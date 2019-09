Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Sör- és fánkosztással kampányolnak jelöltek az önkormányzati kampányban és a napenergián gazdagodhatnak a kormányközeli cégek. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Sör- és fánkosztással kampányolnak jelöltek az önkormányzati kampányban és a napenergián gazdagodhatnak a kormányközeli...","id":"20190925_Radar_360_Kover_Laszlo_rosszul_lett_Trumpot_felelossegre_vonhatjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39bf2ba1-c27b-412f-8a5f-732447d6cd31","keywords":null,"link":"/360/20190925_Radar_360_Kover_Laszlo_rosszul_lett_Trumpot_felelossegre_vonhatjak","timestamp":"2019. szeptember. 25. 08:00","title":"Radar 360: Kövér László rosszul lett, Trumpot felelősségre vonhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vége a Lapcomnak és a Ripost Mediának is.","shortLead":"Vége a Lapcomnak és a Ripost Mediának is.","id":"20190925_Bejegyeztek_a_KESMAcegek_beolvadasat_a_Mediaworksbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71cd638-659d-4460-9fe2-b61112a74947","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_Bejegyeztek_a_KESMAcegek_beolvadasat_a_Mediaworksbe","timestamp":"2019. szeptember. 25. 20:57","title":"Bejegyezték a KESMA-cégek beolvadását a Mediaworksbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe217848-11d4-4be7-9bcc-e3b0209615b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyfelek húzták a rövidebbet.","shortLead":"Az ügyfelek húzták a rövidebbet.","id":"20190925_Visszaeso_biztositaskozvetitot_buntetett_meg_50_millio_forintra_az_MNB","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe217848-11d4-4be7-9bcc-e3b0209615b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbef1c40-cd59-4008-9d37-237b061d080d","keywords":null,"link":"/kkv/20190925_Visszaeso_biztositaskozvetitot_buntetett_meg_50_millio_forintra_az_MNB","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:25","title":"Visszaeső biztosításközvetítőt büntetett meg 50 millió forintra az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d40290e3-031f-4967-985f-f9a08010fa95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az éberség hiánya komoly problémákat okozhat az életben. Jól tudják ezt a népmesék is, amelyeknek visszatérő motívuma az ember egyik legkiszolgáltatottabb állapota: az alvás. A mély álom viszont nemcsak veszélyes a mesékben, hanem időt is adhat a felkészülésre. A Csipkerózsikáról egy népmesékkel dolgozó szakértőt kérdeztünk.","shortLead":"Az éberség hiánya komoly problémákat okozhat az életben. Jól tudják ezt a népmesék is, amelyeknek visszatérő motívuma...","id":"20190925_Az_alvas_motivuma_a_mesekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d40290e3-031f-4967-985f-f9a08010fa95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abf0bc5-c48f-486c-8716-d0778f1a8973","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Az_alvas_motivuma_a_mesekben","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:33","title":"Csipkerózsika álma valójában segít a lányoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47afea7-eadc-4077-8d51-136f6cb76a88","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Csütörtökön este 6 órára a Keletihez szervezett tüntetést a MÁV körüli problémák miatt a Közlekedő Tömeg és a vonatot korábban csigajelmezben lefutó Mátészalkaleaks csoport. Szolidaritásból egy órás késéssel kezdték az eseményt, és elmondták, hogy nem politikai okokból vannak itt, mint ahogy azt a MÁV kommunikációs igazgatója állította, mert október 13-a után újra tüntetni fognak, ha a MÁV nem teljesíti követeléseiket.","shortLead":"Csütörtökön este 6 órára a Keletihez szervezett tüntetést a MÁV körüli problémák miatt a Közlekedő Tömeg és a vonatot...","id":"20190926_Szolidaritasbol_egy_oras_kesessel_kezdodott_a_MAVos_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a47afea7-eadc-4077-8d51-136f6cb76a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d213ec4-6235-493f-a44d-ad367745d8f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190926_Szolidaritasbol_egy_oras_kesessel_kezdodott_a_MAVos_tuntetes","timestamp":"2019. szeptember. 26. 19:40","title":"Csigás kitűzővel és szándékos késéssel tüntettek az utasok a MÁV ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42cfc319-6f58-4f0d-af6b-451d895e2fcb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A következő napokban derül ki, hogy a német Neckermann Reisen is bedől-e. ","shortLead":"A következő napokban derül ki, hogy a német Neckermann Reisen is bedől-e. ","id":"20190925_A_nemet_Thomas_Cook_is_bedobta_a_torulkozot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42cfc319-6f58-4f0d-af6b-451d895e2fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd7a0b7-2de4-4626-8d76-c04112b14638","keywords":null,"link":"/kkv/20190925_A_nemet_Thomas_Cook_is_bedobta_a_torulkozot","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:39","title":"A német Thomas Cook is bedobta a törölközőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8a8335-5654-4a27-873f-a3325a5768f8","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Hiába nem pályázunk hivatalosan olimpiára, két nagy sportarénát így is megépítünk, összesen mintegy 178 milliárd forintért, lesz hozzá egy olimpiai faluvá alakítható diákváros is, illetve egy evezősközpont a Ráckevei-Duna partján a következő főpolgármesteri ciklusban, hogyha megvalósul a kormány Budapestre tervezett programja. De mit szólnak ehhez a főpolgármester-jelöltek? Megkérdeztük.","shortLead":"Hiába nem pályázunk hivatalosan olimpiára, két nagy sportarénát így is megépítünk, összesen mintegy 178 milliárd...","id":"20190925_Egy_varosresznyi_stadiont_epit_a_kormany_Budapestre_de_mit_szolnak_ehhez_a_fopolgarmesterjeloltek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe8a8335-5654-4a27-873f-a3325a5768f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c670db16-578a-4450-bf0e-d91c4f58dec5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_Egy_varosresznyi_stadiont_epit_a_kormany_Budapestre_de_mit_szolnak_ehhez_a_fopolgarmesterjeloltek","timestamp":"2019. szeptember. 25. 14:40","title":"Egy városrésznyi sportarénát épít a kormány Budapestre, de mit szólnak ehhez a főpolgármester-jelöltek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9082d192-4973-4d18-873d-a23fd112b14b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északkeleten azonban zivatar is kialakulhat.","shortLead":"Északkeleten azonban zivatar is kialakulhat.","id":"20190926_eso_utan_napsutest_hoz_az_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9082d192-4973-4d18-873d-a23fd112b14b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462c10b4-a982-49a5-be7f-72242859d3d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_eso_utan_napsutest_hoz_az_idojaras","timestamp":"2019. szeptember. 26. 05:13","title":"Eső után napsütést hoz az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]