Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11f10157-562c-4a36-9965-108f95820389","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Tanács elnöke húsz percet töltött az egyházfőnél.","shortLead":"Az Európai Tanács elnöke húsz percet töltött az egyházfőnél.","id":"20191005_Ferenc_papa_fogadta_Donald_Tuskot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11f10157-562c-4a36-9965-108f95820389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7dc2dc0-7144-4d81-b814-62a6284778a6","keywords":null,"link":"/vilag/20191005_Ferenc_papa_fogadta_Donald_Tuskot","timestamp":"2019. október. 05. 16:08","title":"Ferenc pápa fogadta Donald Tuskot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbd4404d-9503-4f8b-a397-8e6d85a79ee5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jelenlegi rendszert nyugodtan lehet állampárti működésűnek nevezni - mondta Karácsony Gergely egy konferencián.\r

","shortLead":"A jelenlegi rendszert nyugodtan lehet állampárti működésűnek nevezni - mondta Karácsony Gergely egy konferencián.\r

","id":"20191005_Karacsony_A_helyi_kozossegek_onrendelkezeset_kell_feleleszteni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbd4404d-9503-4f8b-a397-8e6d85a79ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9c5f3b-88de-40b9-a08e-32ae827d8d3e","keywords":null,"link":"/itthon/20191005_Karacsony_A_helyi_kozossegek_onrendelkezeset_kell_feleleszteni","timestamp":"2019. október. 05. 15:50","title":"Karácsony: A helyi közösségek önrendelkezését kell feléleszteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f70225-3e4a-441b-a00d-74789c465fe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győri polgármester arról továbbra sem nyilatkozott, hogy hol és milyen körülmények között készültek azok a felvételek, amelyekről egy kiszivárogtató blog névtelen szerzője azt állítja, hogy a polgármester szerepel rajtuk prostituáltak társaságában. Üzent viszont valami mást Facebookon. ","shortLead":"A győri polgármester arról továbbra sem nyilatkozott, hogy hol és milyen körülmények között készültek azok...","id":"20191006_borkai_zsolt_gyori_polgarmester_csaladi_foto_uzenet_szexbotrany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51f70225-3e4a-441b-a00d-74789c465fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd62526-b87b-45bd-9688-b7ace474a464","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_borkai_zsolt_gyori_polgarmester_csaladi_foto_uzenet_szexbotrany","timestamp":"2019. október. 06. 09:57","title":"\"Kitartunk\" – családi fotóval üzent Borkai Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f94825-ac91-427e-8e9d-8d0c13d51401","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 18 éves tehetség megsérült, így rá sem számíthat a labdarúgók szövetségi kapitánya. A középpályáról rajta kívül Pátkai és Nagy is hiányozni fog.","shortLead":"A 18 éves tehetség megsérült, így rá sem számíthat a labdarúgók szövetségi kapitánya. A középpályáról rajta kívül...","id":"20191007_magyar_labdarugo_valogatott_horvatorszag_eb_selejtezo_szoboszlai_dominik_marco_rossi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80f94825-ac91-427e-8e9d-8d0c13d51401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9601b75d-a3a2-433b-811d-94dc9111a7d6","keywords":null,"link":"/sport/20191007_magyar_labdarugo_valogatott_horvatorszag_eb_selejtezo_szoboszlai_dominik_marco_rossi","timestamp":"2019. október. 07. 07:59","title":"Szoboszlai Salzburgban maradt, bajban a válogatott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4a2217-dffb-4c4f-9c3f-8d83592aadda","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy vendég meg is sérült, amikor az állat tört-zúzott a Long Island-i szalonban.","shortLead":"Egy vendég meg is sérült, amikor az állat tört-zúzott a Long Island-i szalonban.","id":"20191007_Egy_szarvas_beugrott_egy_fodraszszalonba_es_ellopta_a_hajsuto_vasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b4a2217-dffb-4c4f-9c3f-8d83592aadda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb85be91-38e8-493f-8179-ce1db9049789","keywords":null,"link":"/elet/20191007_Egy_szarvas_beugrott_egy_fodraszszalonba_es_ellopta_a_hajsuto_vasat","timestamp":"2019. október. 07. 11:30","title":"Egy szarvas beugrott egy fodrászszalonba és ellopta a hajsütő vasat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Aminek Újpesten viszont annyira nem örülnek.","shortLead":"Aminek Újpesten viszont annyira nem örülnek.","id":"20191005_Hatalmas_orom_erhette_Tallai_Andrast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738ff968-535e-458b-af06-fda2a4d9d08d","keywords":null,"link":"/sport/20191005_Hatalmas_orom_erhette_Tallai_Andrast","timestamp":"2019. október. 05. 16:43","title":"Hatalmas öröm érhette Tállai Andrást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8825ec5-f00f-42cf-92e3-3ade518a8f63","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tarlós, Puzsér és Karácsony után jöjjön egy igazi iron man. Berki Krisztán némely javaslata annyira szürreális, hogy még Hadházi Lászlót is összezavarja.","shortLead":"Tarlós, Puzsér és Karácsony után jöjjön egy igazi iron man. Berki Krisztán némely javaslata annyira szürreális...","id":"20191004_Duma_Aktual_Berki_Krisztian_programja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8825ec5-f00f-42cf-92e3-3ade518a8f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ee3bd5-c3ca-48bc-bf37-dea81be3458f","keywords":null,"link":"/360/20191004_Duma_Aktual_Berki_Krisztian_programja","timestamp":"2019. október. 06. 17:00","title":"A Duma Aktuál elemzi Berki programját: Lehet-e vasalóval választást nyerni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b151922-236b-4696-a191-0e27973c6fad","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hasznos dolog, ha észreveszünk bizonyos, a történelemben ismétlődő mintázatokat, de az talán még fontosabb, hogy megpróbáljuk megérteni a mögöttes okokat. Erre tesz kísérletet A kollektív áldozati szerep szociálpszichológiája című könyv Fülöp Éva és Kővágó Pál szerkesztésében. A nemrég az Oriold és Társai Kiadó gondozásában megjelent kötet Magyarországon hiánypótló, hiszen magyar nyelven mutatja be a kollektív áldozattudat legjelentősebb szociálpszichológiai kutatásait az elmúlt másfél évtizedből, és betekintést nyújt az ezzel kapcsolatos hazai kutatásokba is. Kővágó Pál pszichológussal beszélgettünk. ","shortLead":"Hasznos dolog, ha észreveszünk bizonyos, a történelemben ismétlődő mintázatokat, de az talán még fontosabb...","id":"20191006_Amiben_mi_magyarok_igazan_profik_vagyunk_az_aldozatszerep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b151922-236b-4696-a191-0e27973c6fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e67b566d-a043-4f80-8af1-799b8def636a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191006_Amiben_mi_magyarok_igazan_profik_vagyunk_az_aldozatszerep","timestamp":"2019. október. 06. 20:15","title":"Amiben mi, magyarok igazán profik vagyunk: az áldozatszerep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]