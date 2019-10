Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aaa406a9-294a-4210-9f75-536d18ebab94","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A döntése ellen lázadó képviselők válaszul megszavazták az elnök felfüggesztését hivatalából.","shortLead":"A döntése ellen lázadó képviselők válaszul megszavazták az elnök felfüggesztését hivatalából.","id":"20191001_A_perui_elnok_feloszlatta_a_parlamentet_az_ellenzek_nem_engedelmeskedik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaa406a9-294a-4210-9f75-536d18ebab94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9173293f-2ef0-478f-b7ef-5f19a4dc7f23","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_A_perui_elnok_feloszlatta_a_parlamentet_az_ellenzek_nem_engedelmeskedik","timestamp":"2019. október. 01. 06:42","title":"A perui elnök feloszlatta a parlamentet, az ellenzék nem engedelmeskedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82719a06-7cbb-4bf2-a42a-40a5935b4a8c","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Fölényesen nyert az előrehozott választáson Ausztriában a Néppárt, példátlan eredménnyel tértek vissza a parlamentbe a zöldek, ám kettejük koalíciójától egyelőre kölcsönösen fáznak. 