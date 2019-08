Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc499aa3-7c77-4bf5-96c9-fa49176b8e25","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyre többször történik hasonló, tavaly ugyan ezen az autópálya-szakaszon három medvét gázoltak el.","shortLead":"Egyre többször történik hasonló, tavaly ugyan ezen az autópálya-szakaszon három medvét gázoltak el.","id":"20190818_Negy_autoval_utkozott_egy_medve_Romaniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc499aa3-7c77-4bf5-96c9-fa49176b8e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dfbb6da-7516-4d0d-901a-7ceaa7fce600","keywords":null,"link":"/cegauto/20190818_Negy_autoval_utkozott_egy_medve_Romaniaban","timestamp":"2019. augusztus. 18. 13:50","title":"Négy autóval ütközött egy medve Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f4cdac-2848-41a7-b123-73fb4cb67912","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A menekültekkel teli hajó nem fogadja el a spanyol ajánlatot, hogy a spanyolországi Algeciaras kikötőjébe vegye az irányt.","shortLead":"A menekültekkel teli hajó nem fogadja el a spanyol ajánlatot, hogy a spanyolországi Algeciaras kikötőjébe vegye...","id":"20190818_Tovabb_folytatodik_az_Open_Arms_kalvariaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56f4cdac-2848-41a7-b123-73fb4cb67912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6489e7a7-b96a-4386-8ab3-f96e4d959b7e","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Tovabb_folytatodik_az_Open_Arms_kalvariaja","timestamp":"2019. augusztus. 18. 21:42","title":"Tovább folytatódik az Open Arms kálváriája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"501dcb06-ccd7-4bf8-a4d9-9769c03e11c7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megbokrosodtak a lovak a szajoli fogathajtó versenyen.","shortLead":"Megbokrosodtak a lovak a szajoli fogathajtó versenyen.","id":"20190818_Lovasszeker_hajtott_a_nezok_koze_Szajolon_tobben_megserultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=501dcb06-ccd7-4bf8-a4d9-9769c03e11c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a374dc-3c95-428f-9075-9f8f565eea3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190818_Lovasszeker_hajtott_a_nezok_koze_Szajolon_tobben_megserultek","timestamp":"2019. augusztus. 18. 15:43","title":"Három gyerek is van a szajoli lovasbaleset sérültjei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfeb6389-f17a-4a0a-be61-197c8a92c8f7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kijelentette, nagyon tiszteli alelnökét.\r

","shortLead":"Kijelentette, nagyon tiszteli alelnökét.\r

","id":"20190819_Trump_alelnokevel_Mike_Penceszel_indul_ujra_2020ban_a_valasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfeb6389-f17a-4a0a-be61-197c8a92c8f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb44c68-5577-4db4-9db4-3bed09ec3ef5","keywords":null,"link":"/vilag/20190819_Trump_alelnokevel_Mike_Penceszel_indul_ujra_2020ban_a_valasztason","timestamp":"2019. augusztus. 19. 08:54","title":"Trump alelnökével, Mike Pence-szel indul újra 2020-ban a választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5801e2a-625e-4b6b-a61c-017b38839d4a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dél-Olaszországban túrázva zuhant bele egy üregbe Simon Gautier, akit utolsó segélykérő hívása óta nem találnak. A férfi keresésére már francia barátai is megérkeztek.","shortLead":"Dél-Olaszországban túrázva zuhant bele egy üregbe Simon Gautier, akit utolsó segélykérő hívása óta nem találnak...","id":"20190818_Meghalok_a_fajdalomtol_segitenetek__kilenc_nappal_utolso_hivasa_utan_sem_talaljak_a_francia_fiut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5801e2a-625e-4b6b-a61c-017b38839d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139b8b77-d317-4c66-ab61-ca3550fdf42d","keywords":null,"link":"/elet/20190818_Meghalok_a_fajdalomtol_segitenetek__kilenc_nappal_utolso_hivasa_utan_sem_talaljak_a_francia_fiut","timestamp":"2019. augusztus. 18. 13:12","title":"\"Meghalok a fájdalomtól, segítenének?\" - kilenc nappal utolsó hívása után sem találják a francia férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d57f2371-85df-4a38-b730-d395dda5eea3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 21 éves balmazújvárosi férfit a rendőrök elfogták és kihallgatták.","shortLead":"A 21 éves balmazújvárosi férfit a rendőrök elfogták és kihallgatták.","id":"20190818_Vezetni_szeretett_volna_ezert_elvitt_egy_nyitva_hagyott_autot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d57f2371-85df-4a38-b730-d395dda5eea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbfa4f1f-d5fa-41a2-be54-4b0018e45504","keywords":null,"link":"/cegauto/20190818_Vezetni_szeretett_volna_ezert_elvitt_egy_nyitva_hagyott_autot","timestamp":"2019. augusztus. 18. 11:50","title":"Vezetni szeretett volna, ezért elvitt egy nyitva hagyott autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik 88 éves sérült belehalt sérüléseibe. A román közvélemény forrong, a kórház igazgatója lemondott, miután egy 38 éves alkoholbeteg férfi több társát megölte és súlyosan megsebesítette egy infúziós állvánnyal.\r

