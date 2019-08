Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f99c9547-db30-47df-8bf5-db5ac8c0db88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota C-HR-en ott van egy bérautós cég matricája is, akár kölcsönzött is lehetett. ","shortLead":"A Toyota C-HR-en ott van egy bérautós cég matricája is, akár kölcsönzött is lehetett. ","id":"20190816_8_milliot_er_egy_ilyen_berauto_amit_epp_ki_akartak_lopni_az_orszagbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f99c9547-db30-47df-8bf5-db5ac8c0db88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606fb1d1-7beb-4cc8-840c-cc0c712c4818","keywords":null,"link":"/cegauto/20190816_8_milliot_er_egy_ilyen_berauto_amit_epp_ki_akartak_lopni_az_orszagbol","timestamp":"2019. augusztus. 16. 10:13","title":"8 milliót ér egy ilyen Toyota, amit épp ki akartak lopni az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus 20-án néhol akár 34 fok is lehet.","shortLead":"Augusztus 20-án néhol akár 34 fok is lehet.","id":"20190816_Melegebb_ido_lesz_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faec294d-9512-47c6-95fa-92bf8ad04eff","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Melegebb_ido_lesz_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2019. augusztus. 16. 07:03","title":"Melegebb idő lesz a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3cafcca-7083-43b9-b3f8-fb2ac88d89eb","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Nem döntötte meg a tavalyi látogatócsúcsot, sőt, idén a tavalyi nézőszám alá ment a Sziget Fesztivál. Nem ez volt minden idők legjobb szigetes line-upja, de minden napra jutott néznivaló. A Sziget továbbra is sziget a magyar popkulturális térképen, és ez továbbra is egyszerre jó és zavarba ejtő. Aludtunk rá kettőt, most összegzünk.","shortLead":"Nem döntötte meg a tavalyi látogatócsúcsot, sőt, idén a tavalyi nézőszám alá ment a Sziget Fesztivál. Nem ez volt...","id":"20190816_Uzembiztos_mukodes_kisebb_fennakadasokkal__ez_volt_a_2019es_Sziget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3cafcca-7083-43b9-b3f8-fb2ac88d89eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b1369f-0267-4c8f-b46e-aa58753cd98d","keywords":null,"link":"/kultura/20190816_Uzembiztos_mukodes_kisebb_fennakadasokkal__ez_volt_a_2019es_Sziget","timestamp":"2019. augusztus. 16. 20:03","title":"A Sziget már jó ideje nem a magyar fesztiválok között játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f1f0a9-f97c-4375-bc55-231e29dfd195","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mostantól dalban is meg lehet hallgatni az elmúlt hét híreit. ","shortLead":"Mostantól dalban is meg lehet hallgatni az elmúlt hét híreit. ","id":"20190815_Hirek_dalban_projekt_Loci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07f1f0a9-f97c-4375-bc55-231e29dfd195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c72433-194d-47d7-ac77-346b94d53c51","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Hirek_dalban_projekt_Loci","timestamp":"2019. augusztus. 15. 16:09","title":"Valahonnan ismerős ez a dalszöveg? Gratulálunk, ön naprakész!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3327a620-ec99-4cca-b232-db802f6c7158","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötödik teherjáratát indítja a kelet-kínai Csinan város Európa felé, ezúttal Budapestet célozták meg.","shortLead":"Ötödik teherjáratát indítja a kelet-kínai Csinan város Európa felé, ezúttal Budapestet célozták meg.","id":"20190815_Tehervonatjarat_indul_Kinabol_Budapestre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3327a620-ec99-4cca-b232-db802f6c7158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178721fc-51f0-4a97-a9e8-d82ad0fe9d57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_Tehervonatjarat_indul_Kinabol_Budapestre","timestamp":"2019. augusztus. 15. 18:17","title":"Tehervonat-járat indul Kínából Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc72585-1503-4bc9-bcd8-45724c54f399","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190817_Marabu_FekNyuz_Kalozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cc72585-1503-4bc9-bcd8-45724c54f399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b79aff-eeeb-4192-a72e-d18986d0ad4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Marabu_FekNyuz_Kalozok","timestamp":"2019. augusztus. 17. 09:40","title":"Marabu FékNyúz: Kalózok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7616c6dd-0a1e-4ae4-9959-01c13d22b5b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ártándnál kapták el, a kocsija tele volt bagóval.","shortLead":"Ártándnál kapták el, a kocsija tele volt bagóval.","id":"20190816_Helyben_kifizette_a_penzugyoroknek_a_28_millios_birsagot_egy_cigicsempesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7616c6dd-0a1e-4ae4-9959-01c13d22b5b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19a4a50-43f4-4571-9da4-3550f7add363","keywords":null,"link":"/kkv/20190816_Helyben_kifizette_a_penzugyoroknek_a_28_millios_birsagot_egy_cigicsempesz","timestamp":"2019. augusztus. 16. 10:51","title":"Helyben kifizette a pénzügyőröknek a 2,8 milliós bírságot egy cigicsempész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4603e7eb-d8ce-40e9-b4bb-f43e8fc16e01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Hol vannak a nagycsaládos hangulatjelek?” Ez itt Novák Katalin kérdése.","shortLead":"„Hol vannak a nagycsaládos hangulatjelek?” Ez itt Novák Katalin kérdése.","id":"20190816_A_csaladugyi_allamtitkar_nem_talalt_nagycsalados_emotikont_de_olyat_igen_ahol_ket_ferfi_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4603e7eb-d8ce-40e9-b4bb-f43e8fc16e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ca8f4a-9167-477e-a11d-84015f5b8a73","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_A_csaladugyi_allamtitkar_nem_talalt_nagycsalados_emotikont_de_olyat_igen_ahol_ket_ferfi_van","timestamp":"2019. augusztus. 16. 14:24","title":"A családügyi államtitkár nem talált nagycsaládos emotikont, de olyat igen, ahol két férfi van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]