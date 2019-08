Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e0a37d0-13ef-4880-98f8-cfe86815dfd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi polgármester egy furcsa felmérést közölt a Facebook-oldalán, majd most mentegetőzik miatta. Az érintett Fidesz-támogatású ellenfele könnyedén kabátlopási ügybe keveredhet.\r

","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármester egy furcsa felmérést közölt a Facebook-oldalán, majd most mentegetőzik miatta...","id":"20190823_MarkiZay_egy_furcsa_felmeres_miatt_magyarazkodik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e0a37d0-13ef-4880-98f8-cfe86815dfd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51264a40-e22b-4831-a019-98d97b215b37","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_MarkiZay_egy_furcsa_felmeres_miatt_magyarazkodik","timestamp":"2019. augusztus. 23. 21:46","title":"Márki-Zay egy furcsa felmérés miatt magyarázkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f23f95b-f422-4f0c-bf63-1fe37bd96ac1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hongkongi rendőrség 29 tüntetőt vett őrizetbe szombat este a legutóbbi kormányellenes demonstráció feloszlatása során - jelentették a hatóságok vasárnap.","shortLead":"A hongkongi rendőrség 29 tüntetőt vett őrizetbe szombat este a legutóbbi kormányellenes demonstráció feloszlatása során...","id":"20190825_folytatodo_hongkongituntetesek_29embert_orizetbevettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f23f95b-f422-4f0c-bf63-1fe37bd96ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3932811c-23a7-4d03-9bf6-1863ed18a4ac","keywords":null,"link":"/vilag/20190825_folytatodo_hongkongituntetesek_29embert_orizetbevettek","timestamp":"2019. augusztus. 25. 13:45","title":"Folytatódó hongkongi tüntetések: 29 embert őrizetbe vettek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf43a4f-b12c-4a4a-ab66-8c433d03284e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hétfőn 28-34 fok várható.","shortLead":"Hétfőn 28-34 fok várható.","id":"20190825_Marad_a_jo_ido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bf43a4f-b12c-4a4a-ab66-8c433d03284e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b1bfbf-d276-478c-804b-7a3465a0092b","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Marad_a_jo_ido","timestamp":"2019. augusztus. 25. 17:43","title":"Marad a jó idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6e092c-42b8-4f66-bf80-c594833eb960","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még júliusban történt az eset az M1-esen.","shortLead":"Még júliusban történt az eset az M1-esen.","id":"20190825_Fizetes_nelkul_lepett_le_600_liter_dizellel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a6e092c-42b8-4f66-bf80-c594833eb960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"055b448b-df70-495b-9dc8-615554699700","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Fizetes_nelkul_lepett_le_600_liter_dizellel","timestamp":"2019. augusztus. 25. 09:55","title":"Fizetés nélkül lépett le 600 liter dízellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oltás sikere ugyanakkor erősen kétséges - derül ki a helyi beszámolókból. ","shortLead":"Az oltás sikere ugyanakkor erősen kétséges - derül ki a helyi beszámolókból. ","id":"20190825_A_hadsereg_is_beszall_az_amazoniai_erdotuzek_elleni_kuzdelembe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5064618-0eeb-47bb-a912-8b9feed71ec5","keywords":null,"link":"/vilag/20190825_A_hadsereg_is_beszall_az_amazoniai_erdotuzek_elleni_kuzdelembe","timestamp":"2019. augusztus. 25. 16:20","title":"A hadsereg is beszáll az amazóniai erdőtüzek elleni küzdelembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8328b1f6-292f-4e87-a332-a162eedc21eb","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Működése hat éve alatt nemigen okozott kellemetlen perceket az őt ombudsmannak megválasztó kormánypártnak Székely László, a kormányfő mégis biztosabb embert akart.","shortLead":"Működése hat éve alatt nemigen okozott kellemetlen perceket az őt ombudsmannak megválasztó kormánypártnak Székely...","id":"201934__tavozo_ombudsman__szekely_laszlo__lathatatlan__tuske_akorom_folott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8328b1f6-292f-4e87-a332-a162eedc21eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7aecad-09ba-4536-8670-2754ce9f3495","keywords":null,"link":"/itthon/201934__tavozo_ombudsman__szekely_laszlo__lathatatlan__tuske_akorom_folott","timestamp":"2019. augusztus. 25. 12:30","title":"Mindent megtett, hogy ne bosszantsa a Fideszt, mégis mennie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4035f4-9abc-4065-8668-5ee386a2b06a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az első becslések szerint legalább 35 ezer ember vonult fel Drezdában szombat délután, hogy elítélje az idegengyűlöletet és az intoleranciát, és kiálljon a nyílt és szolidáris társadalom mellett.","shortLead":"Az első becslések szerint legalább 35 ezer ember vonult fel Drezdában szombat délután, hogy elítélje...","id":"20190824_Tobb_tizezren_tiltakoztak_az_idegengyulolet_es_az_intolerancia_ellen_Drezdaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb4035f4-9abc-4065-8668-5ee386a2b06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24cb8f79-32c7-4fe7-8210-d3e1c3975b37","keywords":null,"link":"/vilag/20190824_Tobb_tizezren_tiltakoztak_az_idegengyulolet_es_az_intolerancia_ellen_Drezdaban","timestamp":"2019. augusztus. 24. 21:48","title":"Több tízezren tiltakoztak az idegengyűlölet és az intolerancia ellen Drezdában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcfa365c-220d-4e34-a858-1ec5084080d9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Mitől lesznek a veterán autók fürgébbek és környezetbarátok? A villanymotortól. Egyre nagyobb divat és üzlet az átalakítás.","shortLead":"Mitől lesznek a veterán autók fürgébbek és környezetbarátok? A villanymotortól. Egyre nagyobb divat és üzlet...","id":"201934__oldtimerek_villamositasa__vizre_is_jo__orokosok_orome__a_csondes_jaguar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcfa365c-220d-4e34-a858-1ec5084080d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc8c14e-fe49-4f7e-ae43-0d634485cec2","keywords":null,"link":"/cegauto/201934__oldtimerek_villamositasa__vizre_is_jo__orokosok_orome__a_csondes_jaguar","timestamp":"2019. augusztus. 24. 20:00","title":"Lecsitítják a Jaguart: egyre nagyobb divat az oldtimerek villanyosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]