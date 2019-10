Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Tarlós szerint Borkai méltatlan a tisztségére, háborúellenes tüntetést oszlattak a törökök, Horvátország–Magyarország 3-0. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Tarlós szerint Borkai méltatlan a tisztségére, háborúellenes tüntetést oszlattak a törökök, Horvátország–Magyarország...","id":"20191011_Radar_360_eltunt_Vajnavegrendelet_Orban_joslata_a_Nepparttagsagrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27bdf27a-787b-48b7-8793-a4a82436f509","keywords":null,"link":"/360/20191011_Radar_360_eltunt_Vajnavegrendelet_Orban_joslata_a_Nepparttagsagrol","timestamp":"2019. október. 11. 08:00","title":"Radar 360: eltűnt Vajna-végrendelet, Orbán jóslata a Néppárt-tagságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebbd051-5ef1-4ed8-916c-e3918eef219b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor miniszterelnök az olasz Forza Italia párt vezetőivel, Silvio Berlusconi elnökkel és Antonio Tajani alelnökkel egyeztetett Rómában. Szóba kerültek az európai ügyek is.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök az olasz Forza Italia párt vezetőivel, Silvio Berlusconi elnökkel és Antonio Tajani...","id":"20191010_Orban_Nehany_het_mulva_kiderulhet_hogy_maradnake_a_Neppartban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ebbd051-5ef1-4ed8-916c-e3918eef219b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7b84a2-7f19-410b-b7d8-b0f81c71c650","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_Orban_Nehany_het_mulva_kiderulhet_hogy_maradnake_a_Neppartban","timestamp":"2019. október. 10. 20:41","title":"Orbán: Néhány hét múlva kiderülhet, hogy maradnak-e a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c8400c-0f39-4f96-b829-d5310ef8a4b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"500 lóerős autókat vettek, hogy faragjanak a mentési részidőből.","shortLead":"500 lóerős autókat vettek, hogy faragjanak a mentési részidőből.","id":"20191011_Mar_nem_csak_a_rendorok_de_a_mentosok_is_szuperautokkal_jarnak_Dubaiban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86c8400c-0f39-4f96-b829-d5310ef8a4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54c8a59-6d35-4b1d-b8e5-0c9d9fdd4bb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Mar_nem_csak_a_rendorok_de_a_mentosok_is_szuperautokkal_jarnak_Dubaiban","timestamp":"2019. október. 11. 10:26","title":"Már nemcsak a rendőrök, de a mentősök is szuperautókkal járnak Dubaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80cea091-14e9-4da3-a02d-4017fa4c9a7a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Salman Rushdie, Hari Kunzru és Slavoj Zizek is megdöbbent azon, hogy az osztrák író kapta a díjat.","shortLead":"Salman Rushdie, Hari Kunzru és Slavoj Zizek is megdöbbent azon, hogy az osztrák író kapta a díjat.","id":"20191011_Tobb_irot_sokkolt_Peter_Handke_irodalmi_Nobeldija","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80cea091-14e9-4da3-a02d-4017fa4c9a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71eda7d5-500a-4b22-b423-75752698f049","keywords":null,"link":"/kultura/20191011_Tobb_irot_sokkolt_Peter_Handke_irodalmi_Nobeldija","timestamp":"2019. október. 11. 09:52","title":"Több írót sokkolt Peter Handke irodalmi Nobel-díja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c96fce2-2ea2-48d0-9fd7-5146b64165c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik a Viking Sigyn orrából készült.","shortLead":"Az egyik a Viking Sigyn orrából készült.","id":"20191011_Uj_felvetelek_a_Hableany_legazolasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c96fce2-2ea2-48d0-9fd7-5146b64165c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e90bc458-c220-4c05-a9d8-f739956881a4","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Uj_felvetelek_a_Hableany_legazolasarol","timestamp":"2019. október. 11. 13:52","title":"Új felvételek kerültek elő a Hableány-tragédiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae3b021-2860-4e51-834c-fb251442cf03","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"A kormányhoz közelálló médiabirodalom létrehozásának minden értelmét elvesztette azzal, hogy mégsem számol leépítésekkel. Pedig Orbán környezetében eredetileg a pazarlás megszüntetésével indokolták a rendszerváltás óta példátlan információs hatalomkoncentrációt.","shortLead":"A kormányhoz közelálló médiabirodalom létrehozásának minden értelmét elvesztette azzal, hogy mégsem számol...","id":"201941__orban_mediagepezete__propagandistak_bebetonozva__50_milliard__taviranyitos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cae3b021-2860-4e51-834c-fb251442cf03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e0cb98a-45f4-4d18-9fb3-fea0390546ad","keywords":null,"link":"/360/201941__orban_mediagepezete__propagandistak_bebetonozva__50_milliard__taviranyitos","timestamp":"2019. október. 12. 08:45","title":"Tízmilliárdos adósságban úszik a fideszes médiabirodalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kitartóan erős kereslet mellett tovább drágultak az új lakások Budapesten 2019 harmadik negyedévében, az átlagos négyzetméterár immár eléri a 925 ezer forintot. Az árak további emelkedésének irányába hat, hogy az újonnan induló projektek száma csökken, a még 5 százalékos áfakulcs mellett megvásárolható otthonok kínálata egyre szűkül, miközben a szigorodó energetikai előírások tovább növelik a kivitelezési költségeket.","shortLead":"Kitartóan erős kereslet mellett tovább drágultak az új lakások Budapesten 2019 harmadik negyedévében, az átlagos...","id":"20191011_Elerte_a_925_ezer_forintot_a_lakasok_atlagos_negyzetmeterara_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8960872-2785-4640-a443-12f5d3ab528e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_Elerte_a_925_ezer_forintot_a_lakasok_atlagos_negyzetmeterara_Budapesten","timestamp":"2019. október. 11. 15:05","title":"Elérte a 925 ezer forintot a lakások átlagos négyzetméterára Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec483c32-5a94-40f1-9e70-d8c791d37190","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A cég azt közölte, hogy megkezdték az árualap újraszervezését és a honlap átdolgozását is, kínálatukat pedig a visszaesést követően folyamatosan bővítik.","shortLead":"A cég azt közölte, hogy megkezdték az árualap újraszervezését és a honlap átdolgozását is, kínálatukat pedig...","id":"20191010_Neckermann_Magyarorszag_Sikeresen_kezeli_a_nehezsegeket_uj_utakat_is_hirdetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec483c32-5a94-40f1-9e70-d8c791d37190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df564f96-0f19-47ee-b69b-551575e509d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_Neckermann_Magyarorszag_Sikeresen_kezeli_a_nehezsegeket_uj_utakat_is_hirdetnek","timestamp":"2019. október. 10. 19:28","title":"Neckermann Magyarország: Sikeresen kezeli a nehézségeket, új utakat is hirdetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]