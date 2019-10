Orbán Viktor a Facebookon adta ki a feladatot

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"248fb556-cef9-468c-b7f5-2864a2eb6203","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A motor vezetője a helyszínen elhunyt az utasa is megsérült.","shortLead":"A motor vezetője a helyszínen elhunyt az utasa is megsérült.","id":"20191012_Halalos_motorosbaleset_tortent_Pettendnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=248fb556-cef9-468c-b7f5-2864a2eb6203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5c0b04-c0f9-455f-8693-a766150b049c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_Halalos_motorosbaleset_tortent_Pettendnel","timestamp":"2019. október. 12. 14:31","title":"Halálos motorosbaleset történt Petténdnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2917927-53aa-4eeb-bee0-a0f94f02ea84","c_author":"HVG","category":"360","description":"Lent a garázs, fönt a lakótér – mi ebben a különös? Az, hogy lakókocsiról van szó, azaz inkább lakóbuszról. A jármű aljában elfér egy Porsche – legalábbis ilyen sportkocsival mutatták be a luxusmodellt nemrég a düsseldorfi Caravan Salon szakkiállításon –, fölül pedig kislakásnak is beillő 35 négyzetméteres lakótér kapott helyet.","shortLead":"Lent a garázs, fönt a lakótér – mi ebben a különös? Az, hogy lakókocsiról van szó, azaz inkább lakóbuszról. A jármű...","id":"201941_mindentudo_lakokocsik_gurulva_nyaralva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2917927-53aa-4eeb-bee0-a0f94f02ea84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f8b977-b4fe-4654-9aae-08c7002809fc","keywords":null,"link":"/360/201941_mindentudo_lakokocsik_gurulva_nyaralva","timestamp":"2019. október. 12. 12:50","title":"Lakás és garázs is egyben a legújabb luxuslakóbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választói névjegyzékben szerepel egy férfi, akinek ugyanaz a neve, mint a szökött macedón volt miniszterelnöknek, és az életkora is megegyezik. ","shortLead":"A választói névjegyzékben szerepel egy férfi, akinek ugyanaz a neve, mint a szökött macedón volt miniszterelnöknek, és...","id":"20191011_Nikola_Gruevszki_is_szavazhat_vasarnap_az_V_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a1139b-52d2-43ed-895c-84a8171e1782","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Nikola_Gruevszki_is_szavazhat_vasarnap_az_V_keruletben","timestamp":"2019. október. 11. 16:24","title":"Nikola Gruevszki is szavazhat vasárnap az V. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megkezdődtek vasárnap reggel a lengyelországi parlamenti választások, melyekben a parlament alsóházának, a szejmnek 460 képviselőjét, valamint a felsőház, a szenátus 100 tagját választják meg.","shortLead":"Megkezdődtek vasárnap reggel a lengyelországi parlamenti választások, melyekben a parlament alsóházának, a szejmnek...","id":"20191013_Nem_csak_Magyaroszagon_tartanak_fontos_valasztast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3b065c-0fa8-4420-b1ad-0f6458b285ce","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_Nem_csak_Magyaroszagon_tartanak_fontos_valasztast","timestamp":"2019. október. 13. 07:10","title":"Nem csak Magyaroszágon tartanak fontos választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0479ae-8799-4e08-b769-f12b2c9d3f14","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint 100 filmben szerepelt Robert Forster, többek között ő volt a megcsömörlött fejvadász Tarantino Jackie Brownjában.","shortLead":"Több mint 100 filmben szerepelt Robert Forster, többek között ő volt a megcsömörlött fejvadász Tarantino Jackie...","id":"20191012_Elhunyt_Tarantino_egyik_legkarakteresebb_szinesze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd0479ae-8799-4e08-b769-f12b2c9d3f14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d087a3c9-f8f9-4dc6-b8cc-c5d615ee0061","keywords":null,"link":"/kultura/20191012_Elhunyt_Tarantino_egyik_legkarakteresebb_szinesze","timestamp":"2019. október. 12. 16:06","title":"Elhunyt Tarantino egyik igazán karakteres színésze, Robert Foster","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8847b6-9652-458a-8704-9082850e3352","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már évekkel ezelőtt figyelmeztették Lázár Jánost egy panaszlevélben arról, hogy jó kapcsolatokkal rendelkező körök befolyásolnak ügyeket Győrben, így különféle gazdasági bűncselekmények maradnak következmények nélkül – írja az Index. A cikk szerint a levélben név szerint említették Rákosfalvy Zoltánékat. Az azonban még kérdés, hogy a szexvideók okozta lavina mennyire tisztítja meg a várost. Ügyvédi körökben mindenesetre már elindult a mozgolódás és a kamara sem nézi tétlenül a történéseket.","shortLead":"Már évekkel ezelőtt figyelmeztették Lázár Jánost egy panaszlevélben arról, hogy jó kapcsolatokkal rendelkező körök...","id":"20191012_Megkezdodott_a_politikai_es_gazdasagi_piac_ujraosztasa_Gyorben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a8847b6-9652-458a-8704-9082850e3352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f973402-3b46-46a7-a49b-b063c988b604","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Megkezdodott_a_politikai_es_gazdasagi_piac_ujraosztasa_Gyorben","timestamp":"2019. október. 12. 08:19","title":"Megkezdődött a politikai és gazdasági piac újraosztása Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombaton és vasárnap rendkívüli nyitvatartás van a kormányablakokban, okmányirodákban, hogy a lejárt személyi okmányok helyett újakat igényelhessenek a választópolgárok.","shortLead":"Szombaton és vasárnap rendkívüli nyitvatartás van a kormányablakokban, okmányirodákban, hogy a lejárt személyi okmányok...","id":"20191012_szemelyi_igazolvany_okmanyiroda_kormanyablak_valasztas_szavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28e707e3-cd10-4bd9-9919-d115b1a70eca","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_szemelyi_igazolvany_okmanyiroda_kormanyablak_valasztas_szavazas","timestamp":"2019. október. 12. 08:49","title":"Ha lejárt a személyije, ma és holnap kaphat újat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07f762c-380d-46e6-8156-f015c06a8f1b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy gladiátorok által látogatott helyet díszíthetett az alkotás. ","shortLead":"Egy gladiátorok által látogatott helyet díszíthetett az alkotás. ","id":"20191011_Fotok_Szenzacios_gladiatoros_freskot_talaltak_Pompejiben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b07f762c-380d-46e6-8156-f015c06a8f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c794a945-bb2d-4cbb-bb84-4bed2007c100","keywords":null,"link":"/kultura/20191011_Fotok_Szenzacios_gladiatoros_freskot_talaltak_Pompejiben","timestamp":"2019. október. 11. 15:24","title":"Fotók: Szenzációs gladiátoros freskót találtak Pompejiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]