[{"available":true,"c_guid":"42d2d5ce-fdbf-402b-8d49-0506decfacd9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az első Hoppálinfóra nagyjából kéttucatnyi érdeklődő ment el Pécsen, az országgyűlési képviselő pedig állítása szerint ezen számos jegyzetet készített.","shortLead":"Az első Hoppálinfóra nagyjából kéttucatnyi érdeklődő ment el Pécsen, az országgyűlési képviselő pedig állítása szerint...","id":"20250523_fidesz-hoppal-peter-orszaggyulesi-kepviselo-hoppalinfo-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42d2d5ce-fdbf-402b-8d49-0506decfacd9.jpg","index":0,"item":"848f8faf-3e5d-4863-b424-3be3dd0494a5","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_fidesz-hoppal-peter-orszaggyulesi-kepviselo-hoppalinfo-lazar-janos","timestamp":"2025. május. 23. 15:10","title":"A fideszes Hoppál Péter 16 éve képviselő, de most jött rá, hogy fontos a kapcsolat a választóival, ezért elindította a Hoppálinfót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d951386-afde-4aea-b0e3-96a40e1afaca","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók egy olyan újfajta tesztet fejlesztettek ki, melynek gyorsasága életmentő lehet a betegek számára.","shortLead":"Brit kutatók egy olyan újfajta tesztet fejlesztettek ki, melynek gyorsasága életmentő lehet a betegek számára.","id":"20250522_agydaganat-tumor-azonositas-vizsgalat-diagnozies-betegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d951386-afde-4aea-b0e3-96a40e1afaca.jpg","index":0,"item":"2ab216bc-339c-42b1-a88e-7522376a91e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_agydaganat-tumor-azonositas-vizsgalat-diagnozies-betegseg","timestamp":"2025. május. 22. 20:03","title":"8 hét helyett 2 óra alatt megmondja ez az új teszt, milyen agytumora van a betegnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67aa9cf7-1693-4c5d-9388-72f80859a5eb","c_author":"Onozó Róbert - Varga Ferenc (Cannes) ","category":"kultura","description":"A második hét közepén elkezd kiürülni Cannes, hiába van még hátra a versenyprogram harmada. 