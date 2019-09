Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Elkészült a budapesti undergroundról szóló dokumentumfilm-sorozat harmadik része is, amely a kilencvenes és kétezres évek elejének elektronikus zenei kultúráját mutatja be. Tilos Party, West Balkán, acid és techno bulik – van ebben az előzetesben minden. Elkészült a budapesti undergroundról szóló dokumentumfilm-sorozat harmadik része is, amely a kilencvenes és kétezres évek elejének elektronikus zenei kultúráját mutatja be. Tilos Party, West Balkán, acid és techno bulik – van ebben az előzetesben minden. 2019. szeptember. 19. 11:55 Agyvakaró hangok, füst és stroboszkóp – ennyire őrült volt Budapest a 90-es években

Az RTL Klub is hasonló sorozatot készít. Apákról szól majd a TV2 uj fikcios sorozata 2019. szeptember. 18. 14:22 Apákról szól majd a TV2 új vígjátéksorozata

A pontos információiról ismert szivárogtató Evan Blass szerint összevonja két csúcskategóriás termékvonalát a Samsung. Jöhet a Galaxy One. A pontos információiról ismert szivárogtató Evan Blass szerint összevonja két csúcskategóriás termékvonalát a Samsung. Jöhet a Galaxy One. 2019. szeptember. 18. 08:03 Nagy változás jöhet a Samsung telefonjainál már 2020-ban

Előbb elgázolták a volt jegybankelnököt, majd felgyújtották a fia autóját, most pedig a családjának háza égett porig. Mindez három hét alatt zajlott le Ukrajnában. Előbb elgázolták a volt jegybankelnököt, majd felgyújtották a fia autóját, most pedig a családjának háza égett porig. Mindez három hét alatt zajlott le Ukrajnában. 2019. szeptember. 17. 14:43 Felgyújtották a volt ukrán jegybankelnök családjának házát

Archie nagyon jól viselkedett a szemtanúk szerint. 2019. szeptember. 18. 15:12 Túl van az első kocsmázáson Harry herceg és Meghan Markle négy hónapos fia

Sajnálom, de önök nem tesznek eleget a klímaváltozás ellen – ezzel a mondattal indított kedden Washingtonban a fiatal klímaaktivista Greta Thunberg, aki felszólalásában alaposan kiosztotta az amerikai törvényhozókat. 2019. szeptember. 18. 10:09 Hallgassanak a tudományra – Greta Thunberg beolvasott az amerikai politikusoknak

Közeledik az önkormányzati választás, belelendültek az osztogatásba a budapesti önkormányzatok. Megmutatjuk, hova kellett volna költöznie, ha az utalványnak örülne, és hova, ha ingyenes főzőtanfolyamnak. Annyit elárulhatunk: a kertvárosi lakóknak sok helyen komposztálóval kell beérniük. ","shortLead":"Közeledik az önkormányzati választás, belelendültek az osztogatásba a budapesti önkormányzatok. 2019. szeptember. 18. 17:31 A krumpli már nem menő: LED izzó, tánciskola és védőoltás az új fővárosi kampányeszköz

Iskolai bántalmazási ügy borzolja a kedélyeket Gyöngyöspatán, a rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomozást indított. Az egyik szülő által bántalmazással megvádolt iskolaigazgató napok óta nem nyilatkozik, kameránk elől pedig elrohant. A helyiek szeretnék rendezni az ügyet, hogy ne az etnikai feszültségekről legyen híres a város, hanem a szép vidékről, a jó borokról. 2019. szeptember. 17. 20:00 Iskolai bántalmazási ügy zaklatta fel a kisvárost, amely már szeretné, ha másról is ismernék