[{"available":true,"c_guid":"068e8546-0efc-4bf9-9652-a63fbd19b67b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Update atyja \"új szerelem\"-nek nevezi az alaphangon 70 millió forintos Mercedes-AMG-t, ami mellett pózol. De pontosan milyen autóról van szó?","shortLead":"Az Update atyja \"új szerelem\"-nek nevezi az alaphangon 70 millió forintos Mercedes-AMG-t, ami mellett pózol. De...","id":"20191019_limitalt_mint_a_felesegem__posztolta_schobert_norbi_a_meregdraga_mercedes_amg_gtr_pro_sportkocsirol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=068e8546-0efc-4bf9-9652-a63fbd19b67b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92879e91-7d93-49bf-b85b-2094aae243f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191019_limitalt_mint_a_felesegem__posztolta_schobert_norbi_a_meregdraga_mercedes_amg_gtr_pro_sportkocsirol","timestamp":"2019. október. 19. 06:41","title":"\"Limitált, mint a Feleségem\" - posztolta Schobert Norbi a méregdrága Mercedes sportkocsiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e68e895-ba21-457f-a218-e3c70e0c1835","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Nem csupán a nosztalgia hajtja, immár a legfiatalabbak is rákaptak a hagyományos hanglemezekre, amelyek eladásai évről évre rekordokat döntenek.","shortLead":"Nem csupán a nosztalgia hajtja, immár a legfiatalabbak is rákaptak a hagyományos hanglemezekre, amelyek eladásai évről...","id":"201942__visszatero_bakelitlemez__ritualis_zenehallgatas__hangmernok_kerestetik__forog_asirjaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e68e895-ba21-457f-a218-e3c70e0c1835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25524fc-835f-470a-b201-77bb599f5ea7","keywords":null,"link":"/360/201942__visszatero_bakelitlemez__ritualis_zenehallgatas__hangmernok_kerestetik__forog_asirjaban","timestamp":"2019. október. 20. 08:15","title":"Forog a sírjában a bakelitlemez, és élvezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f9d4d9c-8640-40d9-a430-a1f030e19d5d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem csupán a nosztalgia hajtja, immár a legfiatalabbak is rákaptak a hagyományos hanglemezekre, amelyek eladásai évről évre rekordokat döntenek.","shortLead":"Nem csupán a nosztalgia hajtja, immár a legfiatalabbak is rákaptak a hagyományos hanglemezekre, amelyek eladásai évről...","id":"20191018_bakelit_eladasok_statisztika_cd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f9d4d9c-8640-40d9-a430-a1f030e19d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728dba5a-f19d-424b-a97f-bc5280c2171f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_bakelit_eladasok_statisztika_cd","timestamp":"2019. október. 18. 16:33","title":"Miért vesznek egyre többen bakelitlemezt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30eca6a-11e7-45db-9185-3efd150a5af6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kurtág György felesége és alkotótársa 92 éves volt. A zeneszerző azt mondta, felesége az első szűrő, akin át kell mennie minden zenének.","shortLead":"Kurtág György felesége és alkotótársa 92 éves volt. A zeneszerző azt mondta, felesége az első szűrő, akin át kell...","id":"20191018_Meghalt_Kurtag_Marta_zongoramuvesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c30eca6a-11e7-45db-9185-3efd150a5af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7da8d4-ae27-4edd-8ba8-c5c9dd7fe72d","keywords":null,"link":"/kultura/20191018_Meghalt_Kurtag_Marta_zongoramuvesz","timestamp":"2019. október. 18. 13:52","title":"Meghalt Kurtág Márta zongoraművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3f11b0-e1ae-4ef2-8f9e-47d21429cbb8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Péntekre sem várható nagy békesség Barcelonában, ahol a katalánok a függetlenségpárti vezetőik börtönbüntetése ellen tiltakoznak.\r

\r

","shortLead":"Péntekre sem várható nagy békesség Barcelonában, ahol a katalánok a függetlenségpárti vezetőik börtönbüntetése ellen...","id":"20191018_Hatalmas_tomeg_vonul_a_barcelonai_tuntetesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d3f11b0-e1ae-4ef2-8f9e-47d21429cbb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d138732a-f4e9-4219-8f20-dc353307d186","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Hatalmas_tomeg_vonul_a_barcelonai_tuntetesen","timestamp":"2019. október. 18. 15:45","title":"Hatalmas tömeg vonul a barcelonai tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8263b1da-6e78-467a-9c1a-98a1bc3817a7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter a valutaalap új vezérigazgatójával találkozott.","shortLead":"A pénzügyminiszter a valutaalap új vezérigazgatójával találkozott.","id":"20191019_Varga_MIhaly_az_elmult_9_ev_tapasztalataival_akarja_segiteni_az_IMFet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8263b1da-6e78-467a-9c1a-98a1bc3817a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a45e5b-d649-46cd-9fc4-ffe20d1a0dce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191019_Varga_MIhaly_az_elmult_9_ev_tapasztalataival_akarja_segiteni_az_IMFet","timestamp":"2019. október. 19. 15:23","title":"Varga Mihály az elmúlt 9 év tapasztalataival akarja segíteni az IMF-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4874b5-c7a6-4fdf-82b4-b77c6fbf64d7","c_author":"Domány András","category":"cegauto","description":"A törvény nem teszi lehetővé, ezért egy nála alacsonyabb rangú rendelet sem engedheti meg, hogy a helyszíni közlekedési bírsággal szemben 30 napon belül bírósági felülvizsgálatot lehessen kérni, ezért ezt a rendeletet megsemmisítette az Alkotmánybíróság.\r

\r

","shortLead":"A törvény nem teszi lehetővé, ezért egy nála alacsonyabb rangú rendelet sem engedheti meg, hogy a helyszíni közlekedési...","id":"20191018_Nem_lehet_ezutan_birosaghoz_fordulni_helyszini_birsag_ugyeben_mondta_ki_az_Alkotmanybirosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd4874b5-c7a6-4fdf-82b4-b77c6fbf64d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7aba77-4dd7-49d3-910e-b079e78db096","keywords":null,"link":"/cegauto/20191018_Nem_lehet_ezutan_birosaghoz_fordulni_helyszini_birsag_ugyeben_mondta_ki_az_Alkotmanybirosag","timestamp":"2019. október. 18. 17:16","title":"Nem lehet ezután bírósághoz fordulni helyszíni bírság ügyében, mondta ki az Alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8d6863-3cbb-4836-b38b-94db23dc19f9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csökkentheti a szívinfarktus okozta károsodás mértékét egy új eljárás a Genfi Egyetem kutatói szerint. Szívinfarktus esetén szövetek halnak el, mivel megszakad az oxigénellátásuk. A kutatók felfedezték, hogy ezért egy bizonyos lipid felelős. Ha gátolják ennek termelődését, erőteljesen csökken a szövetkárosodás mértéke.","shortLead":"Csökkentheti a szívinfarktus okozta károsodás mértékét egy új eljárás a Genfi Egyetem kutatói szerint. Szívinfarktus...","id":"20191019_szivinfaktus_altal_okozott_karosodas_lipidgatlo_eljaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f8d6863-3cbb-4836-b38b-94db23dc19f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148862a1-96a6-4c60-8413-f5537a265709","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_szivinfaktus_altal_okozott_karosodas_lipidgatlo_eljaras","timestamp":"2019. október. 19. 12:03","title":"A férgeket vizsgálva jöttek rá a kutatók, mivel mérsékelhető a szívinfaktus által okozott károsodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]