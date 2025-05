Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c501d686-e619-45df-8741-a041d588518c","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A NEUrologus, az EUrologus új, európai uniós ügyekkel és külpolitikával foglalkozó podcastjának első részében az EUrologus újságírója, Kuglics Sarolta Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Tábor Áron kül- és biztonságpolitikai szakértővel beszélgetett. Oroszországról, Ukrajnáról, a Trump-elnökségről és a világpolitika változásainak a magyar politikára és kormányzati kommunikációra gyakorolt hatásáról.","shortLead":"A NEUrologus, az EUrologus új, európai uniós ügyekkel és külpolitikával foglalkozó podcastjának első részében...","id":"20250524_neurologus-podcast-mit-latunk-itthon-ukrajnabol-kormanypropaganda-vs-kulpolitikai-valosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c501d686-e619-45df-8741-a041d588518c.jpg","index":0,"item":"5552fcea-9c6f-40a3-94bc-d95ba9cd9bad","keywords":null,"link":"/eurologus/20250524_neurologus-podcast-mit-latunk-itthon-ukrajnabol-kormanypropaganda-vs-kulpolitikai-valosag","timestamp":"2025. május. 24. 09:45","title":"NEUrologus Podcast: Mit látunk itthon Ukrajnából? A kormánypropaganda és a külpolitikai valóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f5641f-7485-4923-81ed-4e86403e18be","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az akár 750 kilométeres hatótávú vadonatúj villanyautó többek közt nyakfűtéssel kényezteti utasait.","shortLead":"Az akár 750 kilométeres hatótávú vadonatúj villanyautó többek közt nyakfűtéssel kényezteti utasait.","id":"20250523_bearaztak-a-legujabb-francia-luxusautot-a-ds-n8-at","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50f5641f-7485-4923-81ed-4e86403e18be.jpg","index":0,"item":"b5786856-73fb-4d4b-ae74-a86ffe2d1fe5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250523_bearaztak-a-legujabb-francia-luxusautot-a-ds-n8-at","timestamp":"2025. május. 23. 06:41","title":"Beárazták a legújabb francia luxusautót, a 750 kilométeres hatótávú DS N°8-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e385f9ee-da93-4587-87c8-3bf43e9b7a2a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új kamerát szereltek egy majdnem 40 éves teleszkópra Tenerifén, az eredmény pedig magáért beszél.","shortLead":"Új kamerát szereltek egy majdnem 40 éves teleszkópra Tenerifén, az eredmény pedig magáért beszél.","id":"20250523_tenerife-nap-8k-felvetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e385f9ee-da93-4587-87c8-3bf43e9b7a2a.jpg","index":0,"item":"c3a7b028-1aa3-4afc-8072-e52660a4c033","keywords":null,"link":"/tudomany/20250523_tenerife-nap-8k-felvetel","timestamp":"2025. május. 23. 19:03","title":"8K-s felvétel készült a Napról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3014fd-12a9-4a9f-850b-c2c02144d3b9","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A női életút egyik izgalmas, ugyanakkor sok nehézséggel teli szakasza a menopauza. Ezt egy jóval nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb szakasz követi, a posztmenopauza, amely számtalan pozitív lehetőséget rejt magában, ha az ember nyitottan és tudatosan áll hozzá. Mi történik szervezetünkben ebben az időszakban, milyen változásokra számítsunk, és mit tegyünk azért, hogy minél tovább aktívak és egészségesek maradhassunk?","shortLead":"A női életút egyik izgalmas, ugyanakkor sok nehézséggel teli szakasza a menopauza. Ezt egy jóval nyugodtabb...","id":"20250324_ez-var-rank-a-menopauza-utan-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c3014fd-12a9-4a9f-850b-c2c02144d3b9.jpg","index":0,"item":"0f28b434-4f2b-4510-92ae-6e0734d21ba6","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250324_ez-var-rank-a-menopauza-utan-cikatridina","timestamp":"2025. május. 24. 15:30","title":"Amikor kisimul az élet: ez vár ránk a menopauza után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"93d70e5e-2d70-4008-89ac-02df1fe59152","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Amiben Orbán van, az leszálló ágnak tűnik a válság miatt, de hogy ez a rendszerének a végét is jelenti-e, az ma nyitott kérdés Zárug Péter Farkas szerint. A politológus Magyar Péterről úgy látja, sokan beleszaladtak már félmeztelenül a bozóttűzbe, de ő nem fog.","shortLead":"Amiben Orbán van, az leszálló ágnak tűnik a válság miatt, de hogy ez a rendszerének a végét is jelenti-e, az ma nyitott...","id":"20250523_zarug-peter-farkas-politologus-orban-viktor-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93d70e5e-2d70-4008-89ac-02df1fe59152.jpg","index":0,"item":"70a07594-ec18-4a91-aaca-2180d2eb1701","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_zarug-peter-farkas-politologus-orban-viktor-valasztas","timestamp":"2025. május. 23. 14:20","title":"Orbán nagy válságáról beszél Zárug Péter Farkas jobboldali politológus, de egy választási vereség után sem temetné még","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d951386-afde-4aea-b0e3-96a40e1afaca","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók egy olyan újfajta tesztet fejlesztettek ki, melynek gyorsasága életmentő lehet a betegek számára.","shortLead":"Brit kutatók egy olyan újfajta tesztet fejlesztettek ki, melynek gyorsasága életmentő lehet a betegek számára.","id":"20250522_agydaganat-tumor-azonositas-vizsgalat-diagnozies-betegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d951386-afde-4aea-b0e3-96a40e1afaca.jpg","index":0,"item":"2ab216bc-339c-42b1-a88e-7522376a91e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_agydaganat-tumor-azonositas-vizsgalat-diagnozies-betegseg","timestamp":"2025. május. 22. 20:03","title":"8 hét helyett 2 óra alatt megmondja ez az új teszt, milyen agytumora van a betegnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74afdc60-fb17-4821-8d75-2d61306003ba","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Karácsony után legközelebb május elején kezdtek el sokan gondolkozni a nyaralás helyszínén.","shortLead":"Karácsony után legközelebb május elején kezdtek el sokan gondolkozni a nyaralás helyszínén.","id":"20250523_horvat-olasz-gorog-spanyol-nyaralas-balaton-google-trends","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74afdc60-fb17-4821-8d75-2d61306003ba.jpg","index":0,"item":"661ab956-10b3-49a0-b595-47071bc976b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_horvat-olasz-gorog-spanyol-nyaralas-balaton-google-trends","timestamp":"2025. május. 23. 05:30","title":"A horvát, az olasz, a görög és a spanyol nyaralás is veri a balatonit a magyar internezetőknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ea1a5d-322b-4dcf-a688-c63ebfa07e6c","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"Öt meghatározó játékosa nélkül harcolta ki az elitben maradást a magyar férfi jégkorong-válogatott, amely a saját játékát játszva, a tapasztalatszerzést előtérbe helyezve érte el a példa nélküli eredményt.","shortLead":"Öt meghatározó játékosa nélkül harcolta ki az elitben maradást a magyar férfi jégkorong-válogatott, amely a saját...","id":"20250523_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-a-csoport-vilagbajnoksag-bentmaradas-marton-tibor-majoross-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42ea1a5d-322b-4dcf-a688-c63ebfa07e6c.jpg","index":0,"item":"ae27c93b-728a-412f-8b70-8d31c31be6d4","keywords":null,"link":"/sport/20250523_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-a-csoport-vilagbajnoksag-bentmaradas-marton-tibor-majoross-gergely","timestamp":"2025. május. 23. 11:27","title":"„Tökös volt a társaság” – a hokiválogatott történelmi bennmaradásának nyomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]