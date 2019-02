Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdbaccb4-47ab-4be8-8b0e-de54894fe757","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az már biztos, hogy Sz. Károly egy lövést sem adott le, emberölési kísérlettel sem gyanúsítják. Kiderült, múlt hét péntek óta a büntetés-végrehajtás őrei nem vehetik le a bilincset a rabról.","shortLead":"Az már biztos, hogy Sz. Károly egy lövést sem adott le, emberölési kísérlettel sem gyanúsítják. Kiderült, múlt hét...","id":"20190222_A_fegyor_oldotta_ki_a_tarkioldot__tolteny_nelkul_menekult_a_szokott_rab","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdbaccb4-47ab-4be8-8b0e-de54894fe757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bef754f-716d-4cdd-bb78-262787b78669","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_A_fegyor_oldotta_ki_a_tarkioldot__tolteny_nelkul_menekult_a_szokott_rab","timestamp":"2019. február. 22. 16:25","title":"Életeket menthetett a fegyőr lélekjelenléte: miért menekült üres fegyverrel a szökött rab?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő magyar Heather Watsonnal az oldalán fináléba jutott a 250 ezer dollár (70 millió forint) összdíjazású budapesti keménypályás női tenisztornán.","shortLead":"A címvédő magyar Heather Watsonnal az oldalán fináléba jutott a 250 ezer dollár (70 millió forint) összdíjazású...","id":"20190222_stollar_fanny_paros_budapesti_tenisztorna_donto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8178f2-64e2-4c81-be4e-04074bc69c66","keywords":null,"link":"/sport/20190222_stollar_fanny_paros_budapesti_tenisztorna_donto","timestamp":"2019. február. 22. 21:38","title":"Párosban döntőzhet Stollár Fanny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1630720-878d-4e5a-b689-9e9a172bfc2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó merőben új kialakítású csúcstelefonjának alaposan megkérik az árát. Amiből akár már nagyobb méretű autókat is lehet vásárolni.","shortLead":"A dél-koreai gyártó merőben új kialakítású csúcstelefonjának alaposan megkérik az árát. Amiből akár már nagyobb méretű...","id":"20190221_ilyen_7_uleses_csaladi_autot_vagy_7es_bmwt_vehetunk_az_uj_samsung_csodatelefon_arabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1630720-878d-4e5a-b689-9e9a172bfc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285e0020-9b4c-41c0-b5c8-504d8113acc8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_ilyen_7_uleses_csaladi_autot_vagy_7es_bmwt_vehetunk_az_uj_samsung_csodatelefon_arabol","timestamp":"2019. február. 21. 13:21","title":"Ilyen 7 üléses családi autót vagy 7-es BMW-t vehetünk az új Samsung csodatelefon árából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ec4509-e483-4dc3-9351-977824ff2fe4","c_author":"Gergely Márton","category":"vilag","description":"Hol az éj legsötétebb, ott a hajnal már ébred – hangzik el a Koldusoperában. A Kuciak-gyilkosság első évfordulóján Pozsonyban járva olyan érzése támad az embernek, hogy a felfoghatatlan bűnt óvatos optimizmus váltotta fel. A politika nem akar változtatni semmin, de a tisztességes országért küzdő civilek összefogtak, és tettek arról, hogy ne folytatódjanak a dolgok úgy, ahogy eddig. Helyszíni riportunk.","shortLead":"Hol az éj legsötétebb, ott a hajnal már ébred – hangzik el a Koldusoperában. A Kuciak-gyilkosság első évfordulóján...","id":"20190221_Tisztesseges_szlovakiaert_jan_kuciak_martina_kusnirova_gyilkossag_robert_fico_pozsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13ec4509-e483-4dc3-9351-977824ff2fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7912ab8a-5343-4594-aac0-b57aa7dcc6be","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_Tisztesseges_szlovakiaert_jan_kuciak_martina_kusnirova_gyilkossag_robert_fico_pozsony","timestamp":"2019. február. 21. 14:15","title":"A szlovákok bizonyítják, hogy az utca lehet erősebb a politikánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f226445e-f293-40a4-8911-9f09cc15bfba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új csúcsmobilok mellett viselhető okoseszközöket, köztük egy érdekes órát is bemutatott londoni sajtóeseményén a Samsung. ","shortLead":"Az új csúcsmobilok mellett viselhető okoseszközöket, köztük egy érdekes órát is bemutatott londoni sajtóeseményén...","id":"20190221_samsung_galaxy_watch_active_okosora_galaxy_fit_fit_e_okoskarkoto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f226445e-f293-40a4-8911-9f09cc15bfba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"015e16b6-f1e4-496f-bf5c-35df33e986bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_samsung_galaxy_watch_active_okosora_galaxy_fit_fit_e_okoskarkoto","timestamp":"2019. február. 21. 16:03","title":"Megjött a Samsung új órája, a vérnyomást és a stressz-szintet is nézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a009f8-f2fd-48f8-8881-568301413d81","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"A szabadulószobák piacán az elsők között indult 600 ezer forintos tőkével, azután üzleti és földrajzi értelemben is messzire jutott vállalkozásaival a Pániq Szoba-hálózatot jegyző Koltai Balázs. Nemrég párjával, Gangel Lillával Európa első szelfimúzeumát is megnyitották Budapesten. Az elnevezés megtévesztő: nem szelfikből készült kiállításra tér be a látogató – ő maga válik kiállítási tárggyá.","shortLead":"A szabadulószobák piacán az elsők között indult 600 ezer forintos tőkével, azután üzleti és földrajzi értelemben is...","id":"20190220_Szelfikbol_es_lakatokbol_epit_nemzetkozi_farnchiset_egy_fiatal_magyar_vallalkozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18a009f8-f2fd-48f8-8881-568301413d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d64a15-0a1c-424b-a52b-9504cf7d2c84","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Szelfikbol_es_lakatokbol_epit_nemzetkozi_farnchiset_egy_fiatal_magyar_vallalkozo","timestamp":"2019. február. 21. 14:10","title":"Abból él, hogy másokat bezár, akik még fizetnek is érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5f86a5-1697-47b0-a443-afb5a9b5dc5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak februárban napi átlagban két ember halt meg a hideg miatt. Nem a hajléktalanok közül kerül ki a legtöbb áldozat, hanem a saját otthonukban fűteni nem tudók közül.","shortLead":"Csak februárban napi átlagban két ember halt meg a hideg miatt. Nem a hajléktalanok közül kerül ki a legtöbb áldozat...","id":"20190222_135en_fagytak_halalra_a_telen_a_legtobben_a_sajat_futetlen_otthonukban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f5f86a5-1697-47b0-a443-afb5a9b5dc5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1abcad1-324a-4c6f-acb4-b83532171be3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_135en_fagytak_halalra_a_telen_a_legtobben_a_sajat_futetlen_otthonukban","timestamp":"2019. február. 22. 16:08","title":"135-en fagytak halálra a télen, a legtöbben a saját fűtetlen otthonukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708c9add-a08c-4479-950b-aa015b216d1a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utolsó pillanatban rántotta el a kormányt egy fékező autós, hogy ne üssön el egy gyalogost. 