[{"available":true,"c_guid":"775b46f1-ca94-4adf-bc68-965d55b2e400","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy perc alatt kitölthető az Urbanlegends.hu hoaxkvízét, melyben a Facebookon sokak által megosztott, hihető álhírek keverednek hihetetlen, de igaz hírekkel.","shortLead":"Egy perc alatt kitölthető az Urbanlegends.hu hoaxkvízét, melyben a Facebookon sokak által megosztott, hihető álhírek...","id":"20191007_szeptemberi_hoaxkviz_alhirek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=775b46f1-ca94-4adf-bc68-965d55b2e400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9a11b9-3820-4c03-9481-ddc9e1f29e0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_szeptemberi_hoaxkviz_alhirek","timestamp":"2019. október. 07. 00:03","title":"Hackerek tényleg ellopták a Zente kezelésére gyűjtött pénzt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A győri polgármester ügyének újabb fejleménye, durván dráguló sertéshús és magyar aranyak a Duna Arénában. 