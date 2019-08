Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a138b6be-2307-47ec-b43d-be7e620285fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy ember meghalt, nyolcan megsérültek. ","shortLead":"Egy ember meghalt, nyolcan megsérültek. ","id":"20190822_Korhazi_epulet_gyulladt_ki_Parizs_elovarosaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a138b6be-2307-47ec-b43d-be7e620285fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3726f06b-dc18-4ed9-9a2e-0016f17a8b5d","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_Korhazi_epulet_gyulladt_ki_Parizs_elovarosaban","timestamp":"2019. augusztus. 22. 10:21","title":"Kórházi épület gyulladt ki Párizs elővárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3d048a-9d5a-469c-b5ea-8ca1d416fb09","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Arby's nagy ütést vitt be a sárgarépa-rajongóknak.","shortLead":"Az Arby's nagy ütést vitt be a sárgarépa-rajongóknak.","id":"20190822_Zoldseget_imitalo_hussal_reagal_a_muhustrendre_egy_amerikai_gyorsetterem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd3d048a-9d5a-469c-b5ea-8ca1d416fb09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac4d5d3-da57-4969-8dd0-8196d6e263d9","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Zoldseget_imitalo_hussal_reagal_a_muhustrendre_egy_amerikai_gyorsetterem","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:16","title":"Zöldséget imitáló hússal reagál a műhústrendre egy amerikai gyorsétterem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78f24496-ce4e-4e53-8057-a5b4dbb2b913","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Alig tíz esztendősen indította el vegán dip webshopját, a Dipalicioust, most pedig egy londoni pop-up étteremmel rukkolt elő Omari McQueen. \r

","shortLead":"Alig tíz esztendősen indította el vegán dip webshopját, a Dipalicioust, most pedig egy londoni pop-up étteremmel...","id":"20190823_11_evesen_ettermet_nyitott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78f24496-ce4e-4e53-8057-a5b4dbb2b913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe96f6f5-04e1-41c5-89fa-74ffebe1316e","keywords":null,"link":"/elet/20190823_11_evesen_ettermet_nyitott","timestamp":"2019. augusztus. 23. 16:18","title":"11 évesen éttermet nyitott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb79fc7a-d2a6-4e36-9799-3c6de87f6315","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"1356 eddig ingyenes parkolóhely vált fizetőssé a XI kerületben, ezen akadt ki a Mi Hazánk. ","shortLead":"1356 eddig ingyenes parkolóhely vált fizetőssé a XI kerületben, ezen akadt ki a Mi Hazánk. ","id":"20190823_Parkoloorakat_ragaszttott_le_Novak_Elod_a_XI_keruletben_nem_akar_fizetni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb79fc7a-d2a6-4e36-9799-3c6de87f6315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50285011-497e-4110-a889-897be12a8cfc","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Parkoloorakat_ragaszttott_le_Novak_Elod_a_XI_keruletben_nem_akar_fizetni","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:58","title":"Parkolóórákat ragasztott le Novák Előd a XI. kerületben, nem akar fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22aa2be9-f2e5-4c8e-9666-6663ddcdc428","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A kőzetdarabról még 2018. november 26-án készítettek felvételt.","shortLead":"A kőzetdarabról még 2018. november 26-án készítettek felvételt.","id":"20190823_marsi_ko_rolling_stones","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22aa2be9-f2e5-4c8e-9666-6663ddcdc428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c2ccac-6a39-4008-bec1-90ab894d1b65","keywords":null,"link":"/elet/20190823_marsi_ko_rolling_stones","timestamp":"2019. augusztus. 23. 09:35","title":"Marsi követ neveztek el a Rolling Stones-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9549087f-3ed3-44ff-adc8-3edb78624470","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak másodjára sikerült. A kormányt egy volt államtitkár ügyvédi irodája képviselte.","shortLead":"Csak másodjára sikerült. A kormányt egy volt államtitkár ügyvédi irodája képviselte.","id":"20190823_Problema_merult_fel_Corvinus_mogotti_alapitvany_bejegyzesekor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9549087f-3ed3-44ff-adc8-3edb78624470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b550a3-3bcb-44fa-a8b0-dd53fc1f020c","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Problema_merult_fel_Corvinus_mogotti_alapitvany_bejegyzesekor","timestamp":"2019. augusztus. 23. 10:26","title":"Probléma merült fel Corvinus mögötti alapítvány bejegyzésekor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70406b90-73e3-4cd5-a7fa-1cdc1e73d9da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csinál különösebb ügyet a Fidesz Simonka György elleni vádemelésből: bár Békés megye 4-es választókörzetének fideszes képviselőjével szemben a magyar politikus ellen emelt eddigi legsúlyosabb vádat fogalmazta meg a szerdán benyújtott vádiratban az ügyészség, a párt a jelek szerint nem változtat az eddigi stratégián, és továbbra is ártatlannak tekinti a politikust, ameddig jogerős ítélet nem mondja ki ennek ellenkezőjét. Ez pedig, figyelembe véve, hogy még csak most került bírósági szakaszba az ügy, akár évekig is így maradhat.","shortLead":"Nem csinál különösebb ügyet a Fidesz Simonka György elleni vádemelésből: bár Békés megye 4-es választókörzetének...","id":"20190823_Simonka_Gyorgy_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70406b90-73e3-4cd5-a7fa-1cdc1e73d9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4500490-849c-494f-ba93-539ae5688ade","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Simonka_Gyorgy_fidesz","timestamp":"2019. augusztus. 23. 17:35","title":"Nem rázza meg a Fideszt a Simonka György elleni, példátlan súlyú vád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1cf624-b30e-4571-b96c-5a24e71e341f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Budapesten és az egyetemvárosokban is elérte az árak felső határát az albérletpiac az ingatlan.com elemzése szerint.","shortLead":"Budapesten és az egyetemvárosokban is elérte az árak felső határát az albérletpiac az ingatlan.com elemzése szerint.","id":"20190823_Itt_a_vege_Ugy_tunik_megallt_a_nagyvarosi_alberletek_dragulasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b1cf624-b30e-4571-b96c-5a24e71e341f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa5fc5e1-0447-4d44-9b69-fbb9e3dd7451","keywords":null,"link":"/kkv/20190823_Itt_a_vege_Ugy_tunik_megallt_a_nagyvarosi_alberletek_dragulasa","timestamp":"2019. augusztus. 23. 09:00","title":"Itt a vége? Úgy tűnik, megállt a nagyvárosi albérletek drágulása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]