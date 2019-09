Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9336756-7334-4ed7-bc4d-feba5e785012","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Leejtették, vízbe tették és meghajlították az idei iPhone-okat, hogy kiderüljön, melyikre mennyire érdemes vigyázni.","shortLead":"Leejtették, vízbe tették és meghajlították az idei iPhone-okat, hogy kiderüljön, melyikre mennyire érdemes vigyázni.","id":"20190924_apple_iphone_11_pro_okostelefon_torturateszt_video_strapateszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9336756-7334-4ed7-bc4d-feba5e785012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7c7079-2593-4a07-b1d6-0e5e931c468c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_apple_iphone_11_pro_okostelefon_torturateszt_video_strapateszt","timestamp":"2019. szeptember. 25. 10:03","title":"Hajlították, törték: tortúrateszten jártak az új iPhone-ok, meglepetést okozott a 11 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b715bb5d-18f1-4b41-9c5e-5dee48fa0121","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hiába panaszkodnak a kicsik gyakran arra, hogy fáj a fejük, a legtöbb szülő nem veszi komolyan, nem tekinti a tüneteket betegség jeleinek, ezért aztán nem is kezelik megfelelően. A fájdalomcsillapítók ráadásul még fokozhatják is a problémát.","shortLead":"Hiába panaszkodnak a kicsik gyakran arra, hogy fáj a fejük, a legtöbb szülő nem veszi komolyan, nem tekinti a tüneteket...","id":"201939_gyakori_migren_gyerekeknel_mas_fejeben_dol_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b715bb5d-18f1-4b41-9c5e-5dee48fa0121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5186e465-163a-4cf0-b5ab-7ffd23578ac9","keywords":null,"link":"/360/201939_gyakori_migren_gyerekeknel_mas_fejeben_dol_el","timestamp":"2019. szeptember. 26. 12:00","title":"Nagy baj, hogy sok szülő nem veszi komolyan, ha a gyerekének fáj a feje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44b0270-b9ab-49ef-b290-1ddf3432f883","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Néhány kivételezett banki ügyfél hatalmas nyereséget tud csinálni a MÁP Plusszal, miközben a tömegek készpénze alig mozdul. Az ingatlanárak vágtáját így is fékezi a kötvény.","shortLead":"Néhány kivételezett banki ügyfél hatalmas nyereséget tud csinálni a MÁP Plusszal, miközben a tömegek készpénze alig...","id":"20190925_Egy_szuk_kor_nyereszkedik_az_elvileg_a_lakossagnak_kitalalt_szuperallampapiron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f44b0270-b9ab-49ef-b290-1ddf3432f883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8832a411-7dc0-4bed-b7a3-952bf9654f97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_Egy_szuk_kor_nyereszkedik_az_elvileg_a_lakossagnak_kitalalt_szuperallampapiron","timestamp":"2019. szeptember. 25. 14:14","title":"Egy szűk kör nyerészkedik az elvileg a lakosságnak kitalált szuperállampapíron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5845c2f-a2c3-45e8-bf59-277adf0f6c80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A MagNet Banknak nem ez az első faültetési akciója, de ez lesz az eddigi legnagyobb szabású.","shortLead":"A MagNet Banknak nem ez az első faültetési akciója, de ez lesz az eddigi legnagyobb szabású.","id":"20190926_faultetes_magnet_bank_ocsai_tajvedelmi_korzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5845c2f-a2c3-45e8-bf59-277adf0f6c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d034d03-e225-4985-a212-64d1082ab1db","keywords":null,"link":"/elet/20190926_faultetes_magnet_bank_ocsai_tajvedelmi_korzet","timestamp":"2019. szeptember. 26. 10:50","title":"Negyvenezer fát ültet egy bank Magyarországon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fc6c29-70f0-4240-94bc-49ed1bdc0867","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fenyegetés, lopás, börtön, elásás. Furcsa hangfelvételt robbantottak be Karácsony Gergely kampányába. Körbekérdeztünk a főpolgármester-jelölt szövetségeseinél, ők hogyan látják ezt az egészet.","shortLead":"Fenyegetés, lopás, börtön, elásás. Furcsa hangfelvételt robbantottak be Karácsony Gergely kampányába. Körbekérdeztünk...","id":"20190926_Karacsonyhangfelvetel_Ez_olyan_mint_Gyurcsany_oszodi_beszede","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70fc6c29-70f0-4240-94bc-49ed1bdc0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de5e60c-033c-4242-8ea0-2c8e04b61bc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Karacsonyhangfelvetel_Ez_olyan_mint_Gyurcsany_oszodi_beszede","timestamp":"2019. szeptember. 26. 17:33","title":"Karácsony-hangfelvétel: „Ez olyan, mint Gyurcsány őszödi beszéde”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a fővárosból kifelé vezető oldalon Biatorbágynál történt.","shortLead":"A baleset a fővárosból kifelé vezető oldalon Biatorbágynál történt.","id":"20190925_Szamitson_a_dugora_ket_auto_utkozott_az_M1esen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccecad72-881e-47d7-9947-20a4fe34e54e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190925_Szamitson_a_dugora_ket_auto_utkozott_az_M1esen","timestamp":"2019. szeptember. 25. 18:08","title":"Számítson a dugóra: két autó ütközött az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd44639c-2c21-4785-bdd0-2498be3fa2df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kizárt, hogy a biztosjelölt összeférhetelenségéről szóló szavazást megismétlik.","shortLead":"Nem kizárt, hogy a biztosjelölt összeférhetelenségéről szóló szavazást megismétlik.","id":"20190927_Nepszava_Lehet_remeny_Trocsanyi_szamara_hetfon_ismet_targyal_rola_az_EP_jogi_bizottsaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd44639c-2c21-4785-bdd0-2498be3fa2df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18017e2-2357-4f96-bc49-9b8a7d20c457","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Nepszava_Lehet_remeny_Trocsanyi_szamara_hetfon_ismet_targyal_rola_az_EP_jogi_bizottsaga","timestamp":"2019. szeptember. 27. 07:30","title":"Népszava: Lehet remény Trócsányi számára, hétfőn ismét tárgyal róla az EP jogi bizottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b64d931-765c-4840-88a5-9e58e7aff673","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós tagállamok meg akarnak állapodni, de a magyarok ebből is kimaradnak. ","shortLead":"Az uniós tagállamok meg akarnak állapodni, de a magyarok ebből is kimaradnak. ","id":"20190925_Hiaba_bukott_meg_meg_mindig_Salvinit_tamogatja_menekultugyben_a_magyar_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b64d931-765c-4840-88a5-9e58e7aff673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11e5e44-d79f-4069-b07d-41f296f530c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Hiaba_bukott_meg_meg_mindig_Salvinit_tamogatja_menekultugyben_a_magyar_kormany","timestamp":"2019. szeptember. 25. 19:22","title":"Hiába bukott meg Salvini, még mindig őt támogatja menekültügyben a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]