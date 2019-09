Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a117c284-dcc4-467f-9511-a51f18556a61","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török elnök újabb pénzügyi segítséget kér, ellenkező esetben megnyitja az utat a szíriai menekültek előtt Európa felé. ","shortLead":"A török elnök újabb pénzügyi segítséget kér, ellenkező esetben megnyitja az utat a szíriai menekültek előtt Európa...","id":"20190907_Erdogan_ismet_a_menekultekkel_zsarolta_az_Europai_Uniot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a117c284-dcc4-467f-9511-a51f18556a61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc45f46-99bc-4945-99c2-2d1d221b0926","keywords":null,"link":"/vilag/20190907_Erdogan_ismet_a_menekultekkel_zsarolta_az_Europai_Uniot","timestamp":"2019. szeptember. 07. 21:11","title":"Erdogan ismét a menekültekkel zsarolta az Európai Uniót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9009c9-c5a5-472a-880e-5d41106f69c9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Azt fogják vizsgálni, hogy a közösségi oldal elfojtja-e a versenyt és veszélybe sodorta-e felhasználóinak adatait.","shortLead":"Azt fogják vizsgálni, hogy a közösségi oldal elfojtja-e a versenyt és veszélybe sodorta-e felhasználóinak adatait.","id":"20190906_Pert_inditott_tobb_amerikai_tagallam_a_Facebook_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa9009c9-c5a5-472a-880e-5d41106f69c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe4e399-df68-4a2e-8fd0-54295cf30077","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_Pert_inditott_tobb_amerikai_tagallam_a_Facebook_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 06. 21:19","title":"Pert indított több amerikai tagállam a Facebook ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c1f29ee-62e4-46c8-bdce-3e4fccb5e4c1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először azonosították a balkezesség genetikai utasításait, amelyek jelentősen befolyásolják az agy egyes területeinek szerkezetét és működését.","shortLead":"Először azonosították a balkezesség genetikai utasításait, amelyek jelentősen befolyásolják az agy egyes területeinek...","id":"20190907_balkezesseg_genetika_agyterulet_dns","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c1f29ee-62e4-46c8-bdce-3e4fccb5e4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60696c48-6ff7-49e2-83d4-f84a394ad786","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_balkezesseg_genetika_agyterulet_dns","timestamp":"2019. szeptember. 07. 09:03","title":"Rájöttek a balkezesség genetikai titkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már több mint 1,7 millió otthonban és vállalkozásban kínál gigabites sebességet a Telekom. A szolgáltató közölte: szeptembertől az optika mellett már a kábelhálózat nagy részén is elérhető ez a gyorsaság.","shortLead":"Már több mint 1,7 millió otthonban és vállalkozásban kínál gigabites sebességet a Telekom. A szolgáltató közölte...","id":"20190906_magyar_telekom_kabelhalozat_1_gbps_gigabites_internet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"872cc734-f05c-47dc-a973-9e18e0da28a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_magyar_telekom_kabelhalozat_1_gbps_gigabites_internet","timestamp":"2019. szeptember. 06. 19:23","title":"Megduplázta az internet sebességét kábelhálózatán a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087b715e-333c-4080-8b4c-8db47c4b1154","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Feloldották az útzárat az M19-es autóút Győrhöz közeli szakaszán, ahol korábban két autó ütközött - közölte a rendőrség szombaton a honlapján.","shortLead":"Feloldották az útzárat az M19-es autóút Győrhöz közeli szakaszán, ahol korábban két autó ütközött - közölte a rendőrség...","id":"20190907_Ujra_jarhato_az_M19es_autout","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=087b715e-333c-4080-8b4c-8db47c4b1154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1bb247-da5a-4fa2-839e-456d35806a7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_Ujra_jarhato_az_M19es_autout","timestamp":"2019. szeptember. 07. 18:02","title":"Újra járható az M19-es autóút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"202e5e76-6a03-46d0-846a-23d7aa4dbb99","c_author":"Takarék Csoport","category":"brandchannel","description":"Bekanyarodik a Polgármesteri Hivatal utcájába a kék Takarék-busz. „Végre megjött!”- szól mellettünk egy férfi, és feláll a padról, ahol eddig várta, hogy pénzt vehessen fel a busz hátán lévő automatából. Szerda van, a Takarék-busz menetrend szerint megérkezett Szabadegyházára, hogy kiszolgálja a Fejér megyei község lakóit, vállalkozóit. Egy nyári napon megnéztük a buszt és a települést. \r

","shortLead":"Bekanyarodik a Polgármesteri Hivatal utcájába a kék Takarék-busz. „Végre megjött!”- szól mellettünk egy férfi, és...","id":"takarekcsoport_20190906_Video_takarekbusz_bankfiok_atm_menetrend","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=202e5e76-6a03-46d0-846a-23d7aa4dbb99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e43555-ef73-4997-a02f-475e0c90aa01","keywords":null,"link":"/brandchannel/takarekcsoport_20190906_Video_takarekbusz_bankfiok_atm_menetrend","timestamp":"2019. szeptember. 06. 17:30","title":"Videó: Amikor a bank házhoz megy, ráadásul négy keréken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Takarék Csoport","c_partnerlogo":"0ff55e5c-862b-489d-9ce6-13521adf03b9","c_partnertag":"takarekcsoport"},{"available":true,"c_guid":"ed9f1a4a-6b7f-4c23-bcbd-d8b48d325074","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Chris Froome nem a legszerencsésebb sportoló: a hüvelykujját vágta el. ","shortLead":"Chris Froome nem a legszerencsésebb sportoló: a hüvelykujját vágta el. ","id":"20190907_Konyhai_baleset_miatt_kellett_muteni_a_negyszeres_Tour_de_Francegyoztest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed9f1a4a-6b7f-4c23-bcbd-d8b48d325074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451f6234-760a-4525-a94f-64bd34c01625","keywords":null,"link":"/sport/20190907_Konyhai_baleset_miatt_kellett_muteni_a_negyszeres_Tour_de_Francegyoztest","timestamp":"2019. szeptember. 07. 21:45","title":"Konyhai baleset miatt kellett műteni a négyszeres Tour de France-győztest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ígéretes kísérletekről számolt be egy kanadai–kínai kutatócsoport: egy szelfivideóból meglepő pontossággal meg tudták határozni a videót készítő vérnyomását. ","shortLead":"Ígéretes kísérletekről számolt be egy kanadai–kínai kutatócsoport: egy szelfivideóból meglepő pontossággal meg tudták...","id":"20190906_vernyomas_merese_szefi_videobol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435fe8e2-d0cc-4cf0-9e76-050099b76c51","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_vernyomas_merese_szefi_videobol","timestamp":"2019. szeptember. 06. 16:03","title":"Szó szerint ránézésre megmondja az ember vérnyomását egy új algoritmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]