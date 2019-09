Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12393561-47c0-46c9-8d29-b2158327b6d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Benkő Tibor honvédelmi miniszter szerint most minden helyiség megfelelően használható.","shortLead":"Benkő Tibor honvédelmi miniszter szerint most minden helyiség megfelelően használható.","id":"20190904_agyi_poloska_honvedkorhaz_benko_tibor_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12393561-47c0-46c9-8d29-b2158327b6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"883f6eb4-5a17-4ba5-a7cf-5a17aa764066","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_agyi_poloska_honvedkorhaz_benko_tibor_egeszsegugy","timestamp":"2019. szeptember. 04. 17:29","title":"Ágyipoloska-invázió a Honvédkórházban: a főorvos szerint túlreagálják az orvosok, a miniszter szerint irtják a rovarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7947fc-a396-40a6-9b56-ab4fed1272e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többgenerációs család és a nagyszülők szerepe a gyerekek nevelésében a kormány szerint örök érték és jelenség, de a valóság az, régen sem volt ilyen, és most is egyre kevésbé jellemző.\r

