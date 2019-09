Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az 1986-ban megjelent kétkötetes mestermű, az Az stúdiófilmes moziadaptációjának első fele akkorát szólt 2017-ben, hogy minden idők legjövedelmezőbb horrorfilmje lett belőle. Derry sokat szenvedett gyermekei, azaz a Vesztesek klubja tagjai most felnőttként néznek szembe Pennywise-zal, a démonbohóccal, az alkotók mégis elbújtatják őket a gyerekszínészek mögé. A casting tökéletes, a látvány nagyzoló – az érzelmi hatás meg sem közelíti az előzményét. Kritika. Az 1986-ban megjelent kétkötetes mestermű, az Az stúdiófilmes moziadaptációjának első fele akkorát szólt 2017-ben... 2019. szeptember. 05. 20:00 Második fújásra kipukkadt Stephen King lufija Összeütközött egy másik kocsival, majd mindkét jármű az árokba került és kigyulladt. ","shortLead":"Összeütközött egy másik kocsival, majd mindkét jármű az árokba került és kigyulladt. 2019. szeptember. 06. 05:06 Három halott az M5-ösön: forgalommal szemben hajtott egy autós Székesfehérváron két olyan nagyforgalmú csomópont is van, ahol jellemzően hosszasan feltorlódik a forgalom, pedig elég egyszerűen lehetne rajta valamennyit segíteni. 2019. szeptember. 05. 18:35 Nekifutnak a cipzár elvnek a legzsúfoltabb körforgalmakban, hátha csökken a dugó Először azonosított extrém hideget észlelő receptorfehérjét egy nemzetközi kutatócsoport. A protein abban segít a szervezetnek, hogy reagáljon a szélsőséges hidegre. A protein abban segít... 2019. szeptember. 07. 16:03 Megtalálták a testben a receptort, ami "szól", ha extrém hideg van Csütörtökön működésbe lépett az EU tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős uniós ügynökség, az Eurojust új terrorizmusellenes nyilvántartása. 2019. szeptember. 05. 20:03 Ma bekapcsolták az EU nagy terrornyilvántartását Stílszerűen egy Porsche 918 Spyderrel és egy Ferrari 488-cal versenyeztek egymás ellen a német Autobahnon. 2019. szeptember. 06. 11:23 Illegális versenyzésen kapták az elhunyt Porsche vezér fiát és unokáját A franciák hiába remélték, hogy sikerrel jár a közvetítés. 2019. szeptember. 05. 19:46 Irán és Washington sem enged, Teherán így folytatja atomprogramját A Ferencváros nyolc kupameccsére összesen 5,8 millió fogadást kötöttek. 2019. szeptember. 06. 08:38 Egymilliárdnál is többet hozott a Fradi El-szereplése a fogadóknak