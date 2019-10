Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7c781c7-f56b-457e-bf5f-5f8dfd370818","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szvetlana Alekszijevics műveiben a történelem traumatikus eseményeit dolgozza fel. ","shortLead":"Szvetlana Alekszijevics műveiben a történelem traumatikus eseményeit dolgozza fel. ","id":"20191003_Szvetlana_Alekszijevics_Csernobili_ima_konyvfesztival_diszvendeg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7c781c7-f56b-457e-bf5f-5f8dfd370818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a56e44b1-4248-4925-81f8-4bf2be2c2e4f","keywords":null,"link":"/kultura/20191003_Szvetlana_Alekszijevics_Csernobili_ima_konyvfesztival_diszvendeg","timestamp":"2019. október. 03. 13:59","title":"A Csernobili ima szerzője lesz a jövő évi budapesti könyvfesztivál díszvendége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f9d093-b3cc-42ba-a920-654c578c8bef","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nizzában a 2016-os terrortámadás után kezdték el kiépíteni a rendszert.","shortLead":"Nizzában a 2016-os terrortámadás után kezdték el kiépíteni a rendszert.","id":"20191003_arcfelismeres_azonositas_adatbazis_franciaorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57f9d093-b3cc-42ba-a920-654c578c8bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f99d661-9b94-4d80-8152-85e40fc24044","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191003_arcfelismeres_azonositas_adatbazis_franciaorszag","timestamp":"2019. október. 03. 19:25","title":"Kínai módra dolgozna ki arcfelismerő rendszert Franciaország, sokan nem lelkesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d8dd98-72c5-4732-9653-fc0b8634d2f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Morna formáció a Zöld-foki-szigetekről, portugál fado énekesnő, etióp világsztár, lengyel-magyar zenei találkozások – október 4-6. között rendezik a Budapest Ritmót az Akváriumban.","shortLead":"Morna formáció a Zöld-foki-szigetekről, portugál fado énekesnő, etióp világsztár, lengyel-magyar zenei találkozások –...","id":"20191002_Hetvegen_Budapest_lesz_a_vilagzene_fovarosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84d8dd98-72c5-4732-9653-fc0b8634d2f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1afedec-a5e8-4759-ba79-7ee2f8a34940","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Hetvegen_Budapest_lesz_a_vilagzene_fovarosa","timestamp":"2019. október. 02. 16:51","title":"Hétvégén Budapest lesz a világzene fővárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b894c9-0362-4597-ae14-2d88f820a4a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Szilárd munkatársa is hasonlóan cselekedett.","shortLead":"Németh Szilárd munkatársa is hasonlóan cselekedett.","id":"20191003_polgarmester_sofor_csepel_plakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36b894c9-0362-4597-ae14-2d88f820a4a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c429b59-f32e-4d4b-a069-e5dc1128b935","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_polgarmester_sofor_csepel_plakat","timestamp":"2019. október. 03. 14:40","title":"A polgármester sofőrje tépkedi a plakátokat Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e2d109-0041-43c8-b7a5-b4bba2e95c16","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem nagyon lehet tovább várni a bemutatóval, mert sorban állnak a további modellek. ","shortLead":"Nem nagyon lehet tovább várni a bemutatóval, mert sorban állnak a további modellek. ","id":"20191003_Dupla_csuszas_utan_ket_het_mulva_itt_a_Volkswagen_Golf_8","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64e2d109-0041-43c8-b7a5-b4bba2e95c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bbced2e-cd2f-4c93-9e9f-6875553a1805","keywords":null,"link":"/cegauto/20191003_Dupla_csuszas_utan_ket_het_mulva_itt_a_Volkswagen_Golf_8","timestamp":"2019. október. 03. 15:28","title":"Dupla csúszás után, két hét múlva itt a Volkswagen Golf 8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5cb5800-be23-4b7a-869d-4bdae2a50c45","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Izgalmas szereposztással érkezett az új filmje, a The Gentlemen előzetese.","shortLead":"Izgalmas szereposztással érkezett az új filmje, a The Gentlemen előzetese.","id":"20191003_Guy_Ritchie_vegre_visszatert_a_jol_bevalt_mocskos_alvilaghoz_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5cb5800-be23-4b7a-869d-4bdae2a50c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0e54ce-51eb-4127-bde9-63941d2fbbbd","keywords":null,"link":"/kultura/20191003_Guy_Ritchie_vegre_visszatert_a_jol_bevalt_mocskos_alvilaghoz_video","timestamp":"2019. október. 03. 12:25","title":"Guy Ritchie végre visszatért a jól bevált mocskos alvilághoz – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b858d16-ea1e-4d8b-ac69-bc6fe3ac7cf5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptemberben jelentette be, hogy leukémiában szenved. ","shortLead":"Szeptemberben jelentette be, hogy leukémiában szenved. ","id":"20191002_Meghalt_Karel_Gott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b858d16-ea1e-4d8b-ac69-bc6fe3ac7cf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ace17e-9fd7-4449-9104-608bd4df0ada","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Meghalt_Karel_Gott","timestamp":"2019. október. 02. 10:36","title":"Meghalt Karel Gott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad2f3993-b8ea-499b-af44-1b60397f1699","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szlovén rendszámú teherautókon hordanak külföldi eredetű szállítmányokat a felszámolás alatt álló MAL Magyar Alumínium Zrt. zagytározóihoz a 2010-es vörösiszap-katasztrófában érintett Kolontárra – írja a 24.hu Korózs Lajos megfigyelése alapján.","shortLead":"Szlovén rendszámú teherautókon hordanak külföldi eredetű szállítmányokat a felszámolás alatt álló MAL Magyar Alumínium...","id":"20191003_szlovenia_kolontar_szennyviziszap_korozs_lajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad2f3993-b8ea-499b-af44-1b60397f1699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbef0c5f-d574-48ac-a116-587bf18b5965","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_szlovenia_kolontar_szennyviziszap_korozs_lajos","timestamp":"2019. október. 03. 12:22","title":"Szlovén szennyvíziszapot szállíthatnak Kolontárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]