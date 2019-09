Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A rostavizsga élménye máig élénken él a 95-ben végzett színészosztály tagjaiban. Az Osztálytalálkozó című dokumentumfilmben mesélnek a legendás mestereikről és a legendás beszólásaikról is. A Doku360-ban a filmet sorozatként tálaljuk, a második epizód a cikkben elérhető. Doku360: Füves cigi mentette meg a vizsgadarabot Schell Juditéknál
Unai Emery már régóta figyeli a magyar középpályást. Az Arsenal nagyon akarja Szoboszlait
Ez is egy tévés szempont. Az Orbánt is kifigurázó showman a Trónok harcának köszönte meg az újabb Emmy-díját
Az öt-hatméteres zuhanás után már fel tud ülni, és az első lépéseket is megtette. Meg kellett műteni a gerincét a bosnyák cirkuszban lezuhant magyar artistának
Az idei Design Hét Budapest fesztiválon az érdeklődők a HVG Extra Pszichológia címlapjaival is találkozhatnak: külön kiállítás nyílik belőlük. artistának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"936ed3ce-e11e-45d9-8009-47130e93d6f6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idei Design Hét Budapest fesztiválon az érdeklődők a HVG Extra Pszichológia címlapjaival is találkozhatnak: külön kiállítás nyílik belőlük.","shortLead":"Az idei Design Hét Budapest fesztiválon az érdeklődők a HVG Extra Pszichológia címlapjaival is találkozhatnak: Pszichológia is lesz a Design Héten
Nem árt, ha az esernyő bekerül a táskába. Borús, esős idő jön, de legalább nem lesz hideg
Ahogy az MTA kutatóhálózatát erőből, egy jogszabálymódosítással vonta el az Orbán-kormány, úgy most egyetlen törvény megváltoztatásával vissza lehetne venni az állami bérlakásokat – tudta meg a hvg.hu. venni az állami bérlakásokat – tudta meg a hvg.hu. A Miniszterelnökség már dolgozik az erről szóló tervezeten, amivel kifejezetten a világörökségi területen fekvő, illetve a műemléki épületekben lévő bérlakásokból tehetnék ki a bérlőket, vagyis többek közt a Budai Vár és az Andrássy út patinás épületeire utaznak. Ezeket bérház helyett szívesebben látnák kormányzati épületként, de kereskedelmi-turisztikai célra is használhatnák a frekventált helyen lévő ingatlanokat. Az a régi, „szerzett" jog is változna, hogy a bérlőknek cserelakás jár, e helyett csak pénzbeli megváltást kapnának, ebből kellene ezentúl megoldani a lakhatásukat.
Bérház-einstand: visszavenné a bérlakásokat az Orbán-kormány
Súlyos fogfájás kínzott egy amerikai nőt, aki ezért benzokain tartalmú fájdalomcsillapítót vett be. Nem kellett volna, a bőre és a vére is kékké vált tőle.
Kékké változott egy nő vére a sok bevett fájdalomcsillapítótól