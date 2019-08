Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72c42a5b-e06c-4f73-bf6b-0441c1efec3f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi szereplőket is felvonultató konferencián olyan géptípust mutatott be az Airbus, amely szó szerint egy hatalmas vasmadárnak tűnik. A dizájn persze jó okkal lett ilyen.","shortLead":"Egy nemzetközi szereplőket is felvonultató konferencián olyan géptípust mutatott be az Airbus, amely szó szerint...","id":"20190813_airbus_birds_of_prey_koncepcio_repulogepgyartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72c42a5b-e06c-4f73-bf6b-0441c1efec3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3908d9-9415-40ed-9163-e7e4a3655146","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_airbus_birds_of_prey_koncepcio_repulogepgyartas","timestamp":"2019. augusztus. 13. 11:03","title":"Ilyennel repülünk majd a jövőben? Madárszerű gépet villantott az Airbus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b46ff1b-dd59-44fa-b766-d32e7c16060d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"És egyre kelendőbbek a minőségi sörök is.","shortLead":"És egyre kelendőbbek a minőségi sörök is.","id":"20190813_A_kanikulaban_akar_a_szokasos_haromszorosat_is_eladjak_asvanyvizbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b46ff1b-dd59-44fa-b766-d32e7c16060d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33accd4d-e69d-40b5-b018-fe7ddbe84773","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190813_A_kanikulaban_akar_a_szokasos_haromszorosat_is_eladjak_asvanyvizbol","timestamp":"2019. augusztus. 13. 05:20","title":"A kánikulában akár a szokásos háromszorosát is eladják ásványvízből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A július elsején hatályba lépett közjegyzői díjrendelet nem drágította a lakáshitelezést, hanem jelentős kedvezményeket biztosít az ügyfeleknek – így reagált az InfoRádiónak a Portfolio pénteki cikkére a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) jogi irodavezető-helyettese.","shortLead":"A július elsején hatályba lépett közjegyzői díjrendelet nem drágította a lakáshitelezést, hanem jelentős kedvezményeket...","id":"20190812_A_MOKK_szerint_nem_igazak_a_lakashitelezes_dragulasarol_szolo_hirek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0446d5-a0de-4812-b4ee-18a3595b3f6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_A_MOKK_szerint_nem_igazak_a_lakashitelezes_dragulasarol_szolo_hirek","timestamp":"2019. augusztus. 12. 15:21","title":"A MOKK szerint nem igazak a lakáshitelezés drágulásáról szóló hírek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c202945c-8b2f-4890-bd9b-a0d7d9711593","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Letaszította a trónról a másfél éve első helyen álló Huaweit a Samsung múlt héten bemutatott új androidos csúcstelefonja.","shortLead":"Letaszította a trónról a másfél éve első helyen álló Huaweit a Samsung múlt héten bemutatott új androidos...","id":"20190812_samsung_galaxy_note_10_plus_dxo_mark_legjobb_kameras_mobil","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c202945c-8b2f-4890-bd9b-a0d7d9711593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3d2a8f5-b2e9-431b-9768-e5367385f7a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_samsung_galaxy_note_10_plus_dxo_mark_legjobb_kameras_mobil","timestamp":"2019. augusztus. 12. 15:33","title":"Minden mást megelőzött: a legjobb kamerás telefon most már a Samsung Galaxy Note 10+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8abcf5-6542-4364-8d4e-e73660c1023b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ráhel, a kormányfő lánya mellett a vő, Tiborcz István is felsejlik a háttérben.","shortLead":"Ráhel, a kormányfő lánya mellett a vő, Tiborcz István is felsejlik a háttérben.","id":"20190814_OsztrksajtazOrbncsaldisrdekeltaFerttkrliberuhzsban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa8abcf5-6542-4364-8d4e-e73660c1023b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217a41f1-2d1d-492d-b979-e58c8c809011","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_OsztrksajtazOrbncsaldisrdekeltaFerttkrliberuhzsban","timestamp":"2019. augusztus. 14. 12:59","title":"Osztrák sajtó: az Orbán család is érdekelt a Fertő tó körüli beruházásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75125edb-6af7-4bb0-a1bf-368135494c8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elunta az MSZP az \"ellenzéki dagonyázást\", régi-új polgármesterjelölttel rukkoltak elő. A közös jelölt szerint ezzel a Fidesz malmára hajtják a vizet.","shortLead":"Elunta az MSZP az \"ellenzéki dagonyázást\", régi-új polgármesterjelölttel rukkoltak elő. A közös jelölt szerint ezzel...","id":"20190814_Bekesben_szakad_az_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75125edb-6af7-4bb0-a1bf-368135494c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ddacc1-6b7f-4fb8-818b-eac5b583a97f","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Bekesben_szakad_az_ellenzek","timestamp":"2019. augusztus. 14. 14:05","title":"Orosházán borította az ellenzéki összefogást az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21847ef5-5fa6-413c-9899-fcd61519efdb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elvitt egy nyitott autót, rendszámot és üzemanyagot lopott hozzá, majd kitépte a kocsival a benzinkútoszlop csövét. A kalandja vége egy árok lett, ahol elkapták a rendőrök. Mindehhez egy kis dizájnerdrogot is fogyasztott. ","shortLead":"Elvitt egy nyitott autót, rendszámot és üzemanyagot lopott hozzá, majd kitépte a kocsival a benzinkútoszlop csövét...","id":"20190813_Tarantinos_amokfutast_rendezett_egy_Kiskunhalason_egy_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21847ef5-5fa6-413c-9899-fcd61519efdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db8b915-9579-426b-86ca-4886b7121c7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_Tarantinos_amokfutast_rendezett_egy_Kiskunhalason_egy_ferfi","timestamp":"2019. augusztus. 13. 16:09","title":"Tarantinós ámokfutást rendezett Kiskunhalason egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bfebca1-a048-4ad5-8acf-8448fa32581f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fesztivál zárónapjára több sokak által várt szupersztár érkezik, tulajdonképpen ez egy két headlineres nap lesz. Már ennyi is elég lenne a méltó búcsúhoz, de lesz azért itt még egy csomó érdekesség.","shortLead":"A fesztivál zárónapjára több sokak által várt szupersztár érkezik, tulajdonképpen ez egy két headlineres nap lesz. Már...","id":"20190813_A_Sziget_a_legerosebb_napjaval_zar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bfebca1-a048-4ad5-8acf-8448fa32581f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e83e95-e616-40a1-87b0-f249dba5e2b7","keywords":null,"link":"/kultura/20190813_A_Sziget_a_legerosebb_napjaval_zar","timestamp":"2019. augusztus. 13. 08:30","title":"A Sziget a legerősebb napjával zár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]