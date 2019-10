Alföldi Róbert színházcsináló már a választások éjjelén gratulált Karácsonynak, akkor azt írta:

Másik világ jön: Európába, vissza!

Most a Magyar Narancsnak adott interjújában azt mondta, a választáskor, az eredmény ismeretében reményt és eufóriát érzett, reményt arra, hogy egy másféle út kezdődik. Hogy mennyiben lenne másféle ez az út, így válaszolt:

„Nagyon sok minden után vagyunk, sok mindent megtapasztaltak az emberek. Azt gondolom, hogy a választás eredménye ennek a tapasztalásnak az eredménye. Hogy ez már sok volt. Lehet azt mondani, hogy bizonyos botrányos történések bizonyos vidéki városokban erősen befolyásolták a végeredményt, de én ebben kevéssé hiszek. Jót röhögtem a Washington Post cikkén, amelyben rácsodálkoznak, miként választhatták újra a győri polgármestert a történtek fényében. Nem értették, hogyan történhetett. Mi azért ezt nagyon is értjük. „A magyar virtus.” Én amúgy sokakkal ellentétben azt gondolom, hogy bár biztosan ez az ügy is hozzátett valamit a végkifejlethez, de ha nincs ez a videó, akkor is közel hasonló eredmény születik. Mert az emberek azt tapasztalták meg, hogy milyen az, amikor a hatalom megfeledkezik róluk, és csak önmaga boldogulásával és gyarapodásával foglalkozik. Ennyiben ez a választás valamennyire demokráciaünneplés is. Nálunk nem szokás összefogni semmiben, soha. Ebben is más volt ez a választás, mert mégiscsak megtörtént a lehetetlen.”

Megkérdezték tőle, elgondolkodott-e azon, pályázzon egy színigazgatói posztra.

Nem fogok pályázni semmilyen igazgatói posztra. Baromira nem lenne elegáns. Arról, hogy Karácsony mellé álltam, azt gondolom, független értelmiségi döntés volt. Pofáztam, pofáztam, de most már úgy éreztem, tenni is kell valamit. És az is független döntés, hogy nem fogok pályázni. Mert sem az új főpolgármestert, sem magamat nem akarom kínos helyzetbe hozni. Még a látszatát is szeretném elkerülni annak, hogy na, az Alföldit biztosan ilyen hátsó szándékok vezérelték.

Nemrég beszámoltunk arról, hogy Alföldi a Népszabadság-féle Fedél Nélkül kedvéért eljátszott a gondolattal, mit tenne, ha főpolgármester lenne. Ezt válaszolta: