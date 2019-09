Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Cambridge Analytica elemzőcég nevével fémjelzett botrány után átfogó vizsgálatot lefolytató Facebook úgy találta, több tízezer külsős alkalmazás gyűjtött jogszerűtlenül adatokat a felhasználókról. 2019. szeptember. 21. 23:09 Több tízezer alkalmazás garázdálkodott a Facebookon, felfüggesztették őket Emmy-díját 2019. szeptember. 23. 11:24 Az Orbánt is kifigurázó showman a Trónok harcának köszönte meg az újabb vezetőiért 2019. szeptember. 21. 21:33 Hatszáz gyerek imádkozott a Parlamentben az országért és ér 2019. szeptember. 21. 19:59 Itt az öt szám, ami 1,3 milliárd forintnál is többet be 2019. szeptember. 21. 18:10 Hongkongban ismét tüntettek, a rendőrség könnygázt vetett Pikó András kampányrendezvényén egyszer csak lekapcsolták az áramot, az illetékes kerületi vezető szerint azért, mert nem tudta, van-e engedély az áramvételezésre. 2019. szeptember. 22. 20:15 Menet közben kikapcsolták az áramot Pikó András kampányrendezvényén Miskolcon még a gyurcsányozás dívik. 2019. szeptember. 23. 13:29 Miskolcon is kiszervezte a Fidesz-KDNP a piszkos munkát történik. Életünk legfontosabb történései az ágyhoz köthetők, a legkellemesebb élményeink és a legfájdalmasabb tapasztalataink közül is nagyon sok ott történik. Az alvás pedig az új wellness – még szép, hogy egy teljes iparág épül rá. De hogy jutottunk el a 77 ezer éves ágytól az okosmatracokig? 2019. szeptember. 23. 11:10 Üzleti ügy lett a hálószobánkból – de hogy jutottunk el idáig?