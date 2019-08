Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"976cc756-c0fb-4316-8d2e-5928fc70f2cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi MSZP-s politikus, Radócz Zoltán megerősítette, hogy létrejött Szolnokon az ellenzéki megállapodás. ","shortLead":"A helyi MSZP-s politikus, Radócz Zoltán megerősítette, hogy létrejött Szolnokon az ellenzéki megállapodás. ","id":"20190822_Lukacsi_Katalin_visszalepett_MSZPs_lesz_a_kozos_jelolt_Szolnokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=976cc756-c0fb-4316-8d2e-5928fc70f2cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d3ef0e-4e56-4e48-8343-0533264c6258","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Lukacsi_Katalin_visszalepett_MSZPs_lesz_a_kozos_jelolt_Szolnokon","timestamp":"2019. augusztus. 22. 13:31","title":"Lukácsi Katalin visszalépett, MSZP-s lesz a közös jelölt Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6709811-044c-477a-ab3a-3e6e9e185954","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Bár elsőre nem gondolnánk, a pickup valójában ideális autótípus lehetne Magyarországon, mutatjuk is, hogy miért!","shortLead":"Bár elsőre nem gondolnánk, a pickup valójában ideális autótípus lehetne Magyarországon, mutatjuk is, hogy miért!","id":"fordmagyarorszag_20190821_A_pickup_sikerenek_titka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6709811-044c-477a-ab3a-3e6e9e185954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f3ffca-8503-44e5-afe5-1daef602ac35","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20190821_A_pickup_sikerenek_titka","timestamp":"2019. augusztus. 22. 07:30","title":"A pickup sikerének titka: 5+1 egy ok, amiért egyre népszerűbbek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"cdd5d7ef-770f-48ba-bcc0-fced7e314b7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatokat lelőtték, majd leszedték az összes húst a csontokról. ","shortLead":"Az állatokat lelőtték, majd leszedték az összes húst a csontokról. ","id":"20190822_Sajat_telken_meszaroltak_le_egy_Lengyeltotiban_elo_nemet_gazda_teheneit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdd5d7ef-770f-48ba-bcc0-fced7e314b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174d59cc-4d4f-470d-b482-9134845976e8","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Sajat_telken_meszaroltak_le_egy_Lengyeltotiban_elo_nemet_gazda_teheneit","timestamp":"2019. augusztus. 22. 11:34","title":"Lemészárolták egy Lengyeltótiban élő német gazda teheneit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce7e626-b685-45bd-b095-3104f189fd21","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó szerint ez a világ első tisztán elektromos hajtásláncú prémium kategóriás MPV modellje.","shortLead":"A német gyártó szerint ez a világ első tisztán elektromos hajtásláncú prémium kategóriás MPV modellje.","id":"20190821_ime_a_mercedes_eqv_ami_elektromosan_szallit_8_fot_400_kilometerre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cce7e626-b685-45bd-b095-3104f189fd21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f53e5b4a-3bba-4600-8a92-7feb4f663f1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_ime_a_mercedes_eqv_ami_elektromosan_szallit_8_fot_400_kilometerre","timestamp":"2019. augusztus. 21. 11:21","title":"Zöld rendszám és 7 üléses kedvezmény egyszerre: íme a Mercedes EQV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b0c3d8-bb19-4812-8fc8-b35c0fd95f04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, adatvédelmet szolgáló funkcióval bővül a Facebook. Segítségével az is látható, mely oldalak továbbítanak rólunk információt a közösségi oldal felé.","shortLead":"Új, adatvédelmet szolgáló funkcióval bővül a Facebook. Segítségével az is látható, mely oldalak továbbítanak rólunk...","id":"20190821_off_facebook_activity_elozmenyek_torlese_funkcio_clear_history","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42b0c3d8-bb19-4812-8fc8-b35c0fd95f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1471774d-6df9-49a7-84c5-8cedd7d87e35","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_off_facebook_activity_elozmenyek_torlese_funkcio_clear_history","timestamp":"2019. augusztus. 21. 11:03","title":"A Facebook megcsinálta végre a funkciót, amivel gombnyomásra törölhetjük a nyomainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c3eee4f-cb78-44c4-a1a1-4136cd4f9384","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elkövetkező időszak technológiai hívószava az 5G. Sokan aggódnak az ilyen technológiát alkalmazó eszközök miatt, az amerikai szakhatóság szerint azonban nincs ok az aggodalomra.","shortLead":"Az elkövetkező időszak technológiai hívószava az 5G. Sokan aggódnak az ilyen technológiát alkalmazó eszközök miatt...","id":"20190821_5g_fcc_allasfoglalas_nem_veszelyes_mmes_radiosugarzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c3eee4f-cb78-44c4-a1a1-4136cd4f9384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7badc305-05d1-4770-8221-9b480280146a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_5g_fcc_allasfoglalas_nem_veszelyes_mmes_radiosugarzas","timestamp":"2019. augusztus. 21. 08:03","title":"Ne aggódjon, nem veszélyes az 5G – üzenik az amerikai hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c43c2f0-6077-4fb5-b5c1-32147152ddd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marad a kánikula a hétvégén is, 30 fok körüli maximumokkal. ","shortLead":"Marad a kánikula a hétvégén is, 30 fok körüli maximumokkal. ","id":"20190822_Most_szaladjon_a_strandra_ha_meg_napozni_akar_ezen_a_nyaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c43c2f0-6077-4fb5-b5c1-32147152ddd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85821d23-8d74-4cf5-9479-383e8c728da8","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Most_szaladjon_a_strandra_ha_meg_napozni_akar_ezen_a_nyaron","timestamp":"2019. augusztus. 22. 14:12","title":"Most szaladjon a strandra, ha még napozni akar ezen a nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85490df-ee90-4306-b66a-136ad2c549f8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ian Holloway egészen új szintre lépett a Brexit okainak megmagyarázásával.","shortLead":"Ian Holloway egészen új szintre lépett a Brexit okainak megmagyarázásával.","id":"20190821_Egy_angol_futballedzo_allitja_a_kezezes_uj_szabalya_miatt_kell_a_Brexit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b85490df-ee90-4306-b66a-136ad2c549f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4c9f90a-ed69-40da-91e5-f48018d25e95","keywords":null,"link":"/sport/20190821_Egy_angol_futballedzo_allitja_a_kezezes_uj_szabalya_miatt_kell_a_Brexit","timestamp":"2019. augusztus. 21. 12:58","title":"Egy angol futballedző állítja: a kezezés új szabálya miatt kell a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]