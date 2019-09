Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"660f4369-cc8e-4b5a-8dd4-ba8d6f89a053","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Senki nem vitte vissza időben az összes felvett ajánlóívet. ","shortLead":"Senki nem vitte vissza időben az összes felvett ajánlóívet. ","id":"20190915_Tarlostol_Puzserig_minden_fopolgarmesterjelolt_buntetest_kapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=660f4369-cc8e-4b5a-8dd4-ba8d6f89a053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0d7b72-029f-485b-9e4d-af7ccfd3f674","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Tarlostol_Puzserig_minden_fopolgarmesterjelolt_buntetest_kapott","timestamp":"2019. szeptember. 15. 21:44","title":"Tarlóstól Puzsérig minden főpolgármester-jelölt büntetést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d152c7-af6b-4db3-8f6b-678e4267379b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Arról is beszélt, hogy a reformáció megújította a magyarságot. ","shortLead":"Arról is beszélt, hogy a reformáció megújította a magyarságot. ","id":"20190915_Kover_A_politikanak_tamogatnia_kell_az_egyhazi_oktatas_valasztasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25d152c7-af6b-4db3-8f6b-678e4267379b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce4369a-67f4-40b5-841a-8e8e8d5562c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Kover_A_politikanak_tamogatnia_kell_az_egyhazi_oktatas_valasztasat","timestamp":"2019. szeptember. 15. 16:57","title":"Kövér: A politikának támogatnia kell az egyházi oktatás választását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c25d6b-a1fc-40ba-8479-7082f4f524af","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy dél-koreai versenyzőt legyőzve szerezte meg az érmet Korpási. ","shortLead":"Egy dél-koreai versenyzőt legyőzve szerezte meg az érmet Korpási. ","id":"20190915_Bronzermet_nyert_a_brikozoveben_Korpasi_Balint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7c25d6b-a1fc-40ba-8479-7082f4f524af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9b5d7e-476f-4c6c-996e-bb2fa01e4ef0","keywords":null,"link":"/sport/20190915_Bronzermet_nyert_a_brikozoveben_Korpasi_Balint","timestamp":"2019. szeptember. 15. 17:36","title":"Bronzérmet nyert a birkózóvébén Korpási Bálint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d09f95-08fa-45cd-b792-b0ab84ff4827","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy másik autós pedig erre tolatni kezdett, mindketten szabálytalanok voltak. ","shortLead":"Egy másik autós pedig erre tolatni kezdett, mindketten szabálytalanok voltak. ","id":"20190915_Video_Forgalommal_szembehajtva_probalta_elkerulni_a_dugot_egy_autos_az_M5oson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9d09f95-08fa-45cd-b792-b0ab84ff4827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab90df4-3f01-40ea-a807-8dfd730abe70","keywords":null,"link":"/cegauto/20190915_Video_Forgalommal_szembehajtva_probalta_elkerulni_a_dugot_egy_autos_az_M5oson","timestamp":"2019. szeptember. 15. 20:01","title":"Videó: Forgalommal szembehajtva próbálta elkerülni a dugót egy autós az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee59c1c-864e-44d9-ae8e-d50da61eff2e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Százhetvenöt éve, 1844. szeptember 17-én született Puskás Tivadar, a telefonhírmondó létrehozója, akitől a telefonközpont ötlete is származik.","shortLead":"Százhetvenöt éve, 1844. szeptember 17-én született Puskás Tivadar, a telefonhírmondó létrehozója, akitől...","id":"20190915_Ugy_tanult_angolul_hogy_kopaszra_nyiratkozott_175_eve_szuletett_Puskas_Tivadar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dee59c1c-864e-44d9-ae8e-d50da61eff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8b8cfa-9b78-463f-9f91-1a0eaf24dc55","keywords":null,"link":"/elet/20190915_Ugy_tanult_angolul_hogy_kopaszra_nyiratkozott_175_eve_szuletett_Puskas_Tivadar","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:20","title":"Úgy tanult angolul, hogy kopaszra nyiratkozott: 175 éve született Puskás Tivadar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d22b9c22-d526-4e86-a16a-dc8ebb17562e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pályáztatás nélkül szerződtek kibervédelemre.","shortLead":"Pályáztatás nélkül szerződtek kibervédelemre.","id":"20190914_MarkiZay_Politikai_alapon_buntettek_a_hodmezovasarhelyi_onkormanyzatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d22b9c22-d526-4e86-a16a-dc8ebb17562e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511cf79e-df79-4d38-a848-d8d428e28548","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_MarkiZay_Politikai_alapon_buntettek_a_hodmezovasarhelyi_onkormanyzatot","timestamp":"2019. szeptember. 14. 21:09","title":"Márki-Zay: Politikai alapon büntették a hódmezővásárhelyi önkormányzatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Tarlóst azért szeretjük, mert nem olyan, mint a Fidesz. És aki nem olyan, az vitázik.","shortLead":"Tarlóst azért szeretjük, mert nem olyan, mint a Fidesz. És aki nem olyan, az vitázik.","id":"20190916_Tarlos_Istvant_varjak_a_mikrofonnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ba92ab-2add-4d79-9222-0f99a7f63717","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Tarlos_Istvant_varjak_a_mikrofonnal","timestamp":"2019. szeptember. 16. 08:16","title":"Tóta W.: Tarlós Istvánt várják a mikrofonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30ba10e6-b9e2-4567-9182-d043d98751d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Majdnem mindegy, milyen okostelefont használ, a biztonsági kutatók ugyanis egy olyan sebezhetőségre bukkantak, ami a SIM-kártyákat érinti.","shortLead":"Majdnem mindegy, milyen okostelefont használ, a biztonsági kutatók ugyanis egy olyan sebezhetőségre bukkantak, ami...","id":"20190916_simjacker_sim_kartya_sebezhetoseg_kemkedes_foldrajzi_helyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30ba10e6-b9e2-4567-9182-d043d98751d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb55d05-e941-423c-a753-4dbe1f94965d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_simjacker_sim_kartya_sebezhetoseg_kemkedes_foldrajzi_helyzet","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:03","title":"Ijesztő sebezhetőséget találtak: Samsung, Apple, Huawei és más mobilok is veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]