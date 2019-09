Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02574882-e110-4ff0-880d-ea2a7316cdb7","c_author":"Cz.F.","category":"kultura","description":"Szinte fű alatt jött Tasnádi István új filmje, a lélekvándorlásról szóló Egy másik életben. A fura scifi-dráma-disztópia alapötlete parádés, a nagy borzongás vagy az erős üzenet viszont elmaradt. Kritika.","shortLead":"Szinte fű alatt jött Tasnádi István új filmje, a lélekvándorlásról szóló Egy másik életben. A fura...","id":"20190830_Egy_masik_eletben_Tasnadi_Istvan_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02574882-e110-4ff0-880d-ea2a7316cdb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08253de-69bd-4177-b949-aea353ac861f","keywords":null,"link":"/kultura/20190830_Egy_masik_eletben_Tasnadi_Istvan_film","timestamp":"2019. augusztus. 30. 18:35","title":"Tehát nyitogatni fogják a csakráinkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97229862-b63f-4aa1-861d-4ecbe33d1863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy terveznek, listáról be tudnak jutni az önkormányzatokba.","shortLead":"Úgy terveznek, listáról be tudnak jutni az önkormányzatokba.","id":"20190830_Negy_fovarosi_keruletben_is_elindul_a_Kutyapart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97229862-b63f-4aa1-861d-4ecbe33d1863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619df56f-9956-4898-97ab-ff099315c8a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Negy_fovarosi_keruletben_is_elindul_a_Kutyapart","timestamp":"2019. augusztus. 30. 21:07","title":"Négy fővárosi kerületben is elindulna a Kutyapárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0117ab49-0b19-45c3-a0c3-0f8a4bbddbe1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köznevelési törvény módosítása ellen a Kossuth Lajos térre szervezett tüntetésen jelentették be. ","shortLead":"A köznevelési törvény módosítása ellen a Kossuth Lajos térre szervezett tüntetésen jelentették be. ","id":"20190831_orszagos_diaksztrajk_bejelentes_kossuth_ter_koznevelesi_torveny_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0117ab49-0b19-45c3-a0c3-0f8a4bbddbe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9205c4e-af56-4526-a0b6-379b7fb7cc8f","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_orszagos_diaksztrajk_bejelentes_kossuth_ter_koznevelesi_torveny_tuntetes","timestamp":"2019. augusztus. 31. 17:57","title":"Országos diáksztrájk készül szeptember közepén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3846dc37-04da-4a9d-9f0b-3c889e354792","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az argentin Mauro Icardi másfél millió eurót követel a milánói klubtól, és azt, hogy vegyék vissza az első csapat keretébe.\r

","shortLead":"Az argentin Mauro Icardi másfél millió eurót követel a milánói klubtól, és azt, hogy vegyék vissza az első csapat...","id":"20190831_mauro_icardi_inter_foci_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3846dc37-04da-4a9d-9f0b-3c889e354792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884aa883-2658-4ed8-baaa-70c7fe6f79e1","keywords":null,"link":"/sport/20190831_mauro_icardi_inter_foci_per","timestamp":"2019. augusztus. 31. 18:45","title":"Beperelte csapatát az Inter sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f019f0a-7833-44c7-b2fb-32a371996696","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kisbuszban a nyolc lőfegyver mellett 1500 lőszert is találtak.\r

","shortLead":"A kisbuszban a nyolc lőfegyver mellett 1500 lőszert is találtak.\r

","id":"20190831_torok_ferfi_fegyverek_loszerek_rajka_letartoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f019f0a-7833-44c7-b2fb-32a371996696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8dac83-01c6-42b5-8b7d-d4e8acdab46d","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_torok_ferfi_fegyverek_loszerek_rajka_letartoztatas","timestamp":"2019. augusztus. 31. 12:02","title":"Fegyverekkel megpakolt kocsival érkező törököt fogtak Rajkánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28d85d6-09e8-4a43-bf93-6f1afd9883ef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vissza kell állítani Ukrajna 2014 előtti területi egységét, Kijev a szuverenitás ügyében teljes mértékben számíthat Varsó támogatására - jelentette ki Andrzej Duda lengyel elnök szombaton az ukrán hivatali kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel közösen tartott varsói sajtóértekezleten. ","shortLead":"Vissza kell állítani Ukrajna 2014 előtti területi egységét, Kijev a szuverenitás ügyében teljes mértékben számíthat...","id":"20190831_Lengyelorszag_kiall_Ukrajna_teruleti_egysege_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e28d85d6-09e8-4a43-bf93-6f1afd9883ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a38f359-a7c6-4e6f-bbeb-adaa11e2910f","keywords":null,"link":"/vilag/20190831_Lengyelorszag_kiall_Ukrajna_teruleti_egysege_mellett","timestamp":"2019. augusztus. 31. 14:41","title":"Lengyelország kiáll Ukrajna területi egysége mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2d7e16-2d10-4012-831d-2ccafc594c90","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A bajnokcsapat az Espanyol vendégeként kezdi meg szereplését a labdarúgó Európa Liga csoportkörében. ","shortLead":"A bajnokcsapat az Espanyol vendégeként kezdi meg szereplését a labdarúgó Európa Liga csoportkörében. ","id":"20190830_ferencvaros_fradi_espanyol_europa_liga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c2d7e16-2d10-4012-831d-2ccafc594c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470a4599-8008-4a11-a628-94d8f3bd928b","keywords":null,"link":"/sport/20190830_ferencvaros_fradi_espanyol_europa_liga","timestamp":"2019. augusztus. 30. 18:10","title":"Barcelonában kezd a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd94b237-d788-4474-8a1a-f4fa5d5fd806","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sirhan Sirhan, aki több mint ötven éve van börtönben Robert Kennedy szenátor meggyilkolása miatt, kórházban van, stabil az állapota. Egyelőre nem tudni, miért támadtak rá a férfira, aki 1968-ban gyilkolta meg a Kennedy-család ismert tagját.","shortLead":"Sirhan Sirhan, aki több mint ötven éve van börtönben Robert Kennedy szenátor meggyilkolása miatt, kórházban van, stabil...","id":"20190831_Leszurtak_a_bortonben_Kennedy_szenator_gyilkosat_de_tulelte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd94b237-d788-4474-8a1a-f4fa5d5fd806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604c91dd-94ba-4469-8638-c973ac2839f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190831_Leszurtak_a_bortonben_Kennedy_szenator_gyilkosat_de_tulelte","timestamp":"2019. augusztus. 31. 15:38","title":"Megkéselték a börtönben Robert Kennedy gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]