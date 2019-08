Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fddb740-25f2-4ab6-a696-f549dc8929d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egy éve Franciaországban élő rendező továbbra sem bírja megtenni, hogy ne foglalkozzon azzal, ami Magyarországon történik.","shortLead":"Az egy éve Franciaországban élő rendező továbbra sem bírja megtenni, hogy ne foglalkozzon azzal, ami Magyarországon...","id":"20190822_Schilling_Arpad_Annyit_mondasz_magyar_vagy_es_lemondoan_bolintanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fddb740-25f2-4ab6-a696-f549dc8929d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d21b8745-70f3-4011-ac76-48db7525c3c6","keywords":null,"link":"/elet/20190822_Schilling_Arpad_Annyit_mondasz_magyar_vagy_es_lemondoan_bolintanak","timestamp":"2019. augusztus. 22. 08:25","title":"Schilling Árpád: Annyit mondasz, magyar vagy, és lemondóan bólintanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcd2b86-cd96-45c1-9401-2bf025a77bea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hallgassa meg az elmúlt napok híreit röviden, tömören, dalban. Aki énekel: Kaj Betti. ","shortLead":"Hallgassa meg az elmúlt napok híreit röviden, tömören, dalban. Aki énekel: Kaj Betti. ","id":"20190820_A_szir_macskamento_es_Thurmer_Gyula_egy_dalban__itt_a_megzenesitett_hirek_2_resze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bcd2b86-cd96-45c1-9401-2bf025a77bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239481d5-f2b1-4bd6-b509-8b890ac871ce","keywords":null,"link":"/elet/20190820_A_szir_macskamento_es_Thurmer_Gyula_egy_dalban__itt_a_megzenesitett_hirek_2_resze","timestamp":"2019. augusztus. 20. 17:17","title":"A szír macskamentő és Thürmer Gyula egy dalban - itt a megzenésített hírek 2. része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14bc2df0-fd25-4607-8785-2a239e2c7a67","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A döntés szerint a magyar csapat ebben a számban nem tud tokiói kvótát szerezni.\r

