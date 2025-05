Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b731bf39-fb3f-4dbb-9510-3e5ccad67309","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2026. június 11-én és 13-án is Budapesten, a Puskás Arénában koncertezik a Metallica, és mindkét este más számokat játszanak a közönségnek. Első nap a Pantera és az Avatar, a másodikon a Gojira és a Knocked Loose lesz az előzenekar.","shortLead":"2026. június 11-én és 13-án is Budapesten, a Puskás Arénában koncertezik a Metallica, és mindkét este más számokat...","id":"20250522_Ket-koncertet-is-ad-Budapesten-a-Metallica-2026-ban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b731bf39-fb3f-4dbb-9510-3e5ccad67309.jpg","index":0,"item":"4fa008c2-fab2-4cfe-8e6c-4425f7cd17db","keywords":null,"link":"/kultura/20250522_Ket-koncertet-is-ad-Budapesten-a-Metallica-2026-ban","timestamp":"2025. május. 22. 10:21","title":"Két koncertet is ad Budapesten a Metallica 2026-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1edb6a16-bb69-4683-b1d1-440a261efa94","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Chevrolet Silverado EV Trail Boss valós hatótávja bőven 750 kilométer felett alakul.","shortLead":"A Chevrolet Silverado EV Trail Boss valós hatótávja bőven 750 kilométer felett alakul.","id":"20250523_itt-a-legujabb-hegyomlasnyi-amerikai-villanyauto-chevrolet-silverado-ev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1edb6a16-bb69-4683-b1d1-440a261efa94.jpg","index":0,"item":"38d658e8-c691-47d2-96fb-1809aeb6d602","keywords":null,"link":"/cegauto/20250523_itt-a-legujabb-hegyomlasnyi-amerikai-villanyauto-chevrolet-silverado-ev","timestamp":"2025. május. 23. 07:21","title":"Itt a legújabb hegyomlásnyi amerikai villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee580443-8ee6-49ca-8490-a076d8c98357","c_author":"One Solutions","category":"brandcontent","description":"Míg a vállalatok a növekedés, az ügyfélszerzés és a hatékonyságnövelés kihívásaival küzdenek, a háttérben új típusú fenyegetések körvonalazódnak – gyakran láthatatlanul.","shortLead":"Míg a vállalatok a növekedés, az ügyfélszerzés és a hatékonyságnövelés kihívásaival küzdenek, a háttérben új típusú...","id":"20250521_one_solutions_kibervedelem_kibertamadas_kiberintelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee580443-8ee6-49ca-8490-a076d8c98357.jpg","index":0,"item":"4e4536e4-edab-4498-b9e6-ede8f9dc8f9d","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250521_one_solutions_kibervedelem_kibertamadas_kiberintelligencia","timestamp":"2025. május. 23. 07:30","title":"Miért válik üzleti alapfeltétellé a kiberintelligencia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Összesen mintegy 57 milliárd landolt a kormánynak kedves szereplőknél.","shortLead":"Összesen mintegy 57 milliárd landolt a kormánynak kedves szereplőknél.","id":"20250522_miniszterelnokseg-miniszterelnoki-kabinetiroda-elszamolas-barati-cegek-alapitvanyok-kozpenz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544.jpg","index":0,"item":"84ab296e-a072-4799-8f63-3ef7e6964caa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_miniszterelnokseg-miniszterelnoki-kabinetiroda-elszamolas-barati-cegek-alapitvanyok-kozpenz","timestamp":"2025. május. 22. 17:25","title":"Az elmaradt repülőrajt ellenére önti a közpénzt a kormány a baráti cégekbe és alapítványokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23f33fd-7be3-4d9a-b8ce-f590f13b21a0","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Trump által okozott felfordulás jó esélyt ad Putyinnak, hogy odavágjon, és Európa az USA nélkül védtelen – írja kommentárjában Edward Lucas, a brit lap külpolitikai szerkesztője.","shortLead":"A Trump által okozott felfordulás jó esélyt ad Putyinnak, hogy odavágjon, és Európa az USA nélkül védtelen – írja...","id":"20250522_The-Times-velemeny-Oroszorszag-Europa-NATO","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c23f33fd-7be3-4d9a-b8ce-f590f13b21a0.jpg","index":0,"item":"4fad3034-1c11-456d-bd0b-f38bfa207239","keywords":null,"link":"/360/20250522_The-Times-velemeny-Oroszorszag-Europa-NATO","timestamp":"2025. május. 22. 11:45","title":"The Times-kommentár: Egy orosz támadás a NATO ellen most sokkal valószínűbb, mint gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05eab37-c47e-4c89-ade4-2d0a63d86ddb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Andrij Portnov az ukrán elnöki iroda vezetőjének helyetteseként szolgált, és az Euromajdan után elhagyta Ukrajnát.","shortLead":"Andrij Portnov az ukrán elnöki iroda vezetőjének helyetteseként szolgált, és az Euromajdan után elhagyta Ukrajnát.","id":"20250521_spanyolorszag-merenylet-ukran-politikus-janukovics","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f05eab37-c47e-4c89-ade4-2d0a63d86ddb.jpg","index":0,"item":"de2e8fa4-e8cc-4486-aa43-5e825ff92ba2","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_spanyolorszag-merenylet-ukran-politikus-janukovics","timestamp":"2025. május. 21. 13:00","title":"Lelőtték Janukovics volt ukrán elnök egy közeli emberét Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf81fd84-d606-4d47-a9aa-62a50e0f1776","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjoga szerint is meg kell illesse őt az a védelem, ami a közérdekű ügyekben törvénytelen gyakorlatokat leleplező személyeknek jár.","shortLead":"Az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjoga szerint is meg kell illesse őt az a védelem, ami a közérdekű ügyekben...","id":"20250521_Birosaghoz-fordul-Batonyi-Peter-a-Lazar-miniszteriumbol-kirugott-kormanyzati-szabalytalansagokat-feltaro-szakember","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf81fd84-d606-4d47-a9aa-62a50e0f1776.jpg","index":0,"item":"e31c939b-86e2-44d5-a954-1b211ea10d79","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Birosaghoz-fordul-Batonyi-Peter-a-Lazar-miniszteriumbol-kirugott-kormanyzati-szabalytalansagokat-feltaro-szakember","timestamp":"2025. május. 21. 12:36","title":"Bírósághoz fordul Bátonyi Péter, a Lázár-minisztériumból kirúgott, kormányzati szabálytalanságokat feltáró szakember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49284a7-68f4-4911-9c9b-dff207ccfe02","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az újbudai alpolgármester szerint a kerületnek a pofátlan parkolás árt, nem az, ha valaki arra egy geggel reagál.","shortLead":"Az újbudai alpolgármester szerint a kerületnek a pofátlan parkolás árt, nem az, ha valaki arra egy geggel reagál.","id":"20250521_delhusa-gjon-nika-se-parkolo-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a49284a7-68f4-4911-9c9b-dff207ccfe02.jpg","index":0,"item":"f8828017-bb72-4353-9588-60d643e26f0c","keywords":null,"link":"/elet/20250521_delhusa-gjon-nika-se-parkolo-nyomozas","timestamp":"2025. május. 21. 19:48","title":"Nyomoz a rendőrség, mert valaki Delhusa Gjon szabálytalan parkolásán gúnyolódott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]