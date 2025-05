Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"54fd70af-cae9-47d2-aca4-9d9e0b9e4836","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gaal Gergely szerint a KDNP vezetése hiteltelenné vált, csak a központból diktált mondatokat harsogják ahelyett, hogy a hatalom belső ellensúlyai lennének, és a közös ellenségek helyett a közös célokra helyeznék a hangsúlyt.","shortLead":"Gaal Gergely szerint a KDNP vezetése hiteltelenné vált, csak a központból diktált mondatokat harsogják ahelyett...","id":"20250522_kdnp-gaal-gergely-orszagos-elnokseg-lemondas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54fd70af-cae9-47d2-aca4-9d9e0b9e4836.jpg","index":0,"item":"4d1ad81d-cca9-4971-9c38-6bdb597216c6","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_kdnp-gaal-gergely-orszagos-elnokseg-lemondas-ebx","timestamp":"2025. május. 22. 19:28","title":"Beolvasott Semjénnek és lemondott a KDNP országos elnökségének tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e393dc6-3f42-460d-b6bc-12de81233802","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Mandiner kezdte ki az ország egyik legismertebb humoristáját.","shortLead":"A Mandiner kezdte ki az ország egyik legismertebb humoristáját.","id":"20250523_pottyondy-edina-bodocs-tibor-propaganda-mandiner-harcosok-klubja-menczer-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e393dc6-3f42-460d-b6bc-12de81233802.jpg","index":0,"item":"05deeded-6f4e-4639-8fe7-dde53d1da2dc","keywords":null,"link":"/kultura/20250523_pottyondy-edina-bodocs-tibor-propaganda-mandiner-harcosok-klubja-menczer-tamas","timestamp":"2025. május. 23. 10:05","title":"Pottyondy védelmébe vette Bödőcsöt: Ő nem Menczer Tamás és nem VV Segal, hanem valaki, aki mögött teljesítmény van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938adb9e-f614-473b-a7c1-aa775e6a8d9f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Figyelmeztetést adott ki a Microsoft a windowsokat fertőző Lumma kártevő miatt.","shortLead":"Figyelmeztetést adott ki a Microsoft a windowsokat fertőző Lumma kártevő miatt.","id":"20250522_lumma-kartevo-virus-microsoft-windows-fertozes-adatok-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/938adb9e-f614-473b-a7c1-aa775e6a8d9f.jpg","index":0,"item":"2c509082-ab8d-44bc-9135-f736920992d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_lumma-kartevo-virus-microsoft-windows-fertozes-adatok-ellopasa","timestamp":"2025. május. 22. 18:03","title":"Már Magyarországon is tarol a vírus, ami már több százezer számítógépet fertőzött meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81f19b2-04a6-4060-9efd-ee83d1784c87","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A 39 éves horvát középpályás hat Bajnokok Ligája-sikert és négy bajnoki címet ünnepelhetett a madridiak mezében.","shortLead":"A 39 éves horvát középpályás hat Bajnokok Ligája-sikert és négy bajnoki címet ünnepelhetett a madridiak mezében.","id":"20250522_labdarugas-real-madrid-luka-modric-tavozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b81f19b2-04a6-4060-9efd-ee83d1784c87.jpg","index":0,"item":"d1d8f25e-f527-4077-9474-d88ae7ec8502","keywords":null,"link":"/sport/20250522_labdarugas-real-madrid-luka-modric-tavozas","timestamp":"2025. május. 22. 17:44","title":"Modric elhagyja a Real Madridot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe67ec9-61da-4e39-89b3-5ed670010fe0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"15 százalékos létszámcsökkentést jelentett be a jegybank, a nagyobb hatékonyságra hivatkozva.","shortLead":"15 százalékos létszámcsökkentést jelentett be a jegybank, a nagyobb hatékonyságra hivatkozva.","id":"20250522_mnb-leepites-munka-letszam-kirugas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbe67ec9-61da-4e39-89b3-5ed670010fe0.jpg","index":0,"item":"66aae0c8-9ea0-45b6-8825-4fedd42cbead","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_mnb-leepites-munka-letszam-kirugas","timestamp":"2025. május. 22. 08:25","title":"Kirúgják az MNB-től a dolgozók majdnem hatodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ce8fe7-258a-4dee-b30b-51c4eb9f481a","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Ahogy egyre több fronton vív reménytelen jogcsatákat az Orbán-kormány az EU Bíróságán, úgy válik mind világosabbá a stratégiája: ha bukik, akkor sem veszít, mert nem vagy csak részben hajtja végre az ítéletet. Egy új kormány könnyen jogi aknamezőn találhatja magát.","shortLead":"Ahogy egyre több fronton vív reménytelen jogcsatákat az Orbán-kormány az EU Bíróságán, úgy válik mind világosabbá...","id":"20250523_hvg-unios-jog-eub-orban-kormany-jogallam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01ce8fe7-258a-4dee-b30b-51c4eb9f481a.jpg","index":0,"item":"28ec1de8-9df9-40cb-9982-0cb4a5ca38ce","keywords":null,"link":"/360/20250523_hvg-unios-jog-eub-orban-kormany-jogallam","timestamp":"2025. május. 23. 06:30","title":"Ha bukik, ha nem, drágán megfizetünk azért, hogy a Fidesz-kormány újra és újra átgázol az uniós jogon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A mémoldal üzemeltetője azért döntött így, mert aggasztja a közbeszéd állapota.","shortLead":"A mémoldal üzemeltetője azért döntött így, mert aggasztja a közbeszéd állapota.","id":"20250522_tisza-part-magyar-peter-egymillio-lepes-gyalogtura-tibi-atya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258.jpg","index":0,"item":"1f95379d-608e-4678-866c-d91209057476","keywords":null,"link":"/elet/20250522_tisza-part-magyar-peter-egymillio-lepes-gyalogtura-tibi-atya","timestamp":"2025. május. 22. 16:53","title":"Tibi atya is csatlakozott Magyar Péter gyalogtúrájához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c69c81-589c-4a5d-bc14-77ca6b053e3f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sokat tud, kéznél van, kényelmes, így nem csoda, ha gyakran használják a diákok házi feladataik készítésénél a mesterséges intelligenciát, ami – tanáraik szerint – egyfajta csalás. De mi van akkor, ha éppen a tanár az, aki nem boldogul a MI nélkül?","shortLead":"Sokat tud, kéznél van, kényelmes, így nem csoda, ha gyakran használják a diákok házi feladataik készítésénél...","id":"20250523_tandij-visszaterites-boston-tanar-mesterseges-intelligencia-chatgpt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1c69c81-589c-4a5d-bc14-77ca6b053e3f.jpg","index":0,"item":"c8d2c16f-f06d-41ce-868e-260475b589c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250523_tandij-visszaterites-boston-tanar-mesterseges-intelligencia-chatgpt","timestamp":"2025. május. 23. 08:03","title":"Visszakövetelte a tandíjat egy diák, miután kiderült, hogy a tanár ChatGPT-t használt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]