Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állat annyira szétroncsolódott, hogy nem lehetett egy darabban eltávolítani, teljes takarításra volt szükség. ","shortLead":"Az állat annyira szétroncsolódott, hogy nem lehetett egy darabban eltávolítani, teljes takarításra volt szükség. ","id":"20190823_Nyultetem_miatt_kellett_lezarni_a_ferihegyi_kifutopalyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c787733-5fb9-4a27-b6dd-e3dcb016eb6e","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Nyultetem_miatt_kellett_lezarni_a_ferihegyi_kifutopalyat","timestamp":"2019. augusztus. 23. 18:05","title":"Nyúltetem miatt kellett lezárni a ferihegyi kifutópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa04a99-c785-4a27-b6a1-7618ab6adce6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az EQ Power kivitelű kompakt egyterű kevesebb mint 7 másodperc alatt gyorsul fel álló helyzetből 100-as tempóra.","shortLead":"Az EQ Power kivitelű kompakt egyterű kevesebb mint 7 másodperc alatt gyorsul fel álló helyzetből 100-as tempóra.","id":"20190822_zold_rendszamos_uj_mercedes_itt_a_plugin_hibrid_bosztaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efa04a99-c785-4a27-b6a1-7618ab6adce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0060dada-5c78-41b0-acff-298c7614954a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190822_zold_rendszamos_uj_mercedes_itt_a_plugin_hibrid_bosztaly","timestamp":"2019. augusztus. 22. 08:21","title":"Zöld rendszámos új Mercedes, itt a plugin hibrid B-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b3f9358-6a40-43c0-bb5c-6d723ce11b95","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Most indul az önkormányzati kampány, amelyben öt éve Orbán Viktorra nagy szerep hárult. Idén sem lesz ez másképp, úgyhogy megnéztük, mire volt elég a személyes jelenléte a 2014-es polgármester-választás előtt.","shortLead":"Most indul az önkormányzati kampány, amelyben öt éve Orbán Viktorra nagy szerep hárult. Idén sem lesz ez másképp...","id":"20190824_Orban_felszantotta_az_orszagot_de_volt_ahol_ez_is_keves_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b3f9358-6a40-43c0-bb5c-6d723ce11b95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5969f277-2456-47ea-bc6d-b3ee7444b04d","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Orban_felszantotta_az_orszagot_de_volt_ahol_ez_is_keves_volt","timestamp":"2019. augusztus. 24. 07:00","title":"Orbán felszántotta az országot, de volt, ahol ez is kevés volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60696d63-35bb-4e59-9719-a9eea607ccde","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezzel a szakasszal a határkerítés teljes hossza 219 kilométer lesz, és a szlovén-horvát határ csaknem harmadát fogja lefedni.","shortLead":"Ezzel a szakasszal a határkerítés teljes hossza 219 kilométer lesz, és a szlovén-horvát határ csaknem harmadát fogja...","id":"20190822_Ujabb_40_kilometeren_epul_kerites_a_szlovenhorvat_hataron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60696d63-35bb-4e59-9719-a9eea607ccde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2762194-2865-4f0f-afa0-3dd194b3722e","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_Ujabb_40_kilometeren_epul_kerites_a_szlovenhorvat_hataron","timestamp":"2019. augusztus. 22. 17:21","title":"Újabb 40 kilométeren épül kerítés a szlovén-horvát határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"432a6453-73bf-43b0-8b8d-613372c16dfe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Társát még keresik. ","shortLead":"Társát még keresik. ","id":"20190823_Holtan_talaltak_az_egyik_eltunt_barlangaszt_a_lengyel_Tatraban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=432a6453-73bf-43b0-8b8d-613372c16dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d9de12-d669-4960-8297-18f1950341bc","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_Holtan_talaltak_az_egyik_eltunt_barlangaszt_a_lengyel_Tatraban","timestamp":"2019. augusztus. 23. 06:45","title":"Holtan találták az egyik eltűnt barlangászt a lengyel Tátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper a Strand Fesztiválon lépett fel, ahol hatalmasat esett koncert közben, erről megénekeltette a közönséget. A végén pedig tett egy erősen gúnyos megjegyzést a Petőfi Rádióra.","shortLead":"A rapper a Strand Fesztiválon lépett fel, ahol hatalmasat esett koncert közben, erről megénekeltette a közönséget...","id":"20190823_Majka_a_szinpadrol_szolt_be_durvan_a_Petofi_Radionak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9231dbb-29f0-4778-b56c-05675933e25f","keywords":null,"link":"/elet/20190823_Majka_a_szinpadrol_szolt_be_durvan_a_Petofi_Radionak","timestamp":"2019. augusztus. 23. 09:44","title":"Majka a színpadról szólt be durván a Petőfi Rádiónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54eded14-46a9-4796-8e51-27777f6a8b4a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A spanyol rendőrség letartóztatott egy férfit, aki 555 nő szoknyája alá fotózott és videózott be.","shortLead":"A spanyol rendőrség letartóztatott egy férfit, aki 555 nő szoknyája alá fotózott és videózott be.","id":"20190822_Van_ahol_kovetkezmennyel_jar_ha_valaki_befotoz_egy_no_szoknyaja_ala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54eded14-46a9-4796-8e51-27777f6a8b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6eace0-451c-4f13-8517-02c94a1982a8","keywords":null,"link":"/elet/20190822_Van_ahol_kovetkezmennyel_jar_ha_valaki_befotoz_egy_no_szoknyaja_ala","timestamp":"2019. augusztus. 22. 09:20","title":"Van, ahol következménnyel jár, ha valaki befotóz egy nő szoknyája alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c43c2f0-6077-4fb5-b5c1-32147152ddd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marad a kánikula a hétvégén is, 30 fok körüli maximumokkal. ","shortLead":"Marad a kánikula a hétvégén is, 30 fok körüli maximumokkal. ","id":"20190822_Most_szaladjon_a_strandra_ha_meg_napozni_akar_ezen_a_nyaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c43c2f0-6077-4fb5-b5c1-32147152ddd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85821d23-8d74-4cf5-9479-383e8c728da8","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Most_szaladjon_a_strandra_ha_meg_napozni_akar_ezen_a_nyaron","timestamp":"2019. augusztus. 22. 14:12","title":"Most szaladjon a strandra, ha még napozni akar ezen a nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]