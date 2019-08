Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce9dadc6-4e92-4f85-a399-b657e4decd71","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190830_Marabu_FekNyuz_Puspokfalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce9dadc6-4e92-4f85-a399-b657e4decd71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9532b6af-c38d-4102-bd19-da329541d186","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Marabu_FekNyuz_Puspokfalat","timestamp":"2019. augusztus. 30. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Püspökfalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7190509e-3cde-4515-a202-377d5630af3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Általában szóban kérik a pácienseket, hogy hozzanak magukkal kötöző anyagot. Akinél nincs, azt is ellátják. ","shortLead":"Általában szóban kérik a pácienseket, hogy hozzanak magukkal kötöző anyagot. Akinél nincs, azt is ellátják. ","id":"20190828_A_betegektol_kerik_a_kotszert_a_mezokovesdi_orvosi_ugyeleten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7190509e-3cde-4515-a202-377d5630af3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed5a1e12-8616-41b6-869b-4f515820f959","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_A_betegektol_kerik_a_kotszert_a_mezokovesdi_orvosi_ugyeleten","timestamp":"2019. augusztus. 28. 19:48","title":"A betegektől kérik a kötszert a mezőkövesdi orvosi ügyeleten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d493750-cbe6-42f5-93c9-4c5499c1c7d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb tárgyalást tartanak kedden.","shortLead":"Újabb tárgyalást tartanak kedden.","id":"20190830_A_birosag_nem_akadalyozta_meg_a_brit_parlament_felfuggeszteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d493750-cbe6-42f5-93c9-4c5499c1c7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"267fd65c-2fd8-4f89-92e3-f2fe430f812b","keywords":null,"link":"/vilag/20190830_A_birosag_nem_akadalyozta_meg_a_brit_parlament_felfuggeszteset","timestamp":"2019. augusztus. 30. 12:38","title":"A bíróság nem akadályozta meg a brit parlament felfüggesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973cdff0-d471-45d6-8acc-9b45ce4302e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, prémium szolgáltatást indít a viselhető okoseszközeiről ismert Fitbit. A cég azoknak készíti újdonságát, akik úgy érzik, rájuk férne egy kis extra figyelem.","shortLead":"Új, prémium szolgáltatást indít a viselhető okoseszközeiről ismert Fitbit. A cég azoknak készíti újdonságát, akik...","id":"20190829_fitbit_premium_versa_2_okosora_egeszseges_eletmod_alvastippek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=973cdff0-d471-45d6-8acc-9b45ce4302e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d65ff1f3-96cd-4bbf-86e8-241756669e74","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_fitbit_premium_versa_2_okosora_egeszseges_eletmod_alvastippek","timestamp":"2019. augusztus. 29. 12:23","title":"Ha Fitbit van a csuklóján, hamarosan prémium szolgáltatást kérhet hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A második negyedévben 4,9 százalékkal nőtt a GDP, főleg a szolgáltatások és az építőipar húzta a gazdaságot. Az első félévben 5,1 százalékos lett a növekedés.","shortLead":"A második negyedévben 4,9 százalékkal nőtt a GDP, főleg a szolgáltatások és az építőipar húzta a gazdaságot. Az első...","id":"20190830_Reszletezte_a_KSH_mitol_nott_ekkorat_a_magyar_gazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ede589-2f99-469a-8d87-4897c6a01e9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_Reszletezte_a_KSH_mitol_nott_ekkorat_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2019. augusztus. 30. 09:44","title":"Részletezte a KSH, mitől nőtt ekkorát a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"986c3db1-4d18-4b0f-b20c-c5af7cc9d0d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy marosvásárnyival fogyott Románia népessége 2018-ban, aminek a rossz születésszámok után a kivándorlás a második oka.\r

\r

","shortLead":"Egy marosvásárnyival fogyott Románia népessége 2018-ban, aminek a rossz születésszámok után a kivándorlás a második...","id":"20190829_Romaniaban_is_gond_a_nepessegfogyas_rengeteg_a_kivandorlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=986c3db1-4d18-4b0f-b20c-c5af7cc9d0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2772ca55-efb7-46c7-a30f-7ef82e7432a4","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_Romaniaban_is_gond_a_nepessegfogyas_rengeteg_a_kivandorlo","timestamp":"2019. augusztus. 29. 13:38","title":"Romániában is gond a népességfogyás, rengeteg a kivándorló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0193aec-7636-4778-8428-f0c0d5121ea9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövőre még be kell érnünk a 7 nm-es gyártástechnológiával a Qualcomm lapkakészleteinél, de 2021-ben már a TSMC-nél 5 nm-es technológiával készülő áramkörök kerülhetnek a csúcstelefonokba.","shortLead":"Jövőre még be kell érnünk a 7 nm-es gyártástechnológiával a Qualcomm lapkakészleteinél, de 2021-ben már a TSMC-nél 5...","id":"20190829_qualcomm_snapdragon_875_lapkakeszletet_gyarto_tsmc_5nmes_technologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0193aec-7636-4778-8428-f0c0d5121ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cdb4906-bcb4-48ea-915c-dbc799521fa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_qualcomm_snapdragon_875_lapkakeszletet_gyarto_tsmc_5nmes_technologia","timestamp":"2019. augusztus. 29. 10:03","title":"Táncpartnert válthat a Qualcomm, ezúttal a Samsungtól fordulhat el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kitört a háború az önkormányzati választások előtt.","shortLead":"Kitört a háború az önkormányzati választások előtt.","id":"20190829_Egymasnak_esett_a_Fidesz_es_a_KDNP_Balatonfureden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c23d4d-3036-47e5-ae4e-a863f85856de","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Egymasnak_esett_a_Fidesz_es_a_KDNP_Balatonfureden","timestamp":"2019. augusztus. 29. 05:30","title":"Egymásnak esett a Fidesz és a KDNP Balatonfüreden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]