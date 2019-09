Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nemzetközi hadgyakorlatra érkeznek a konvojok. ","shortLead":"Egy nemzetközi hadgyakorlatra érkeznek a konvojok. ","id":"20190905_katonai_konvoj_M7","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8313262-0311-44fe-9465-c7f2d3a0e6a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_katonai_konvoj_M7","timestamp":"2019. szeptember. 05. 11:08","title":"Megint katonai konvojok járnak majd az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Április óta nem nőtt akkorát a kiskereskedelmi forgalom, mint most.","shortLead":"Április óta nem nőtt akkorát a kiskereskedelmi forgalom, mint most.","id":"20190904_kereskedelem_ksh_vasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0e4a87-0ec7-4d0e-922d-a3e92d6cbd83","keywords":null,"link":"/kkv/20190904_kereskedelem_ksh_vasarlas","timestamp":"2019. szeptember. 04. 10:24","title":"Egyre többet költenek a magyarok a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881d2a68-1482-4b22-a519-5838be4fb086","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyorsan a letöltési listák élére ugrott Kínában a Zao nevű alkalmazás, amivel kicserélhetők egy-egy filmjelenet szereplői. Ehhez egy fotót kell feltölteni, de hogy azután mi történik vele, már nem ismert.","shortLead":"Gyorsan a letöltési listák élére ugrott Kínában a Zao nevű alkalmazás, amivel kicserélhetők egy-egy filmjelenet...","id":"20190903_zao_arccserelo_alkalmazas_kina_deepfake_technologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=881d2a68-1482-4b22-a519-5838be4fb086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10035131-d226-43d2-8f41-83d0c2583e70","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_zao_arccserelo_alkalmazas_kina_deepfake_technologia","timestamp":"2019. szeptember. 03. 14:03","title":"Kitört a botrány az új arccserélgetős app miatt, amely ki tudja, mihez használja még fel a képeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b013c55a-6fe1-42d1-8fdb-64f96f31832f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy futóverseny is nagy gondokat tud okozni.","shortLead":"Egy futóverseny is nagy gondokat tud okozni.","id":"20190903_Tonkreteszik_a_repulok_a_csaladi_hazak_tetejet_Rakoshegyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b013c55a-6fe1-42d1-8fdb-64f96f31832f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f7230c-4e1c-4cc5-91ed-95dc01023bd9","keywords":null,"link":"/kkv/20190903_Tonkreteszik_a_repulok_a_csaladi_hazak_tetejet_Rakoshegyen","timestamp":"2019. szeptember. 03. 17:44","title":"Megbontotta a háztetőt egy leszálló repülőgép Rákoshegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6be6f8d9-10cb-4c2b-9fe4-1a520b3f1c59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Önszabályozó Reklám Testület elérte, hogy levegyék a YouTube-ról \"Pirost\".","shortLead":"Az Önszabályozó Reklám Testület elérte, hogy levegyék a YouTube-ról \"Pirost\".","id":"20190904_Az_ORT_elmeszelte_a_CBAreklamot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6be6f8d9-10cb-4c2b-9fe4-1a520b3f1c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853678ce-3fb0-404e-ae18-f89862d10c77","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_Az_ORT_elmeszelte_a_CBAreklamot","timestamp":"2019. szeptember. 04. 20:41","title":"A reklámtestület is elmeszelte a CBA-reklámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c500c6af-9f7d-4e1d-8eb1-4b6a5c0ab446","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Harvard nem is emlékszik, hogy Maróth náluk járt volna, ahogy abban sincs egyetértés, hogyan alakult ki a genderszak az amerikai egyetemen. Az Eötvös Loránd Kutatóhálózat Irányító Testületének vezetője azt mondja, érthető, hogy nem értenek egyet. A gender pedig a tudomány szempontjából érdektelen.","shortLead":"A Harvard nem is emlékszik, hogy Maróth náluk járt volna, ahogy abban sincs egyetértés, hogyan alakult ki a genderszak...","id":"20190903_maroth_harvard_gender_studies_peto_andrea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c500c6af-9f7d-4e1d-8eb1-4b6a5c0ab446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c273d1f7-b38d-4c20-80b9-f9b33b842a03","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_maroth_harvard_gender_studies_peto_andrea","timestamp":"2019. szeptember. 03. 11:57","title":"Maróth vitában a Harvarddal: A gender a tudomány szempontjából érdektelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Két brit kormányfő is érintett lehet abban, hogy Szaúd-Arábia egy orosz oligarcha segítségével akarja felvásárolni a brit sajtó egy részét. ","shortLead":"Két brit kormányfő is érintett lehet abban, hogy Szaúd-Arábia egy orosz oligarcha segítségével akarja felvásárolni...","id":"20190905_szaudarabia_independent_evening_standard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f92d17d-a31e-472d-95ed-2d2689652d9e","keywords":null,"link":"/kkv/20190905_szaudarabia_independent_evening_standard","timestamp":"2019. szeptember. 05. 06:45","title":"Szaúd-Arábia bevásárolná magát a brit sajtóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4104c9b-32ab-46c7-9bcb-41528dba7eb8","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A szerelem és az ismerkedés nem a fiatalok kiváltsága. És nem igaz, hogy 50 felett már úgyis mindenki foglalt. Számos középkorú nő és férfi keresi azt a személyt, akivel megoszthatja az életét. 50 feletti hölgyeket kérdeztünk arról, hogyan keresik, vagy találták meg párjukat, milyen nehézségekbe ütköztek, és vannak-e mások számára is hasznos tanácsaik.","shortLead":"A szerelem és az ismerkedés nem a fiatalok kiváltsága. És nem igaz, hogy 50 felett már úgyis mindenki foglalt. Számos...","id":"remifeminplus_20190904_50es_no_tarskereses_randi_szerelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4104c9b-32ab-46c7-9bcb-41528dba7eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a6628c-eb73-4423-aeb9-ef6260052e13","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20190904_50es_no_tarskereses_randi_szerelem","timestamp":"2019. szeptember. 04. 17:30","title":"50-es nő vagyok és társat keresek. De hogyan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"cd42846e-a5c8-4d98-bff2-b679f367dab4","c_partnertag":"remifeminplus"}]