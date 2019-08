Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e7eb4ea-b162-46c3-b256-8c8c51c980c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség szabálysértési eljárást indított. ","shortLead":"A rendőrség szabálysértési eljárást indított. ","id":"20190828_Percekig_nem_engedte_kihajtani_a_buszt_a_megallobol_a_szabalytalan_autos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e7eb4ea-b162-46c3-b256-8c8c51c980c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3af118-b22c-4ea8-b582-fe8cce5bf2c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190828_Percekig_nem_engedte_kihajtani_a_buszt_a_megallobol_a_szabalytalan_autos","timestamp":"2019. augusztus. 28. 20:11","title":"Percekig nem engedte kihajtani a buszt a megállóból a szabálytalan autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A földi kiszolgálásért felelős Malév Ground Handling Zrt. ellen érkezett feljelentés a rendőrséghez.\r

","shortLead":"A földi kiszolgálásért felelős Malév Ground Handling Zrt. ellen érkezett feljelentés a rendőrséghez.\r

","id":"20190829_feljelentes_wizz_air_lehuzas_utasfelvetel_brfk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767ad974-abd6-44a7-8573-8649dc12c1bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_feljelentes_wizz_air_lehuzas_utasfelvetel_brfk","timestamp":"2019. augusztus. 29. 07:15","title":"Feljelentették a céget, amelyik lehúzza a Wizz Air utasait\t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csokot is igénybe vehetnek azok, akik egy összegben vásárolják vissza ingatlanjukat a bedőlt deviza-ingatlanhitelesek megmentésére létrehozott eszközkezelőtől. Az egyéb kedvezményekkel együtt sokan lehetnek, akik így ingyen kapják meg a lakást.","shortLead":"Csokot is igénybe vehetnek azok, akik egy összegben vásárolják vissza ingatlanjukat a bedőlt deviza-ingatlanhitelesek...","id":"20190828_Ujabb_kedvezmenyt_kaptak_a_megmentett_lakashitelesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72a35c9-ad22-4ee7-aab0-0e625615d2c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_Ujabb_kedvezmenyt_kaptak_a_megmentett_lakashitelesek","timestamp":"2019. augusztus. 28. 16:21","title":"Újabb kedvezményt kaptak a megmentett lakáshitelesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3abf86-141f-4b1b-90d6-eac26998d8c7","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Hosszú idő után új buszt vesz a BKV, de darabját mintegy 12 millió forinttal drágábban a Dél-Alföldre vett ugyanilyen típusú buszoknál. A BKV szerint más a buszok specifikációja.","shortLead":"Hosszú idő után új buszt vesz a BKV, de darabját mintegy 12 millió forinttal drágábban a Dél-Alföldre vett ugyanilyen...","id":"20190828_Dragabban_jonnek_az_uj_Mercedes_buszok_Budapestre_mint_Szegedre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a3abf86-141f-4b1b-90d6-eac26998d8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25bd379-9758-4f9e-9edf-a7ee1b77eda9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_Dragabban_jonnek_az_uj_Mercedes_buszok_Budapestre_mint_Szegedre","timestamp":"2019. augusztus. 29. 06:10","title":"Drágábban jönnek a Mercedes buszok Budapestre, mint Szegedre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly őszre ígérték, de még hónapok után sem üzemelt az áruház. ","shortLead":"Tavaly őszre ígérték, de még hónapok után sem üzemelt az áruház. ","id":"20190828_Majdnem_egy_evig_kellett_varni_de_most_megnyilt_a_2rule_webshopja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb21a85a-e27f-4b74-b090-898f12010f43","keywords":null,"link":"/kkv/20190828_Majdnem_egy_evig_kellett_varni_de_most_megnyilt_a_2rule_webshopja","timestamp":"2019. augusztus. 28. 11:56","title":"Majdnem egy évig kellett várni, de most megnyílt a 2rule webshopja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c88dabf8-41b8-47f2-a2b7-ed1b3928b46d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A magyar versenyző saját maga és saját tulajdonú versenycsapata idei bajnoki esélyeiről, valamint a közeljövőt illető elektromos terveiről is megosztotta velünk gondolatait. ","shortLead":"A magyar versenyző saját maga és saját tulajdonú versenycsapata idei bajnoki esélyeiről, valamint a közeljövőt illető...","id":"20190829_villanyautoval_is_versenyznek__michelisz_norbival_beszelgettunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c88dabf8-41b8-47f2-a2b7-ed1b3928b46d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f32c70-1e8d-4249-b809-b3256ce8bb83","keywords":null,"link":"/cegauto/20190829_villanyautoval_is_versenyznek__michelisz_norbival_beszelgettunk","timestamp":"2019. augusztus. 29. 15:38","title":"\"Villanyautóval is versenyeznék!\" – Michelisz Norbival beszélgettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7828c4-bc0a-4c18-a39d-6be92edf3517","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi 2016 őszétől egy éven át vitt el alkotásokat egy VIII. kerületi múzeum rábízott gyűjteményéből, 30 millió forint értékben.","shortLead":"A férfi 2016 őszétől egy éven át vitt el alkotásokat egy VIII. kerületi múzeum rábízott gyűjteményéből, 30 millió...","id":"20190829_sikkasztas_mutargy_gyujtemeny_muzeum_muzeologus_ugyeszseg_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c7828c4-bc0a-4c18-a39d-6be92edf3517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af36dd2-842b-4a4f-8617-40f8a8cdd969","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_sikkasztas_mutargy_gyujtemeny_muzeum_muzeologus_ugyeszseg_vademeles","timestamp":"2019. augusztus. 29. 09:57","title":"Műtárgyakat nyúlt le az egykori főmuzeológus, hogy eladja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a236dde-cdcc-4200-a067-bea63c4fa1e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus elején csak többhétnyi ködösítés ismerte el az Emmi, hogy az antiszemita szerzőkhöz vonzódó Takaró Mihály valóban részt vesz az új NAT átdolgozásában, de minden másról azt mondta: nem illetékes, és nincs információja. Egy képviselői adatigénylésre most azt is kénytelen volt kiadni, hogy mely háttérintézménye fizeti a nácibarát irodalomtörténészt, aki szerint Kertész Imre nem magyar, Spiró György nem ember, a Nyugat pedig \"kis zsidó lapocska\".","shortLead":"Augusztus elején csak többhétnyi ködösítés ismerte el az Emmi, hogy az antiszemita szerzőkhöz vonzódó Takaró Mihály...","id":"20190829_Eszebe_jutott_az_Emminek_ki_foglalkozatja_Takaro_Mihalyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a236dde-cdcc-4200-a067-bea63c4fa1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aad1106-23cc-4be3-94db-ec37f7625314","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Eszebe_jutott_az_Emminek_ki_foglalkozatja_Takaro_Mihalyt","timestamp":"2019. augusztus. 29. 14:11","title":"Eszébe jutott az Emminek, ki foglalkoztatja Takaró Mihályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]