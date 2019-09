Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6af1d4e6-db5f-406f-b5db-6fac078b6c70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak akkor derült ki a csalás, amikor német helyett osztrák telefonszámról is megpróbálkoztak.","shortLead":"Csak akkor derült ki a csalás, amikor német helyett osztrák telefonszámról is megpróbálkoztak.","id":"20190904_mesterseges_intelligencia_csalas_atveres_atutalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6af1d4e6-db5f-406f-b5db-6fac078b6c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d27dc9b-b7d6-40fe-94fa-dda6d8e977ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_mesterseges_intelligencia_csalas_atveres_atutalas","timestamp":"2019. szeptember. 04. 19:03","title":"A főnök hangját utánzó mesterséges intelligenciával nyúltak le 220 ezer eurót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A házelnök szerint választani kell, az élet vagy a halál kultúrájának oldalára állunk-e. Kásler miniszter pedig arról beszélt, a magyar asszonyok akkor szülnek, ha úgy nevelik őket.","shortLead":"A házelnök szerint választani kell, az élet vagy a halál kultúrájának oldalára állunk-e. Kásler miniszter pedig arról...","id":"20190905_Kover_demografia_csaladpolitika_kasler","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e386cc6-f8ba-4143-af4a-3d530d558e35","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Kover_demografia_csaladpolitika_kasler","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:34","title":"Kövér a magyar családpolitikáról: A gyermekvállalás közügy, nem magánügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65cc7923-d974-4ec8-81e1-7f409306cfd6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Budapest Borfesztivál 28. alkalommal várja szeptember 5-8. között a kezdő és haladó borbarátokat, akik közel kétszáz hazai és külföldi kiállító több ezer borát kóstolhatják a szokásos impozáns helyszínen, a budai Várban. Az idén fókuszban az egri borvidék.","shortLead":"A Budapest Borfesztivál 28. alkalommal várja szeptember 5-8. között a kezdő és haladó borbarátokat, akik közel kétszáz...","id":"20190905_28_Budapest_Borfesztival__Eger_bevette_Budat_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65cc7923-d974-4ec8-81e1-7f409306cfd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7009cf76-aaab-4de3-8693-b2fe643d8889","keywords":null,"link":"/elet/20190905_28_Budapest_Borfesztival__Eger_bevette_Budat_","timestamp":"2019. szeptember. 05. 16:20","title":"Eger beveszi Budát a 28. Budapest Borfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A Facebook jövőre bevezetendő furcsa új pénzét az európai pénzügyminiszterek azzal vetették el, hogy sokkal szigorúbb szabályozás kellene, mint amit Mark Zuckerberg kitalált. Most ugyanennek a nézetnek adott hangot az Európai Központi Bank (EKB) egyik igazgatósági tagja, akinek a Reuters megszerezte az előadását.","shortLead":"A Facebook jövőre bevezetendő furcsa új pénzét az európai pénzügyminiszterek azzal vetették el, hogy sokkal szigorúbb...","id":"20190904_facebook_libra_ekb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f91676fa-6aa2-4e46-97fd-16e4d57ccbaa","keywords":null,"link":"/kkv/20190904_facebook_libra_ekb","timestamp":"2019. szeptember. 04. 11:51","title":"Mindenkit a hideg ráz ki a Facebook ötletétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e5d663-0792-443d-8343-ea49d030cf78","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Bahamák több szigetét is letarolta a Dorian hurrikán. Florida megúszhatja a pusztítást.","shortLead":"A Bahamák több szigetét is letarolta a Dorian hurrikán. Florida megúszhatja a pusztítást.","id":"20190904_Mintha_szonyegbombazassal_pusztitottak_volna__Humanitarius_valsag_fenyeget_a_hurrikan_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4e5d663-0792-443d-8343-ea49d030cf78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577d579c-40a9-4de9-9701-776ccd6018d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190904_Mintha_szonyegbombazassal_pusztitottak_volna__Humanitarius_valsag_fenyeget_a_hurrikan_utan","timestamp":"2019. szeptember. 04. 06:03","title":"\"Mintha szőnyegbombázással pusztítottak volna\" - Humanitárius válság fenyeget a hurrikán után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b93e1b59-e55b-43f5-ae13-3da2d1c6c11d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint jogszabályellenes, hogy a bíróság tárgyalás nélkül hozott új döntést, és az is, hogy a bíróság szerint nem veszélyes a társadalomra az Index újságírójának tevékenysége.","shortLead":"Az ügyészség szerint jogszabályellenes, hogy a bíróság tárgyalás nélkül hozott új döntést, és az is, hogy a bíróság...","id":"20190905_dezso_andras_ugyeszseg_birosag_per","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b93e1b59-e55b-43f5-ae13-3da2d1c6c11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0566e6ca-6176-4748-a4c2-875f9542165d","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_dezso_andras_ugyeszseg_birosag_per","timestamp":"2019. szeptember. 05. 14:18","title":"\"Aggályos\" – fellebbez az ügyészség az Index újságírójának felmentése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ffc09f-811f-4c94-85e6-9bde8d3af353","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen nyolcan buktak le, van köztük egyesületi elnök, edző és játékvezető is. Utóbbiak közül az egyik főállásban rendőr volt. ","shortLead":"Összesen nyolcan buktak le, van köztük egyesületi elnök, edző és játékvezető is. Utóbbiak közül az egyik főállásban...","id":"20190905_kezilabda_bunda_vesztegetes_ugyeszseg_jatekvezeto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66ffc09f-811f-4c94-85e6-9bde8d3af353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b720c14-750b-4f5a-b42e-565f59dbbeb3","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_kezilabda_bunda_vesztegetes_ugyeszseg_jatekvezeto","timestamp":"2019. szeptember. 05. 10:07","title":"Rendőr ellen is vádat emeltek a kézilabdás bundaügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9135a5d-a807-4809-8563-38e0527962e8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A negyed évszázados jubileum alkalmából beszélt az eredményekről a Bv. Holding Kft. vezetője.","shortLead":"A negyed évszázados jubileum alkalmából beszélt az eredményekről a Bv. Holding Kft. vezetője.","id":"20190904_borton_gazdasagi_tarsasagok_nyereseg_bevetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9135a5d-a807-4809-8563-38e0527962e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e120b2bb-ddf7-46ec-91ec-02ed265de0f9","keywords":null,"link":"/kkv/20190904_borton_gazdasagi_tarsasagok_nyereseg_bevetel","timestamp":"2019. szeptember. 04. 12:05","title":"Jól termelnek a börtöngazdaságok, 31 milliárdos bevételük van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]