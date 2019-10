Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88eacd39-f23c-41cd-8e0a-cc458537395a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tartósan nem befolyásolta a főpolgármesteri posztért folyó versenyt a Karácsony Gergely beszélgetéseiről készült hangfelvétel – állítja a Nézőpont Intézet kutatása, amelyet a Magyar Nemzet megbízásából készített. ","shortLead":"Tartósan nem befolyásolta a főpolgármesteri posztért folyó versenyt a Karácsony Gergely beszélgetéseiről készült...","id":"20191007_nezopont_intezet_tarlos_istvan_karacsony_gergely_fopolgarmester_valasztas_budapest_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88eacd39-f23c-41cd-8e0a-cc458537395a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1fb1e21-8a1f-4b18-b9dd-638b53806bbd","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_nezopont_intezet_tarlos_istvan_karacsony_gergely_fopolgarmester_valasztas_budapest_kutatas","timestamp":"2019. október. 07. 12:42","title":"Nézőpont: Tarlós vezet, de a célegyenesben éles küzdelem várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da4d8877-ffd2-4f69-944a-59bd23e9556b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rajk László Kossuth-díjas építészre, díszlettervezőre, az egykori demokratikus ellenzék meghatározó tagjára emlékeznek vasárnap a Fiumei úti Sírkertben. Fotók.","shortLead":"Rajk László Kossuth-díjas építészre, díszlettervezőre, az egykori demokratikus ellenzék meghatározó tagjára emlékeznek...","id":"20191006_palyatarsak_politikusok_szdsz_alapitok_rajk_laszlo_sir_megemlekezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da4d8877-ffd2-4f69-944a-59bd23e9556b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee411b5-f26f-4e12-83a1-bde9de10f1a9","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_palyatarsak_politikusok_szdsz_alapitok_rajk_laszlo_sir_megemlekezes","timestamp":"2019. október. 06. 16:13","title":"Pályatársak, politikusok, SZDSZ-alapítók – több százan emlékeznek Rajk László sírjánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72527500-7848-4c32-a3be-362ebc869235","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Boris Johnson brit miniszterelnök azt kérte vasárnap megjelent cikkében, hogy az Európai Unió \"ragadja meg\" az új brit Brexit-megállapodási javaslatok teremtette lehetőséget.\r

","shortLead":"Boris Johnson brit miniszterelnök azt kérte vasárnap megjelent cikkében, hogy az Európai Unió \"ragadja meg\" az új brit...","id":"20191006_boris_johnson_brit_miniszterelnok_cikk_europai_unio_brexit_megallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72527500-7848-4c32-a3be-362ebc869235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"627f8388-4726-432e-a373-795564a150ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191006_boris_johnson_brit_miniszterelnok_cikk_europai_unio_brexit_megallapodas","timestamp":"2019. október. 06. 14:14","title":"Johnson szerint az unión múlik, milyen lesz a brit búcsú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f3d33a-242d-4565-860b-f273d706f1d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzatot határozat kötelezi vizsgálat lefolytatására, ennek határideje lejárt, a 79 éves férfi videoüzenetben kéri, hadd mehessen vissza bérleményébe.","shortLead":"Az önkormányzatot határozat kötelezi vizsgálat lefolytatására, ennek határideje lejárt, a 79 éves férfi videoüzenetben...","id":"20191008_Videouzenetben_keri_a_kilakoltatott_idos_ferfi_Budafoktol_engedjek_vissza_lakasaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55f3d33a-242d-4565-860b-f273d706f1d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ecf281-3e61-4ce3-af1f-729176421f7c","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Videouzenetben_keri_a_kilakoltatott_idos_ferfi_Budafoktol_engedjek_vissza_lakasaba","timestamp":"2019. október. 08. 11:10","title":"Videóüzenetben kéri a kilakoltatott idős férfi Budafoktól, engedjék vissza otthonába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ce294e-b521-4015-8a32-57ee76773efb","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vera Jourová ugyanolyan kemény fellépést ígér a jogállamiság megsértése terén, mint elődje, Frans Timmermans, de a civil szervezetek vagy a média segítése is fontos szerepet kaphat a következő öt évben - derül ki a cseh biztosjelölt európai parlamenti meghallgatásán.","shortLead":"Vera Jourová ugyanolyan kemény fellépést ígér a jogállamiság megsértése terén, mint elődje, Frans Timmermans, de...","id":"20191007_Hiaba_lelkes_a_kormany_aligha_lesz_konnyebb_dolga_az_uj_Europai_Bizottsaggal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62ce294e-b521-4015-8a32-57ee76773efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86efc944-f9c6-4c78-963e-c3775844ff17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_Hiaba_lelkes_a_kormany_aligha_lesz_konnyebb_dolga_az_uj_Europai_Bizottsaggal","timestamp":"2019. október. 07. 19:09","title":"Hiába lelkes a kormány, aligha lesz könnyebb dolga az új Európai Bizottsággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45c911c-0a99-4b51-83af-fb7aa7adfc69","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elkövetkező években mintegy ötmillió eurót fordít a Bécsi Közlekedési Vállalat a metróállomásokon található mosdók felújítására. Akire a metróban jön rá a szükség, az hamarosan harminc ultramodern, higiénikus helyen könnyíthet magán. A Stephansplatzon már át is adták az első felújított illemhelyet.","shortLead":"Az elkövetkező években mintegy ötmillió eurót fordít a Bécsi Közlekedési Vállalat a metróállomásokon található mosdók...","id":"20191008_A_becsi_BKV_WCkben_is_jobban_teljesit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e45c911c-0a99-4b51-83af-fb7aa7adfc69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bece188-5d1e-4980-98bc-95887ecb3e28","keywords":null,"link":"/elet/20191008_A_becsi_BKV_WCkben_is_jobban_teljesit","timestamp":"2019. október. 08. 10:49","title":"A „bécsi BKV” WC-kben is jobban teljesít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mintegy 150 milliárdból épül a Rákos-Hatvan vasútvonal, és bár elsőre úgy tűnhetett, ebből kimarad Mészáros Lőrinc és a NER, kicsit mélyebbre ásva már megtaláljuk a felcsúti dollármilliárdost és társait.","shortLead":"Mintegy 150 milliárdból épül a Rákos-Hatvan vasútvonal, és bár elsőre úgy tűnhetett, ebből kimarad Mészáros Lőrinc és...","id":"20191008_meszaros_homlok_strabag_vasutepites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9ec49c-4609-41a0-8ce3-dbc8a1070b3f","keywords":null,"link":"/kkv/20191008_meszaros_homlok_strabag_vasutepites","timestamp":"2019. október. 08. 10:57","title":"Már a külföldiek is tudják, Magyarországon Mészárosékat kell alkalmazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb839b6-de9c-47a7-9eb0-8e0fb7b50dbe","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Olimpia parktól vonultak a Margit hídra, ahonnan rózsaszirmokat szórtak a vízbe. ","shortLead":"Az Olimpia parktól vonultak a Margit hídra, ahonnan rózsaszirmokat szórtak a vízbe. ","id":"20191007_hableany_baleset_margit_hid_rozsaszirom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fb839b6-de9c-47a7-9eb0-8e0fb7b50dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd26f3b-1100-4426-9660-42bd45bab17e","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_hableany_baleset_margit_hid_rozsaszirom","timestamp":"2019. október. 07. 19:03","title":"Fotók: Dél-koreai hagyományok szerint búcsúztatták a Hableány-baleset áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]