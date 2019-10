Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"260eca2e-96d6-4444-9f9e-7afaeb26e456","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Rekordszintre emelkedett az Egyesült Államok sertéshúskivitele a múlt héten, mégpedig annak hatására, hogy a vásárlók növelik tartalékaikat az Ázsia több országában pusztító sertésvész miatt.","shortLead":"Rekordszintre emelkedett az Egyesült Államok sertéshúskivitele a múlt héten, mégpedig annak hatására, hogy a vásárlók...","id":"20191020_Tortenelmi_csucson_az_amerikai_serteshusexport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=260eca2e-96d6-4444-9f9e-7afaeb26e456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54670994-039e-435d-a2ea-8eda707fa71c","keywords":null,"link":"/kkv/20191020_Tortenelmi_csucson_az_amerikai_serteshusexport","timestamp":"2019. október. 20. 14:13","title":"Történelmi csúcson az amerikai sertéshúsexport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ásóval verte, a fogát is kirúgta a szolgamunkára kényszerített sértettet az ózdi vádlott, akit most elítéltek.","shortLead":"Ásóval verte, a fogát is kirúgta a szolgamunkára kényszerített sértettet az ózdi vádlott, akit most elítéltek.","id":"20191021_csicskaztatas_rabszolgatarto_ozd_birosag_itelet_bortonbuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2179777-11b2-4dd8-951a-10a5d36ecc82","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_csicskaztatas_rabszolgatarto_ozd_birosag_itelet_bortonbuntetes","timestamp":"2019. október. 21. 16:44","title":"Tíz éven át csicskáztatta, megnyomorította áldozatát, öt évet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz képviselője azt mondta, nem ítélték el, nem is fogják. Mikor adja vissza a mandátumát? Lapunknak azt mondta: „miért adnám vissza?” Videó.","shortLead":"A Fidesz képviselője azt mondta, nem ítélték el, nem is fogják. Mikor adja vissza a mandátumát? Lapunknak azt mondta...","id":"20191021_A_megvadolt_Simonka_a_hvghunak_Artatlan_vagyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2883e39-b000-4e1f-abdf-694e1bda44dd","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_A_megvadolt_Simonka_a_hvghunak_Artatlan_vagyok","timestamp":"2019. október. 21. 15:20","title":"A megvádolt Simonka a hvg.hu-nak: Ártatlan vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36839f5f-bccb-4224-b831-c0349e975a69","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"Több mint hárommillió menekültet küldene vissza a Szíriában létrehozandó biztonsági övezetben Recep Tayyip Erdogan török elnök, aki erre hivatkozva indított támadást a polgárháború sújtotta ország északi részén élő kurdok ellen. A menekültek visszaküldése azonban nem csak a háború miatt nehéz feladat: legtöbbjük városokban él és dolgozik, gyerekeik születnek, majd török iskolába íratják be őket. Ankarában és a török-szír határon beszélgettünk a menekültkérdésről törökökkel, szírekkel és az őket támogatókkal.","shortLead":"Több mint hárommillió menekültet küldene vissza a Szíriában létrehozandó biztonsági övezetben Recep Tayyip Erdogan...","id":"20191022_torokorszag_sziria_menekultek_essn_reyhanli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36839f5f-bccb-4224-b831-c0349e975a69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241f1e27-b089-4d8c-bbbc-f85a5b259cc8","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_torokorszag_sziria_menekultek_essn_reyhanli","timestamp":"2019. október. 22. 06:30","title":"\"Ha visszaküldenének, belehalnánk\" – Erdogan háborúja szír menekültek szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A fociválogatott szövetségi kapitánya ismét a hit erejét hangsúlyozta.","shortLead":"A fociválogatott szövetségi kapitánya ismét a hit erejét hangsúlyozta.","id":"20191021_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott_koncz_zsuzsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5688ae2d-f5fc-4da3-a6dd-df5ee8624ac7","keywords":null,"link":"/sport/20191021_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott_koncz_zsuzsa","timestamp":"2019. október. 21. 18:50","title":"Marco Rossi egy Koncz Zsuzsa-idézettel üzent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét eltolták a szavazást a LIBE bizottság tisztségéről.","shortLead":"Ismét eltolták a szavazást a LIBE bizottság tisztségéről.","id":"20191021_Harmadszorra_sem_sikerult_Hidveghinek_nem_jeloli_alelnoknek_a_Neppart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde9afb1-c077-4248-a173-7e6dc04c6fc3","keywords":null,"link":"/vilag/20191021_Harmadszorra_sem_sikerult_Hidveghinek_nem_jeloli_alelnoknek_a_Neppart","timestamp":"2019. október. 21. 16:10","title":"Harmadszorra sem sikerült Hidvéghinek, elvérzett a néppárti jelölése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d430e2-c05f-4127-9773-4a6dbc17fa06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pazar esküvőt tartott Párizsban a hétvégén Jean-Christophe Napoleon Bonaparte és Olympia von Arco-Zinneberg grófnő. A lakodalmat az egyik legnagyobb francia királyi kastélyban tartották. ","shortLead":"Pazar esküvőt tartott Párizsban a hétvégén Jean-Christophe Napoleon Bonaparte és Olympia von Arco-Zinneberg grófnő...","id":"20191021_Osszehazasodott_Napoleon_es_az_utolso_magyar_kiraly_leszarmazottja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0d430e2-c05f-4127-9773-4a6dbc17fa06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0729c6d-f755-44da-bace-6251863359d4","keywords":null,"link":"/elet/20191021_Osszehazasodott_Napoleon_es_az_utolso_magyar_kiraly_leszarmazottja","timestamp":"2019. október. 21. 10:21","title":"Összeházasodott Napóleon és az utolsó magyar király leszármazottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem vállalja a közterületi ünnepi beszédet a miniszterelnök.","shortLead":"Nem vállalja a közterületi ünnepi beszédet a miniszterelnök.","id":"20191021_A_Zeneakademian_tart_beszedet_Orban_Viktor_oktober_23an","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598d2252-eeb8-4dd3-9337-ea1282dd8ce5","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_A_Zeneakademian_tart_beszedet_Orban_Viktor_oktober_23an","timestamp":"2019. október. 21. 12:12","title":"A Zeneakadémián tart beszédet Orbán Viktor október 23-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]