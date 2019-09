Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tárgyalóasztalhoz hívják az áruházláncokat a hazai tojástermelők, az elmúlt időszakban ugyanis több olyan probléma is felvetődött, amely veszélybe sodorhatja az ágazat szereplőinek működését. Az indokolatlan akciók és a ketreces tartás ellen indított harc is gondot okoz a Tojásszövetség szerint. \r

","shortLead":"Tárgyalóasztalhoz hívják az áruházláncokat a hazai tojástermelők, az elmúlt időszakban ugyanis több olyan probléma is...","id":"20190926_tojas_termeles_tojasszovetseg_aruhazlancok_targyalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da21f1bf-498e-4804-b99b-06d0a63c5d5a","keywords":null,"link":"/kkv/20190926_tojas_termeles_tojasszovetseg_aruhazlancok_targyalas","timestamp":"2019. szeptember. 26. 05:51","title":"Az \"indokolatlan akciók\" miatt tárgyalnának a tojástermelők az áruházakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c120c3-cfea-4214-b027-bfa9c8214b2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vizsgálatot a kormány kezdeményezte.","shortLead":"A vizsgálatot a kormány kezdeményezte.","id":"20190925_szeged_botka_laszlo_asz_vizsgalat_uszoda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0c120c3-cfea-4214-b027-bfa9c8214b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1814e134-5274-4f26-b364-6fb206b2b382","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_szeged_botka_laszlo_asz_vizsgalat_uszoda","timestamp":"2019. szeptember. 25. 08:15","title":"A kampány kellős közepén ÁSZ-vizsgálat indul Szegeden egy uszoda miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3d2b428-1993-47d1-bb75-b5b43dd389f9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapat tizennégy góllal volt jobb Litvániánál.","shortLead":"A csapat tizennégy góllal volt jobb Litvániánál.","id":"20190925_Gyozelemmel_kezdte_az_Ebselejtezoit_a_magyar_noi_kezivalogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3d2b428-1993-47d1-bb75-b5b43dd389f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e00b32-350c-4991-9fc2-4a3887fe12e9","keywords":null,"link":"/sport/20190925_Gyozelemmel_kezdte_az_Ebselejtezoit_a_magyar_noi_kezivalogatott","timestamp":"2019. szeptember. 25. 21:23","title":"Győzelemmel kezdte az Eb-selejtezőit a magyar női kéziválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ef8b99-5796-42f6-8e4a-0f56019645a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerb férfi 16 kilogramm, kisbusza üzemanyagtartályába rejtett kannabiszt akart átvinni Magyarországon.","shortLead":"A szerb férfi 16 kilogramm, kisbusza üzemanyagtartályába rejtett kannabiszt akart átvinni Magyarországon.","id":"20190924_kisbusz_kabitoszer_amszterdam_tompa_hataratkelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26ef8b99-5796-42f6-8e4a-0f56019645a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7af95c-54c9-44d7-9be6-f2e5fdb09704","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_kisbusz_kabitoszer_amszterdam_tompa_hataratkelo","timestamp":"2019. szeptember. 24. 09:14","title":"Kisbusszal vitte volna a kábítószert Amszterdamba, a határőrök résen voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3a9327-d417-4e57-97aa-b69d86697796","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megszólalt a Puskás-díj nyertese, a díj a családi házba, az erdélyi Simonyifalvára kerül majd.","shortLead":"Megszólalt a Puskás-díj nyertese, a díj a családi házba, az erdélyi Simonyifalvára kerül majd.","id":"20190924_Zsori_Daniel_ha_vegig_engem_vett_volna_a_kamera_latszott_volna_a_szivveresem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a3a9327-d417-4e57-97aa-b69d86697796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfef0f66-0821-4db4-b1ea-d2cd946537ad","keywords":null,"link":"/sport/20190924_Zsori_Daniel_ha_vegig_engem_vett_volna_a_kamera_latszott_volna_a_szivveresem","timestamp":"2019. szeptember. 24. 06:48","title":"Zsóri Dániel: ha végig engem vett volna a kamera, látszott volna a szívverésem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08235758-7bfe-4d6b-8f1a-55ace6841ea4","c_author":"Training360 Kft.","category":"brandcontent","description":"Milyen költségekkel jár egy új kolléga felvétele, és mennyibe kerül egy régi munkatárs képzése? Lehet hosszú távon sikeres egy cég, amelynek nincs képzési modellje? Miként lehet meggyőzni a dolgozót, hogy jó lesz neki munka mellett tanulni? És mindez hogyan segíthet a fluktuáció csökkentésében? A munkaerőpiaci helyzet és a munkavállalói képzések kapcsolatának jártunk utána – mutatjuk a legfontosabb tapasztalatokat.","shortLead":"Milyen költségekkel jár egy új kolléga felvétele, és mennyibe kerül egy régi munkatárs képzése? Lehet hosszú távon...","id":"20190924_Ellenszer_a_fluktuaciora_vallalati_kepzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08235758-7bfe-4d6b-8f1a-55ace6841ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8551d8-8afe-4911-9679-812dd90b2152","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190924_Ellenszer_a_fluktuaciora_vallalati_kepzes","timestamp":"2019. szeptember. 24. 07:30","title":"Ellenszer a fluktuációra: a képzés a csodafegyver?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45818190-75b3-4e32-b28b-cce0ab68bbba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos fogfájás kínzott egy amerikai nőt, aki ezért benzokain tartalmú fájdalomcsillapítót vett be. Nem kellett volna, a bőre és a vére is kékké vált tőle.","shortLead":"Súlyos fogfájás kínzott egy amerikai nőt, aki ezért benzokain tartalmú fájdalomcsillapítót vett be. Nem kellett volna...","id":"20190924_fajdalomcsillapito_kek_ver_fogfajas_benzokain_cianozis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45818190-75b3-4e32-b28b-cce0ab68bbba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11e8035-b43d-4da7-a1d2-d1c66ca8ac90","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_fajdalomcsillapito_kek_ver_fogfajas_benzokain_cianozis","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:03","title":"Kékké változott egy nő vére a sok bevett fájdalomcsillapítótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szabó Tünde sportért felelős államtitkár elmondta, továbbra is kiemelt stratégiai ágazatként kezelik a sportot.","shortLead":"Szabó Tünde sportért felelős államtitkár elmondta, továbbra is kiemelt stratégiai ágazatként kezelik a sportot.","id":"20190925_Ujabb_nagyszabasu_vilagversenyeket_rendezhet_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2307c916-1560-403f-943c-ac6725d7749e","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Ujabb_nagyszabasu_vilagversenyeket_rendezhet_Magyarorszag","timestamp":"2019. szeptember. 25. 17:59","title":"Nem tett le a kormány a nagyszabású világversenyek megrendezéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]