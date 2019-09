Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És hidegfront is jön.","shortLead":"És hidegfront is jön.","id":"20190922_Csapadekosabbra_fordul_az_idojaras_a_kovetkezo_napokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e442194f-4bf7-4060-a9a3-ac2c59f56c8d","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Csapadekosabbra_fordul_az_idojaras_a_kovetkezo_napokban","timestamp":"2019. szeptember. 22. 08:18","title":"Csapadékosabbra fordul az időjárás a következő napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d91164-f8d3-47d6-9ca8-27c5348018e5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ez nem csak duma: Mogart Média néven indít bizniszt egy standupos.","shortLead":"Ez nem csak duma: Mogart Média néven indít bizniszt egy standupos.","id":"201938_mogart_media_a_standupos_vallalkozasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91d91164-f8d3-47d6-9ca8-27c5348018e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c2b14e-724b-47e1-9232-306457dbd48d","keywords":null,"link":"/360/201938_mogart_media_a_standupos_vallalkozasa","timestamp":"2019. szeptember. 22. 14:50","title":"Céget alapított az Országos Népbutító Kampány korrupt politikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A benzinért és a gázolajért is többet kell fizetni.","shortLead":"A benzinért és a gázolajért is többet kell fizetni.","id":"20190923_Szerdatol_dragul_a_tankolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14a5ed06-be74-4b11-96c2-a33a15969d00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190923_Szerdatol_dragul_a_tankolas","timestamp":"2019. szeptember. 23. 12:09","title":"Szerdától megint drágább lesz a tankolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A társaság víziója, hogy 2027-re Budapestről elérhetővé váljon India és az Egyesült Államok nyugati partvidéke is. Ehhez kerültek most közelebb egy lépéssel.","shortLead":"A társaság víziója, hogy 2027-re Budapestről elérhetővé váljon India és az Egyesült Államok nyugati partvidéke is...","id":"20190923_Indiaba_indithat_jaratokat_a_WizzAir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ececb9-22aa-413e-8f2a-41adbdd0c87d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190923_Indiaba_indithat_jaratokat_a_WizzAir","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:06","title":"Egyre közelebb Indiához a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az album címe Ghosteen, és dupla lemez lesz.","shortLead":"Az album címe Ghosteen, és dupla lemez lesz.","id":"20190923_Jovo_heten_megjelenik_Nick_Cave_uj_lemeze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321991ca-8c7d-4e8b-bebf-6d51edfe22e1","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Jovo_heten_megjelenik_Nick_Cave_uj_lemeze","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:10","title":"Jövő héten megjelenik Nick Cave új lemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b09988-8966-4a5e-b158-6a2d4ded03b3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eléggé lestrapáltnak tűnik. ","shortLead":"Eléggé lestrapáltnak tűnik. ","id":"20190923_Jesse_Pinkman_visszater_a_Breaking_Badfilm_uj_elozeteseben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93b09988-8966-4a5e-b158-6a2d4ded03b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3f5863-77f4-467d-9fc4-a80cb02f6c0c","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Jesse_Pinkman_visszater_a_Breaking_Badfilm_uj_elozeteseben","timestamp":"2019. szeptember. 23. 11:22","title":"Jesse Pinkman visszatér a Breaking Bad-film új előzetesében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a1c089-9a35-4f77-99e9-95b280be724e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amiről szólt is.","shortLead":"Amiről szólt is.","id":"20190922_Nem_tunt_el_az_eltuntnek_nevezett_sulyemelo_egyszeruen_nem_ment_a_vbre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89a1c089-9a35-4f77-99e9-95b280be724e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4216232-632f-48fb-ab0f-35b5d7716054","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Nem_tunt_el_az_eltuntnek_nevezett_sulyemelo_egyszeruen_nem_ment_a_vbre","timestamp":"2019. szeptember. 22. 10:45","title":"Nem tűnt el az eltűntnek nevezett súlyemelő, egyszerűen nem ment a vb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az októberi utalás hétvégére esne, ezért módosítanak kicsit a renden.","shortLead":"Az októberi utalás hétvégére esne, ezért módosítanak kicsit a renden.","id":"20190922_Hamarabb_erkezik_a_nyugdij_oktoberben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bcd306a-4af1-477c-941e-ece7949d0b3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190922_Hamarabb_erkezik_a_nyugdij_oktoberben","timestamp":"2019. szeptember. 22. 08:58","title":"Hamarabb érkezik a nyugdíj októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]