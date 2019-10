Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"801141e2-edca-49c9-9c67-bf44347f88ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen csoport legdrágább fejlesztéseit egyszerűen felkínálja a konkurenciának.","shortLead":"A Volkswagen csoport legdrágább fejlesztéseit egyszerűen felkínálja a konkurenciának.","id":"20191005_Megosztana_az_Audi_a_villanyautojanak_titkait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=801141e2-edca-49c9-9c67-bf44347f88ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df75a286-6eab-463a-98d0-7cc465aa3a12","keywords":null,"link":"/cegauto/20191005_Megosztana_az_Audi_a_villanyautojanak_titkait","timestamp":"2019. október. 05. 13:59","title":"Megosztaná az Audi a villanyautójának titkait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76a54b4-a5f9-4387-9710-f3476a924ee2","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Egy kezdő tanár egyetemi diplomával is csak bruttó 200 ezret kap Magyarországon. Liechtensteinben 2 millió 400 ezer forint jár az ugyanilyen végzettségű pedagógusoknak.","shortLead":"Egy kezdő tanár egyetemi diplomával is csak bruttó 200 ezret kap Magyarországon. Liechtensteinben 2 millió 400 ezer...","id":"20191004_tanar_pedagogus_fizetes_felmeres_europai_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a76a54b4-a5f9-4387-9710-f3476a924ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3104331-032a-4457-bfef-8fb3ebc7d671","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_tanar_pedagogus_fizetes_felmeres_europai_bizottsag","timestamp":"2019. október. 04. 17:29","title":"A magyar tanárok a legrosszabbul keresők között vannak Európában, és tömegesen menekülnek a pályáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10628f6f-3882-4bdb-a6df-5e5f981986dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Williams fél évvel a szezon indulása után készült csak el Robert Kubica speciális kiosztású kormányával.","shortLead":"A Williams fél évvel a szezon indulása után készült csak el Robert Kubica speciális kiosztású kormányával.","id":"20191005_Specialis_kormanyt_kapot_Robert_Kubica","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10628f6f-3882-4bdb-a6df-5e5f981986dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f192f5-d0e8-4f5c-bb35-bf521addbfdd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191005_Specialis_kormanyt_kapot_Robert_Kubica","timestamp":"2019. október. 05. 11:44","title":"Speciális kormányt kapot Robert Kubica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"305f0b23-0b37-4f52-ac7f-ef93507a5f31","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A reneszánsz kastély teteje teljesen elpusztult.","shortLead":"A reneszánsz kastély teteje teljesen elpusztult.","id":"20191004_tuz_leegett_osgyan_kastely_tetoszerkezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=305f0b23-0b37-4f52-ac7f-ef93507a5f31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b604f63d-abd6-4fff-8176-86824eb0a655","keywords":null,"link":"/elet/20191004_tuz_leegett_osgyan_kastely_tetoszerkezet","timestamp":"2019. október. 04. 12:57","title":"Teljesen leégett az osgyáni várkastély tetőszerkezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4338f18d-adce-4537-aaf5-65c5ec4f43f9","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Nagyinterjú az ellenzék közös főpolgármester-jelöltjével, aki szerint mindenre fel kell készülniük, mert az elmúlt harminc év legmocskosabb kampánya, bármi megtörténhet. Úgy látja, ha ő lesz Budapest elsőre embere, Orbán Viktor nem teheti meg, hogy nem áll szóba vele, a várost pedig nem fogja büntetni a kormány, mert Budapest-ellenes politikával elbuknák a 2022-es választást. Azt a választást, amire Karácsonynak már most van terve.","shortLead":"Nagyinterjú az ellenzék közös főpolgármester-jelöltjével, aki szerint mindenre fel kell készülniük, mert az elmúlt...","id":"20191004_Karacsony_Gergely_Nem_messiasra_van_szuksegunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4338f18d-adce-4537-aaf5-65c5ec4f43f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5834ac-ccb9-495e-9625-9955e2fd104c","keywords":null,"link":"/360/20191004_Karacsony_Gergely_Nem_messiasra_van_szuksegunk","timestamp":"2019. október. 04. 10:30","title":"Karácsony Gergely: Valaki pofára fog esni, ez biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e40da4-c91e-4aaf-ba25-8850e63295bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legmegbízhatóbb Apple-elemzője szerint 2020 elején áll elő az Apple az iPhone SE legújabb verziójával.","shortLead":"A világ egyik legmegbízhatóbb Apple-elemzője szerint 2020 elején áll elő az Apple az iPhone SE legújabb verziójával.","id":"20191003_apple_iphone_se_2_2020_okostelefon_ming_chi_kuo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26e40da4-c91e-4aaf-ba25-8850e63295bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc4d267-dfc4-470c-9b49-b469fc140cf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191003_apple_iphone_se_2_2020_okostelefon_ming_chi_kuo","timestamp":"2019. október. 03. 19:03","title":"Tényleg jóval olcsóbb lehet a következő iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347ff994-fbf5-4136-a246-4a99a3887395","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közvetlen összefüggést figyeltek meg brit fogászok a fogíny egyik súlyos betegsége és a magas vérnyomás között.","shortLead":"Közvetlen összefüggést figyeltek meg brit fogászok a fogíny egyik súlyos betegsége és a magas vérnyomás között.","id":"20191004_foginy_problema_magas_vernyomas_osszefugges","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=347ff994-fbf5-4136-a246-4a99a3887395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a0148d-83c8-423c-b180-5f7e08b63c79","keywords":null,"link":"/tudomany/20191004_foginy_problema_magas_vernyomas_osszefugges","timestamp":"2019. október. 04. 14:03","title":"Mérje sűrűbben a vérnyomását, ha fogínyproblémája van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35b0d1a-70de-41b8-9f82-8d5b6efebf4d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem zárják le az erdőket, de pár szabályt be kell tartaniuk a turistáknak.","shortLead":"Nem zárják le az erdőket, de pár szabályt be kell tartaniuk a turistáknak.","id":"20191004_plakatkampany_nebih_erdok_turistak_kirandulok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f35b0d1a-70de-41b8-9f82-8d5b6efebf4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a54b154-10ea-412d-95e5-e13696c8e53c","keywords":null,"link":"/elet/20191004_plakatkampany_nebih_erdok_turistak_kirandulok","timestamp":"2019. október. 04. 14:58","title":"Plakátkampányba kezd a budai erdőkben a Nébih a sertéspestis miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]