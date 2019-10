Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"252f4e0f-3052-4955-b53d-c2919e679997","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Többször átfordult az autója, ő pedig kirepült a szélvédőn, mert nem volt bekötve.","shortLead":"Többször átfordult az autója, ő pedig kirepült a szélvédőn, mert nem volt bekötve.","id":"20191014_Kikerult_egy_video_s_bokszvilagbajnok_a_Ferrarijaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=252f4e0f-3052-4955-b53d-c2919e679997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d3d79e-5bc3-4a3d-90b7-64f5abe264c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_Kikerult_egy_video_s_bokszvilagbajnok_a_Ferrarijaval","timestamp":"2019. október. 14. 11:13","title":"Egy utcányit repült a váltósúlyú bokszvilágbajnok Ferrarija, amikor balesetezett - videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c269d1-67a9-438c-b9e9-e146d0f5dead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentősen veszített pozíciójából a Fidesz-KDNP a fővárosban.","shortLead":"Jelentősen veszített pozíciójából a Fidesz-KDNP a fővárosban.","id":"20191014_keruletek_eredmeny_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0c269d1-67a9-438c-b9e9-e146d0f5dead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f77dea-312b-45f0-b76a-b28a990e33f9","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_keruletek_eredmeny_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 14. 01:34","title":"Ellenzéki többség a fővárosi közgyűlésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a93b395-4e7f-43b4-9627-6dbf797cfd69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon szoros eredménnyel győzte le Sára Botond fideszes polgármestert ","shortLead":"Nagyon szoros eredménnyel győzte le Sára Botond fideszes polgármestert ","id":"20191013_Viharos_kampany_utan_Piko_Andras_Jozsefvaros_uj_polgarmestere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a93b395-4e7f-43b4-9627-6dbf797cfd69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b31b59-1393-447f-a869-a72073524a49","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Viharos_kampany_utan_Piko_Andras_Jozsefvaros_uj_polgarmestere","timestamp":"2019. október. 13. 23:42","title":"Viharos kampány után Pikó András Józsefváros új polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58233db3-8b36-4b50-a23a-45aa1bf712df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbi főpolgármester-választásokkal összehasonlítva is nagy volt Karácsony Gergely győzelme.","shortLead":"A korábbi főpolgármester-választásokkal összehasonlítva is nagy volt Karácsony Gergely győzelme.","id":"20191014_Tarlos_soha_Demszky_csak_ketszer_szerzett_tobb_szavazatot_mint_Karacsony_most","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58233db3-8b36-4b50-a23a-45aa1bf712df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33c80e5-4e58-449d-9711-b702c03a389f","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Tarlos_soha_Demszky_csak_ketszer_szerzett_tobb_szavazatot_mint_Karacsony_most","timestamp":"2019. október. 14. 07:19","title":"Tarlós soha, Demszky csak kétszer szerzett több szavazatot, mint Karácsony most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5d4d2f-5545-436e-b15b-e8767fb7ae22","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A január 19-ig nyitva tartó, Caravaggio & Bernini című kiállításon mintegy 80 mestermű látható.","shortLead":"A január 19-ig nyitva tartó, Caravaggio & Bernini című kiállításon mintegy 80 mestermű látható.","id":"20191015_Caravaggio_es_Bernini_muvei_Becsbe_koltoznek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f5d4d2f-5545-436e-b15b-e8767fb7ae22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e64b748-aea9-40fa-a024-713e9502c613","keywords":null,"link":"/kultura/20191015_Caravaggio_es_Bernini_muvei_Becsbe_koltoznek","timestamp":"2019. október. 15. 14:50","title":"Caravaggio és Bernini művei Bécsbe költöznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. A mostani írás ráadásul rendhagyó: a szokásos vasárnap helyett hétfőn jelenik meg, e heti szerzőnk, Parti Nagy Lajos ugyanis azt kérte: hadd várja meg a választás eredményét.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20191014_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos_smuzremult_martalocokat_latott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"827b5806-c070-4630-b597-39d03825ccce","keywords":null,"link":"/360/20191014_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos_smuzremult_martalocokat_latott","timestamp":"2019. október. 14. 19:00","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos smúzrémült martalócokat látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A fővárost fölényesen vitte Karácsony Gergely, 13 budapesti kerületnek is ellenzéki polgármestere lesz az önkormányzati választás után. Vidéken erős maradt a Fidesz, de néhány nagyvárost elvesztett. Ez a HVG360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A fővárost fölényesen vitte Karácsony Gergely, 13 budapesti kerületnek is ellenzéki polgármestere lesz az önkormányzati...","id":"20191014_Radar_360_Bejott_az_osszefogas_sok_helyen_nyert_az_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441052c6-80f4-4ace-956b-693393409f64","keywords":null,"link":"/360/20191014_Radar_360_Bejott_az_osszefogas_sok_helyen_nyert_az_ellenzek","timestamp":"2019. október. 14. 08:00","title":"Radar 360: Bejött az összefogás, sok helyen nyert az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8dfb5b3-18d0-41f9-85f6-5e0265732bcc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel nyolc és fél kiló amfetamin piacra kerülését akadályozták meg.","shortLead":"Közel nyolc és fél kiló amfetamin piacra kerülését akadályozták meg.","id":"20191014_Tizezer_adag_amfetamint_talaltak_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8dfb5b3-18d0-41f9-85f6-5e0265732bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e8b099-c395-4733-9149-59c4215d3851","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Tizezer_adag_amfetamint_talaltak_a_rendorok","timestamp":"2019. október. 14. 06:23","title":"Tízezer adag amfetamint találtak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]