Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kellemes időt jósol az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Kellemes időt jósol az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20190911_idojaras_napsutes_szerda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c33b78-bc08-4b6a-8d63-d11868aea06e","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_idojaras_napsutes_szerda","timestamp":"2019. szeptember. 11. 05:09","title":"A nyár ma is visszainteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df04480c-786c-4343-8ef0-4cc087d4d317","c_author":"Horn Andrea","category":"elet","description":"A kollekcióban a magyar identitás, a különleges Nubu-dizájn és a vendéglátók felé mutatott tisztelet találkozik a tervezők szerint.","shortLead":"A kollekcióban a magyar identitás, a különleges Nubu-dizájn és a vendéglátók felé mutatott tisztelet találkozik...","id":"20190912_tokio_olimpia_megnyito_nubu_formaruha_bemutato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df04480c-786c-4343-8ef0-4cc087d4d317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03323bd6-aaff-4f2b-b042-aa0d832b2b98","keywords":null,"link":"/elet/20190912_tokio_olimpia_megnyito_nubu_formaruha_bemutato","timestamp":"2019. szeptember. 12. 14:28","title":"A magyar olimpikonok a Nubu ruháiban vonulnak majd a tokiói megnyitón – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f3d33a-242d-4565-860b-f273d706f1d3","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A Város Mindenkié szerint a Budafok-tétényi bérlakásból kitett férfinek túlfizetése volt az önkormányzat felé, ami meghaladta a lakbér tartozását. A férfinek nyáron kellett elhagynia a bérlakását, ennek körülményeiről mást állít a civil szervezet és az önkormányzat.","shortLead":"A Város Mindenkié szerint a Budafok-tétényi bérlakásból kitett férfinek túlfizetése volt az önkormányzat felé, ami...","id":"20190911_Kiderult_nem_volt_lakberhatraleka_a_kilakoltatott_budafoki_lakosnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55f3d33a-242d-4565-860b-f273d706f1d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb0a914-5437-40d6-8404-1a795a755e22","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Kiderult_nem_volt_lakberhatraleka_a_kilakoltatott_budafoki_lakosnak","timestamp":"2019. szeptember. 11. 13:14","title":"AVM: Nem volt lakbérhátraléka az önkormányzati lakásból kitett 79 éves Károly bácsinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a0c47b-96d7-4686-9e51-8c479429b065","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Fedor lábai sajnos nem alkalmasak űrsétákra.","shortLead":"Fedor lábai sajnos nem alkalmasak űrsétákra.","id":"20190912_Nem_valt_be_az_urben_Fedor_az_orosz_humanoid_robot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18a0c47b-96d7-4686-9e51-8c479429b065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0badda0-209f-4aa9-a98e-887b8c991fbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_Nem_valt_be_az_urben_Fedor_az_orosz_humanoid_robot","timestamp":"2019. szeptember. 12. 12:51","title":"Nem vált be az űrben Fedor, az orosz humanoid robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311022aa-c91d-4c01-b7da-8840f3109859","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Amióta az USA büntetővámokkal sújtotta őket, a kínaiak nem az amerikai farmerektől veszik a szóját és a gabonát. Nagy csapás ez az amerikai farmereknek, akik ráadásul a rendkívüli időjárással is küszködnek. De ki a hibás?","shortLead":"Amióta az USA büntetővámokkal sújtotta őket, a kínaiak nem az amerikai farmerektől veszik a szóját és a gabonát. Nagy...","id":"20190911_Sajat_lababa_rugott_Trump_de_megvolt_ra_az_oka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=311022aa-c91d-4c01-b7da-8840f3109859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc99677-746d-4b75-8197-35fe94e4fcf3","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_Sajat_lababa_rugott_Trump_de_megvolt_ra_az_oka","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:50","title":"Saját lábába rúgott Trump, de megvolt rá az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b48447-ff1d-4543-a762-8904f5ad9b4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újfalusi Katalin a IX. kerületből tűnt el. ","shortLead":"Újfalusi Katalin a IX. kerületből tűnt el. ","id":"20190911_eletveszelyes_allapot_no_eltunes_budapest_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27b48447-ff1d-4543-a762-8904f5ad9b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa23b6f4-be01-4c5d-ab51-858ca125e702","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_eletveszelyes_allapot_no_eltunes_budapest_korhaz","timestamp":"2019. szeptember. 11. 05:26","title":"Keresik a nőt, aki életveszélyes állapotban hagyta el a kórházat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35d13df8-a16d-4581-9c52-00f5ecfc0cc3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Imádkozik, hogy ne legyen egyházszakadás, mert az sok ember spirituális egészségét tenné kockára.","shortLead":"Imádkozik, hogy ne legyen egyházszakadás, mert az sok ember spirituális egészségét tenné kockára.","id":"20190911_Ferenc_papa_tudja_hogy_hatba_akarjak_szurni_de_nem_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35d13df8-a16d-4581-9c52-00f5ecfc0cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98386aa-11ce-4ec5-9bdc-ce27223cf857","keywords":null,"link":"/elet/20190911_Ferenc_papa_tudja_hogy_hatba_akarjak_szurni_de_nem_fel","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:28","title":"Ferenc pápa tudja, hogy hátba akarják szúrni, de nem fél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c774e01a-a885-4445-b8c3-621df6ecf92f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A most zajló Frankfurti Autószalonon minden az elektromos autókról szól a Volkswagennél.","shortLead":"A most zajló Frankfurti Autószalonon minden az elektromos autókról szól a Volkswagennél.","id":"20190911_Gyorsan_kapcsolt_a_Volkswagen_hogy_mihamarabb_kene_egy_elektromos_SUV_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c774e01a-a885-4445-b8c3-621df6ecf92f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33fcfd33-02b2-4d30-bad9-0c9074a2c615","keywords":null,"link":"/cegauto/20190911_Gyorsan_kapcsolt_a_Volkswagen_hogy_mihamarabb_kene_egy_elektromos_SUV_is","timestamp":"2019. szeptember. 11. 10:37","title":"Gyorsan kapcsolt a Volkswagen, hogy kellene egy elektromos SUV is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]