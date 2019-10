Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e742518-f8e6-4ffa-8c24-fcba5eaae6a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M3-ason kapcsolták le a furcsa járműszerelvényt. ","shortLead":"Az M3-ason kapcsolták le a furcsa járműszerelvényt. ","id":"20191007_Foto_Kisbusz_vontatta_a_trelert_ami_egy_kisbuszt_vontatott_ami_meg_egy_trelert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e742518-f8e6-4ffa-8c24-fcba5eaae6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd88f2b1-04ce-4514-be62-8f8e7a62d7a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_Foto_Kisbusz_vontatta_a_trelert_ami_egy_kisbuszt_vontatott_ami_meg_egy_trelert","timestamp":"2019. október. 07. 16:15","title":"Fotó: Kisbusz vontatta a trélert, ami egy kisbuszt vontatott, ami még egy trélert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b6ffc2-085b-4f1f-9c31-f03f8cd66e6d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy brit részecskegyorsító technológiája segíthet megfejteni egy 2000 éve, a Vezúv kitörésekor elszenesedett római kori papirusztekercs tartalmát.","shortLead":"Egy brit részecskegyorsító technológiája segíthet megfejteni egy 2000 éve, a Vezúv kitörésekor elszenesedett római kori...","id":"20191007_herculaneium_2000_eves_papirusztekercsek_titka_vezuv_kitorese_romai_kor_diamond_light_source_reszecskegyorsito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43b6ffc2-085b-4f1f-9c31-f03f8cd66e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de36cda2-daa7-4f93-9a16-e252097f1c96","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_herculaneium_2000_eves_papirusztekercsek_titka_vezuv_kitorese_romai_kor_diamond_light_source_reszecskegyorsito","timestamp":"2019. október. 07. 08:33","title":"Végre fény derül a 2000 éves papirusztekercsek titkára, egy részecskegyorsító segíthet megfejteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Harminc éve egy triatlonbalesetben tört el a gerince, azóta szenved.","shortLead":"Harminc éve egy triatlonbalesetben tört el a gerince, azóta szenved.","id":"20191007_Megmutteti_Schobert_Norbi_a_gerincet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08131b44-1834-43c5-8431-650c677e8038","keywords":null,"link":"/elet/20191007_Megmutteti_Schobert_Norbi_a_gerincet","timestamp":"2019. október. 07. 07:31","title":"Megműtteti Schobert Norbi a gerincét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövőre utólag beszerelik a 3-as metrókban a klímaberendezést, ígérte meg a főpolgármester, aki szerint lesz rá fedezet, ugyanis a 2006 előtti Alstom-szerződésekből mintegy 36 milliárd forintot pereltek vissza.","shortLead":"Jövőre utólag beszerelik a 3-as metrókban a klímaberendezést, ígérte meg a főpolgármester, aki szerint lesz rá fedezet...","id":"20191007_tarlos_istvan_3as_metro_legkondicionalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2993c0-645f-460f-9ff0-d19518a671b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_tarlos_istvan_3as_metro_legkondicionalo","timestamp":"2019. október. 07. 10:49","title":"Tarlós kimondta: jövőre légkondis lesz a 3-as metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választás tisztasága érdekében a hódmezővásárhelyi polgármester, Márki-Zay Péter fejenként 250 ezer forint nyomravezetői díjat ajánl fel azoknak, akik választási csalási gyakorlatokat lepleznek le. ","shortLead":"A választás tisztasága érdekében a hódmezővásárhelyi polgármester, Márki-Zay Péter fejenként 250 ezer forint...","id":"20191006_nyomravezetoi_dij_marki_zay_peter_valasztasi_csalas_hodmezovasarhely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fb0e91-3885-4124-92af-284973816511","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_nyomravezetoi_dij_marki_zay_peter_valasztasi_csalas_hodmezovasarhely","timestamp":"2019. október. 06. 13:07","title":"Nyomravezetői díjat ajánl Márki-Zay annak, aki választási csalást leplez le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46c32f6-c228-43ec-b1d2-32835ea16918","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ne akarj mindig tökéletes lenni, az ugyanis igazából nagyon unalmas - vallja a Pussy Riot diktatúraellenes punk-rock együttes alapító tagja. Részlet Nadya Tolokonnikova könyvéből.","shortLead":"Ne akarj mindig tökéletes lenni, az ugyanis igazából nagyon unalmas - vallja a Pussy Riot diktatúraellenes punk-rock...","id":"20191006_A_tokeletlensegben_hatalmas_ero_van__uzeni_a_Pussy_Riot_alapitoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f46c32f6-c228-43ec-b1d2-32835ea16918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee6c38c-9f99-47c5-86c1-e8a7630791ff","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191006_A_tokeletlensegben_hatalmas_ero_van__uzeni_a_Pussy_Riot_alapitoja","timestamp":"2019. október. 06. 19:15","title":"A tökéletlenségben hatalmas erő van - üzeni a Pussy Riot alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15568d2-e52f-4ca7-98cf-aba20b5661ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan alapítvány is támogatja a polgármestert, amelynek épp ő az elnöke.","shortLead":"Olyan alapítvány is támogatja a polgármestert, amelynek épp ő az elnöke.","id":"20191007_Tobb_szazmillio_forintot_kaptak_az_obudai_civilek_hogy_tamogassak_Bus_Balazst","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f15568d2-e52f-4ca7-98cf-aba20b5661ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f39be79-730c-4c66-9063-a0ae8bce76e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_Tobb_szazmillio_forintot_kaptak_az_obudai_civilek_hogy_tamogassak_Bus_Balazst","timestamp":"2019. október. 07. 13:40","title":"Több százmillió forintot kaptak az óbudai civilek, hogy támogassák Bús Balázst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35565af-218a-42dc-ac96-59808a3c6677","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tízezrek vonultak az utcákra vasárnap is Hongkongban a \"maszkot viselni nem bűn\" jelszót skandálva. Bár a hatóságok megtiltották, sok tüntető mégis eltakarta az arcát.","shortLead":"Tízezrek vonultak az utcákra vasárnap is Hongkongban a \"maszkot viselni nem bűn\" jelszót skandálva. Bár a hatóságok...","id":"20191006_hongkong_tuntetes_demonstracio_maszk_bortonbuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f35565af-218a-42dc-ac96-59808a3c6677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5390d49c-3d00-46c3-b488-3282a95bf17b","keywords":null,"link":"/vilag/20191006_hongkong_tuntetes_demonstracio_maszk_bortonbuntetes","timestamp":"2019. október. 06. 12:34","title":"Büszkén viselik a maszkot a hongkongi tüntetők, pedig börtön járhat érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]