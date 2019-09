Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Megnéztük, milyen csepeli fórumot tart két ellentétes nagyágyú: a Soros-tervben hívő Németh Szilárd és az abban nem hívő Pintér Sándor. A legkevesebb szó természetesen Csepelről esett, bár Pintér próbált mindent kontextusba helyezni: Csepel is szépül a közmunka miatt, és ott is járnak az új tűzoltóautók. ","shortLead":"Megnéztük, milyen csepeli fórumot tart két ellentétes nagyágyú: a Soros-tervben hívő Németh Szilárd és az abban nem...","id":"20190919_Csepel_pinter_sandor_lakossagi_forum_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c87ba2-6b4a-47c2-8e4f-0381223947fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Csepel_pinter_sandor_lakossagi_forum_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 19. 12:00","title":"Pintér Sándor nyilvánosan hátba szúrta Németh Szilárdot egy csepeli fórumon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfa44d6-ee96-4851-8c7f-71877e4725e8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A nyugat-európai kereslet felviheti az árakat.","shortLead":"A nyugat-európai kereslet felviheti az árakat.","id":"20190918_Dragulhat_a_magyar_kukorica","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebfa44d6-ee96-4851-8c7f-71877e4725e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6f7c07-3d07-42ca-97cc-3664bcb58614","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Dragulhat_a_magyar_kukorica","timestamp":"2019. szeptember. 18. 05:13","title":"Drágulhat a magyar kukorica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf55483-68d0-4ac5-a305-355e7bd2694d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem okozott meglepetést az amerikai szervezet. ","shortLead":"Nem okozott meglepetést az amerikai szervezet. ","id":"20190918_fed_kamatdontes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdf55483-68d0-4ac5-a305-355e7bd2694d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d74f55-097c-4433-bdb2-54fd8937ab57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_fed_kamatdontes","timestamp":"2019. szeptember. 18. 20:30","title":"Trump örülhet, mégis őrjöng: csökkentette az irányadó kamatot a Fed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2674315e-243f-48f0-8cfa-3260b4d51b8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 210 méteres győri futópályát már fél éve használják az emberek, most helyi iskolások előtt adták át. A tanárnőjük szerint ez teljesen rendben van, \"szívesen megyünk, akár énekelünk is, vagy verset szavalunk\", mondta.","shortLead":"A 210 méteres győri futópályát már fél éve használják az emberek, most helyi iskolások előtt adták át. A tanárnőjük...","id":"20190918_Helyi_iskolasok_elott_adott_at_egy_fel_eve_kesz_futopalyat_Borkai_Zsolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2674315e-243f-48f0-8cfa-3260b4d51b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc6b30e-f448-4cee-b036-c092d31c1b6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Helyi_iskolasok_elott_adott_at_egy_fel_eve_kesz_futopalyat_Borkai_Zsolt","timestamp":"2019. szeptember. 18. 12:08","title":"Helyi iskolások előtt adott át egy fél éve kész futópályát Borkai Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90300ff1-9a75-4832-9609-442fc1be3032","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szárnyashajó-elven működő új járművek célja, hogy csökkentsék a francia fővárosban rendszerint kialakuló dugókat.","shortLead":"A szárnyashajó-elven működő új járművek célja, hogy csökkentsék a francia fővárosban rendszerint kialakuló dugókat.","id":"20190918_vizen_siklo_taxi_sea_bubbles_parizs_szajna_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90300ff1-9a75-4832-9609-442fc1be3032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99f46d6-15b5-48d9-ade0-1fb8e6d36bf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_vizen_siklo_taxi_sea_bubbles_parizs_szajna_teszt","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:33","title":"Vízen sikló taxikat tesztelnek Párizsban, hamarosan élesben is bevethetik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19570774-4ac9-426a-95ac-994ac2a9a7fc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar játékvezető részleges combizomszakadást szenvedett.","shortLead":"A magyar játékvezető részleges combizomszakadást szenvedett.","id":"20190917_kassai_viktor_jatekvezeto_serules_europa_liga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19570774-4ac9-426a-95ac-994ac2a9a7fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2df36815-7a2a-4dfa-9732-93381049d9be","keywords":null,"link":"/sport/20190917_kassai_viktor_jatekvezeto_serules_europa_liga","timestamp":"2019. szeptember. 17. 18:35","title":"Kassai Viktor megsérült, a magyar-szlovák játékvezetője ugrik be helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vásárhelyi János éveken át molesztálta a rá bízott gyerekeket, a Köztársasági Elnöki Hivatal szerint viszont a hatályos szabályozás alapján a kitüntetést nem lehet visszavonni.","shortLead":"Vásárhelyi János éveken át molesztálta a rá bízott gyerekeket, a Köztársasági Elnöki Hivatal szerint viszont a hatályos...","id":"20190918_Megtarthatja_erdemkeresztjet_a_bicskei_gyermekotthon_jogerosen_elitelt_egykori_igazgatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ef6fa5-cf04-46bc-a1c7-d6d64dda9be0","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Megtarthatja_erdemkeresztjet_a_bicskei_gyermekotthon_jogerosen_elitelt_egykori_igazgatoja","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:52","title":"Megtarthatja érdemkeresztjét a bicskei gyermekotthon jogerősen elítélt egykori igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac91726-2d1b-4fef-b0ec-3c468267433c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két, csak most publikált tanulmány is arra jutott, hogy az okostévék okosabbak, mint hittük, ugyanis mindent látnak, ami a képernyőjükön megjelenik.","shortLead":"Két, csak most publikált tanulmány is arra jutott, hogy az okostévék okosabbak, mint hittük, ugyanis mindent látnak...","id":"20190919_okostelevizio_okosteve_szemelyes_adatok_facebook_netflix","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ac91726-2d1b-4fef-b0ec-3c468267433c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee3832c-5ae7-4cbc-97dc-6d286deab2d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_okostelevizio_okosteve_szemelyes_adatok_facebook_netflix","timestamp":"2019. szeptember. 19. 10:51","title":"Van otthon okostévéje? Akkor megfigyelhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]