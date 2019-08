Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisnyugdíjasoknak szerintük minden forint jól jön, de a kormány gálánsabb is lehetett volna velük.","shortLead":"A kisnyugdíjasoknak szerintük minden forint jól jön, de a kormány gálánsabb is lehetett volna velük.","id":"20190827_Apropenz_az_erdekkepviseletek_szerint_a_nyugdijasoknak_adott_9000_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c7648f-6956-45f1-9acb-cb867102e38a","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Apropenz_az_erdekkepviseletek_szerint_a_nyugdijasoknak_adott_9000_forint","timestamp":"2019. augusztus. 27. 08:56","title":"Aprópénz az érdekképviseletek szerint a nyugdíjasoknak adott 9000 forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8596eb-3e02-4cb2-8c06-97cb2bf7b55c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A levegőből próbálják oltani az ibizai tüzet.","shortLead":"A levegőből próbálják oltani az ibizai tüzet.","id":"20190826_Tuz_utott_ki_Ibizan_egy_hotel_kaphatott_langra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff8596eb-3e02-4cb2-8c06-97cb2bf7b55c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9330ee-762c-4c17-83be-dc3a24eca01d","keywords":null,"link":"/vilag/20190826_Tuz_utott_ki_Ibizan_egy_hotel_kaphatott_langra","timestamp":"2019. augusztus. 26. 18:59","title":"Tűz ütött ki Ibizán, egy hotel kaphatott lángra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zákány Zsolt volt a városba tervezett börtönkórház egyik legnagyobb kritikusa, még a fideszes városvezetéssel is szembement. Aztán leváltották.","shortLead":"Zákány Zsolt volt a városba tervezett börtönkórház egyik legnagyobb kritikusa, még a fideszes városvezetéssel is...","id":"20190827_zakany_zsolt_orvos_grof_tisza_istvan_korhaz_berettyoujfalu_polgarmesterjelolt_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626172aa-99e7-465e-a76a-775f97bab0a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_zakany_zsolt_orvos_grof_tisza_istvan_korhaz_berettyoujfalu_polgarmesterjelolt_ellenzek","timestamp":"2019. augusztus. 27. 08:11","title":"Ellentmondott a Fidesznek, felfüggesztették, most az ellenzék jelöltjeként indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94677b2-dd2c-4f59-bd1d-9d1780a67e23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Heteken belül elindulhat az új kormánypárti hetilap. ","shortLead":"Heteken belül elindulhat az új kormánypárti hetilap. ","id":"20190827_Hetilapot_indit_a_Mandiner","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e94677b2-dd2c-4f59-bd1d-9d1780a67e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2751bb0b-8f74-4276-90eb-1d416b6dc4ce","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Hetilapot_indit_a_Mandiner","timestamp":"2019. augusztus. 27. 08:23","title":"Hetilapot indít a Mandiner","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7152bc3b-dbd2-488d-9441-342492389a96","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Magyarországon és Európa többi országában is jelenleg önbevallásos módon állítják magukról az éttermek, hotelek, hivatalok, plázák, hogy megfelelnek az akadálymentesség kritériumainak, ám az érintettek sokszor keserűen csalódnak e minősítésekben. Egy új magyar kezdeményezés kidolgozott egy minősítő-tanúsító rendszert, és azt egész Európára levédette.","shortLead":"Magyarországon és Európa többi országában is jelenleg önbevallásos módon állítják magukról az éttermek, hotelek...","id":"20190826_access4you_akadalymentesites_kerekesszek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7152bc3b-dbd2-488d-9441-342492389a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2204e4a-f36d-4312-b000-cee3f9f56f77","keywords":null,"link":"/elet/20190826_access4you_akadalymentesites_kerekesszek","timestamp":"2019. augusztus. 26. 14:35","title":"De mi van, ha mégsem akadálymentes az annak feltüntetett hely?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a68f5e-7438-4085-919e-7200958709d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Látványos, belső nézetes felvételekkel tűzdelt videót tett közzé a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisa az augusztus 20-ai légi produkcióról.","shortLead":"Látványos, belső nézetes felvételekkel tűzdelt videót tett közzé a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisa...","id":"20190826_augusztus_20_gripenek_budapest_felett_belso_nezetes_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73a68f5e-7438-4085-919e-7200958709d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8904cd7-de4e-44fa-b105-b6f7ea26d03f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_augusztus_20_gripenek_budapest_felett_belso_nezetes_video","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:33","title":"Videó: Ezt látták a Gripenek pilótái, amikor augusztus 20-án áthúztak Budapest felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a87e091-8e2c-4b30-aa95-064f1f3d58c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump nem vett részt a megbeszélésen, de Macron szerint ő is támogatja. ","shortLead":"Trump nem vett részt a megbeszélésen, de Macron szerint ő is támogatja. ","id":"20190826_Amazoniai_tuzek_20_millio_eurot_szavaztak_meg_a_G7ek_gyorssegelykent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a87e091-8e2c-4b30-aa95-064f1f3d58c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d36854-eca6-4a9d-88f9-a115f783367e","keywords":null,"link":"/vilag/20190826_Amazoniai_tuzek_20_millio_eurot_szavaztak_meg_a_G7ek_gyorssegelykent","timestamp":"2019. augusztus. 26. 13:59","title":"Amazóniai tüzek: 20 millió eurót szavaztak meg a G7-ek gyorssegélyként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6e070f-d6fe-4893-900e-a3f1900fb821","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Craiova elleni, botrányos véget ért Európa Liga-meccsről döntött a szövetség etikai bizottsága.","shortLead":"A Craiova elleni, botrányos véget ért Európa Liga-meccsről döntött a szövetség etikai bizottsága.","id":"20190826_budapest_honved_craiova_europa_liga_uefa_etikai_bizottsag_birsag_szektorbezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e6e070f-d6fe-4893-900e-a3f1900fb821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aab5684-d060-464b-bf33-3d851e76efe0","keywords":null,"link":"/sport/20190826_budapest_honved_craiova_europa_liga_uefa_etikai_bizottsag_birsag_szektorbezaras","timestamp":"2019. augusztus. 26. 19:31","title":"Keményen megbüntette a Honvédot az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]