Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a7434f2-f0f4-4d67-ba5f-4b476ed11cea","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Miután a baloldal is felfüggesztette kétségeit, immár nincsen akadálya annak, hogy Sergio Mattarella olasz államfő újra Giuseppe Contét kérje fel a kormányalakításra Rómában.","shortLead":"Miután a baloldal is felfüggesztette kétségeit, immár nincsen akadálya annak, hogy Sergio Mattarella olasz államfő újra...","id":"20190828_salvini_conte_olaszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a7434f2-f0f4-4d67-ba5f-4b476ed11cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44f7da3-4720-41b1-a2ed-f238a2e8b8c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_salvini_conte_olaszorszag","timestamp":"2019. augusztus. 28. 14:53","title":"Csodafegyvernek hitte Salvini a kormánybuktatást, most mégis ő láthatja kárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b95efe9-d064-4446-86a4-e9d545078802","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bánsági Egresen végzett ásatásokon rábukkantak két sírépítményre, melyek az uralkodó és neje kőszarkofágja feküdhetett. ","shortLead":"A bánsági Egresen végzett ásatásokon rábukkantak két sírépítményre, melyek az uralkodó és neje kőszarkofágja...","id":"20190828_Megtalalhattak_II_Andras_es_felesege_sirhelyenek_alapjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b95efe9-d064-4446-86a4-e9d545078802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acadea2-1461-4dda-a833-6c57c6f5d979","keywords":null,"link":"/elet/20190828_Megtalalhattak_II_Andras_es_felesege_sirhelyenek_alapjat","timestamp":"2019. augusztus. 28. 18:17","title":"Megtalálhatták II. András és felesége sírhelyének alapját - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5681d9a5-6f68-404f-8c2a-ee6c380e7dec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érsek Zsolt függetlenként indul az őszi önkormányzati választásokon.","shortLead":"Érsek Zsolt függetlenként indul az őszi önkormányzati választásokon.","id":"20190827_ersek_zsolt_mszp_kilepes_hatvan_polgarmester_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5681d9a5-6f68-404f-8c2a-ee6c380e7dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c569c1-685b-4637-a293-ff37d9461d38","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_ersek_zsolt_mszp_kilepes_hatvan_polgarmester_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. augusztus. 27. 20:55","title":"29 év után otthagyja az MSZP-t a volt hatvani polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e2399d-89e1-4a9c-85dd-e2ca5084dd8f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Perui régészek 227 olyan gyermek földi maradványait találták meg, akiket a prekolumbiánus csimu kultúra rituáléja szerint áldoztak fel az istenek kiengesztelésére. Feren Castillo archeológus szerint a felfedezés példa nélküli a világon.","shortLead":"Perui régészek 227 olyan gyermek földi maradványait találták meg, akiket a prekolumbiánus csimu kultúra rituáléja...","id":"20190828_gyermekaldozat_peru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2e2399d-89e1-4a9c-85dd-e2ca5084dd8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a58081-1bbb-4835-aa5c-8bd307d498f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_gyermekaldozat_peru","timestamp":"2019. augusztus. 28. 12:03","title":"A világ legnagyobb gyermekáldozati helyét találták meg Peruban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c303208a-1e18-4ffd-b58e-9f5e731b34c8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Dániában gyártott termékből Magyarországra is érkezett.","shortLead":"A Dániában gyártott termékből Magyarországra is érkezett.","id":"20190828_tej_vegan_margarin_nebih_figyelmeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c303208a-1e18-4ffd-b58e-9f5e731b34c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0935d69b-18f4-47f9-becb-4bd2fc18b6df","keywords":null,"link":"/kkv/20190828_tej_vegan_margarin_nebih_figyelmeztetes","timestamp":"2019. augusztus. 28. 13:36","title":"Tejet találtak a vegán margarinban, figyelmeztet a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81198ad6-67b1-438a-a713-d6474dffc507","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem örökbe kapják, de addig is összehasonlíthatják vele a berendezések és létesítmények zaját. ","shortLead":"Nem örökbe kapják, de addig is összehasonlíthatják vele a berendezések és létesítmények zaját. ","id":"20190828_Harminc_zajmerot_kapnak_a_ferihegyi_repuloter_mellett_elok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81198ad6-67b1-438a-a713-d6474dffc507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b509f924-de91-44b3-b3e6-5544a4023cb4","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Harminc_zajmerot_kapnak_a_ferihegyi_repuloter_mellett_elok","timestamp":"2019. augusztus. 28. 14:41","title":"Harminc zajmérőt kapnak a ferihegyi repülőtér mellett élők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55c291e-b7a4-4d4f-8eba-058871aa17b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A katasztrófavédelem ilyenkor csak a közvetlen életveszélyt tudja megszüntetni.","shortLead":"A katasztrófavédelem ilyenkor csak a közvetlen életveszélyt tudja megszüntetni.","id":"20190827_parkolo_auto_totalkar_katasztrofavedelem_meglazult_homlokzat_biztositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a55c291e-b7a4-4d4f-8eba-058871aa17b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20ecdb1-fcd7-42a1-8338-ef9b644ececd","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_parkolo_auto_totalkar_katasztrofavedelem_meglazult_homlokzat_biztositas","timestamp":"2019. augusztus. 27. 18:20","title":"Parkoló kocsit zúztak totálkárosra lezuhanó téglák a belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csokot is igénybe vehetnek azok, akik egy összegben vásárolják vissza ingatlanjukat a bedőlt deviza-ingatlanhitelesek megmentésére létrehozott eszközkezelőtől. Az egyéb kedvezményekkel együtt sokan lehetnek, akik így ingyen kapják meg a lakást.","shortLead":"Csokot is igénybe vehetnek azok, akik egy összegben vásárolják vissza ingatlanjukat a bedőlt deviza-ingatlanhitelesek...","id":"20190828_Ujabb_kedvezmenyt_kaptak_a_megmentett_lakashitelesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72a35c9-ad22-4ee7-aab0-0e625615d2c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_Ujabb_kedvezmenyt_kaptak_a_megmentett_lakashitelesek","timestamp":"2019. augusztus. 28. 16:21","title":"Újabb kedvezményt kaptak a megmentett lakáshitelesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]