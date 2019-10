Az átadások évének is hívhatnánk a mostanit, az önkormányzati választások előtt szalagot vágnak, átadnak, bejelentenek, alapkövet tesznek le ünnepélyesen a politikusok. Térképre tettük az elmúlt egy hónap átadásait. Malom és térkőgyár is szerepel a listánkon.

A választási kampány hajrájára feltűnően megszaporodtak az átadásokról szóló hírek és képek az MTI-ben, a távirati iroda alaposan dokumentál minden olyan ünnepélyes avatót, amelyen kormánypárti politikusok szerepelnek. Ezért úgy döntöttünk, térképre tesszük az utobbi egy hónap összes olyan ünnepélyes átadását, amelyről a közmédia hírügynöksége beszámolt. Gyűjtésünket szeptember 13-tól indítottuk és október 10-én délelőtt zártuk, csak egyetlen szót írtunk be a keresőbe:

átad.

Ugyan a térképünkön jobbnak láttuk nem szerepeltetni, de jól jelzi az átadások abszurditását, hogy ebben a kampányban:

adtak már át közlekedési zöldhullámot Egerben,

félkész hidat Baján,

padot Vácon,

félbehagyott játszóteret Érden, ahol aztán baleset is történt, de

szenteltek fel földutat is és volt részátadás is, 26,4 km-nyi útszakasz esetén.

Az átadásoknak a napokban Orbán Viktor is különös jelentőséget adott. Miskolcon például azt mondta, hogy:

ha a miskolciak fejlesztéseket, beruházásokat akarnak, ha meg akarják valósítani a már kidolgozott terveket, akkor működjünk együtt és Miskolc próbáljon a nyerő oldalon maradni.

Gödöllőn pedig azt, hogy:

valamit csinálhatnánk ebből a városból, itt van a főváros hóna alatt, és szerencsétlenkedünk vele.

Miskolc többször is szerepel gyűjtésünkben, több átadással is, Gödöllő viszont csak egyszer, az sem átadás, csupán egy ígéret.

A térképen jelezzük, hogy mikor történt az esemény, mit adtak át, és azt is, hogy melyik miniszter vagy államtitkár volt jelen. Az információkért kattintson a narancssárga ikonokra:

(Látszik, az önkormányzati választások alatt határokon átívelő az átadás, Romániában, Szlovákiában és Szerbiában is jártak a politikusok, és őket követve az MTI is. Illetve az is megfigyelhető, hogy a hajrában a külpesti kerületeket is elkerülték a politikusok és az átadások, elsősorban Budára koncentráltak.)

