Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"299c10f8-22dc-4730-9227-7750327d51a6","c_author":"Riba István","category":"kultura","description":"Az ötlet, hogy a magyarok a hunoktól származnak, évtizedek után új erőre kapott, és ezúttal archeogenetikusok is célként tűzték ki az állítás bizonyítását.","shortLead":"Az ötlet, hogy a magyarok a hunoktól származnak, évtizedek után új erőre kapott, és ezúttal archeogenetikusok is...","id":"201933__hun_hagyomany__eredetmondak__szarmazastudat__oseinket_felhozad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=299c10f8-22dc-4730-9227-7750327d51a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12efee7-7e40-473d-a496-3b837f58d4e6","keywords":null,"link":"/kultura/201933__hun_hagyomany__eredetmondak__szarmazastudat__oseinket_felhozad","timestamp":"2019. augusztus. 20. 20:00","title":"A hun-magyar rokonságot bizonyítani csak politikai megrendelésre lehet, és hozzá is fogtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f3a3c80-bd40-400b-ae08-3c27f64f70db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Luxuséttermekre és szállodákra költötte Robert de Niro produkciós cégének egy volt dolgozója a vállalat pénzét, miközben szinte semmit nem dolgozott. Hatmillió dollárt fizethet, ha bebizonyosodnak a vádak.","shortLead":"Luxuséttermekre és szállodákra költötte Robert de Niro produkciós cégének egy volt dolgozója a vállalat pénzét...","id":"20190821_Negy_nap_alatt_55_Jobaratokreszt_nezett_meg_munkaidoben_most_perelik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f3a3c80-bd40-400b-ae08-3c27f64f70db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef482cc8-26f0-4660-856c-fa862b4ddc14","keywords":null,"link":"/elet/20190821_Negy_nap_alatt_55_Jobaratokreszt_nezett_meg_munkaidoben_most_perelik","timestamp":"2019. augusztus. 21. 08:43","title":"Négy nap alatt 55 Jóbarátok-részt nézett meg munkaidőben, most perelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee74f09b-b8e8-4fca-8e40-a8d4cda5e795","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mit hozott az uniós és kormányzati aranyeső Felcsúton, Bicskén, a támogatásokat mágnesként vonzó térségekben? Presztízsberuházásokat, csillagászati sporttámogatásokat, omladozó családsegítő központot és bebetonozott kormánybarát településvezetőket, állapítja meg a HVG hetilap.","shortLead":"Mit hozott az uniós és kormányzati aranyeső Felcsúton, Bicskén, a támogatásokat mágnesként vonzó térségekben...","id":"20190821_Ott_jartunk_ahol_aranykolbaszbol_van_a_kerites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee74f09b-b8e8-4fca-8e40-a8d4cda5e795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd09364c-74a1-4148-b1f4-500608063d8f","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Ott_jartunk_ahol_aranykolbaszbol_van_a_kerites","timestamp":"2019. augusztus. 21. 10:41","title":"Ott jártunk, ahol aranykolbászból van a kerítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f1028c-5b41-4e14-ac63-9c80c2bf4983","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Este kilenckor kezdődött a fővárosban az augusztus 20-i tűzijáték, amely ismét igen látványosra sikerült. Kilenc helyről lőtték fel a rakétákat. ","shortLead":"Este kilenckor kezdődött a fővárosban az augusztus 20-i tűzijáték, amely ismét igen látványosra sikerült. Kilenc...","id":"20190820_Ha_lemaradt_a_nagy_durrogtatasrol_akkor_nezzen_rola_szep_kepeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3f1028c-5b41-4e14-ac63-9c80c2bf4983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b88272fd-1957-472c-9afe-abd0c02f417d","keywords":null,"link":"/elet/20190820_Ha_lemaradt_a_nagy_durrogtatasrol_akkor_nezzen_rola_szep_kepeket","timestamp":"2019. augusztus. 20. 22:17","title":"Ha lemaradt a nagy durrogtatásról, akkor nézzen róla szép képeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"978f8da3-7e12-43bc-85d2-b5ccc0a67b73","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Természetesen Neóként. Az új filmet a széria egyik kitalálója írja és rendezi.","shortLead":"Természetesen Neóként. Az új filmet a széria egyik kitalálója írja és rendezi.","id":"20190821_Hivatalos_jon_a_Matrix_4_Keanu_Reeves_is_visszater","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=978f8da3-7e12-43bc-85d2-b5ccc0a67b73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a77f18-308b-44f9-b459-e84433ef5db5","keywords":null,"link":"/kultura/20190821_Hivatalos_jon_a_Matrix_4_Keanu_Reeves_is_visszater","timestamp":"2019. augusztus. 21. 07:07","title":"Hivatalos: jön a Mátrix 4, Keanu Reeves is visszatér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe81b082-47d6-4080-915b-867162f9d88c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mérföldkövéhez érkezett Új-Zéland legrégebbi papagájfaja, a kihalás szélén álló kakapó szaporítási programja: a röpképtelen madarak populációja hetven év után először érte el a 200 példányt. A hírt Andrew Digby, az új-zélandi természetvédelmi hivatal kakapók újraszaporításával foglalkozó programjának tudományos tanácsadója jelentette be.","shortLead":"Mérföldkövéhez érkezett Új-Zéland legrégebbi papagájfaja, a kihalás szélén álló kakapó szaporítási programja...","id":"20190821_veszelyeztetett_kakapok_populacioja_szama_uj_zeland_papagaj_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe81b082-47d6-4080-915b-867162f9d88c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b784e7b-9ac8-4784-9685-6cec1afe28da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_veszelyeztetett_kakapok_populacioja_szama_uj_zeland_papagaj_video","timestamp":"2019. augusztus. 21. 13:03","title":"\"Legkövérebb és legröpképtelenebb\": 70 év után végre 200 fölé emelkedett a bagolypapagájok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000198a3-56d2-4035-a094-f0372303216a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több ezer ember kényszerült otthona elhagyására a Kanári-szigeteken, ahol jelenleg több mint hatezer hektárnyi erdő ég. A lángok már a nagy sziget észak-nyugati részén lévő Tamadaba nemzeti parkot is elérték.","shortLead":"Több ezer ember kényszerült otthona elhagyására a Kanári-szigeteken, ahol jelenleg több mint hatezer hektárnyi erdő ég...","id":"20190820_Kornyezeti_tragedia_a_Kanariszigeteki_tuzvesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=000198a3-56d2-4035-a094-f0372303216a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239fa5c2-267d-4581-a9de-5af01ac5ef87","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_Kornyezeti_tragedia_a_Kanariszigeteki_tuzvesz","timestamp":"2019. augusztus. 20. 09:14","title":"Környezeti tragédia a Kanári-szigeteki tűzvész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"764c3782-00b1-4aa9-bd5d-2f94aaa8eec6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csoportos perrel kell szembenéznie az egyik legnépszerűbb videojáték, a Fortnite alkotóinak: a felperesek a nem elégséges biztonsági intézkedések miatt citálják bíróság elé a fejlesztőt.","shortLead":"Csoportos perrel kell szembenéznie az egyik legnépszerűbb videojáték, a Fortnite alkotóinak: a felperesek a nem...","id":"20190820_csoportos_per_epic_games_fortnite_biztonsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=764c3782-00b1-4aa9-bd5d-2f94aaa8eec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5ba922-337b-4b78-85c3-79608c4a6ef6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190820_csoportos_per_epic_games_fortnite_biztonsag","timestamp":"2019. augusztus. 20. 12:03","title":"Csoportos pert indítottak az Epic Games ellen a Fortnite miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]