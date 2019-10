Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen időjárást még pár hétre aláírnánk zokszó nélkül.","shortLead":"Ilyen időjárást még pár hétre aláírnánk zokszó nélkül.","id":"20191021_Nem_tagit_a_nyar_akar_28_fok_is_lehet_ma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05fae6dc-cf88-47e2-87b3-8e4a2ffaeb35","keywords":null,"link":"/elet/20191021_Nem_tagit_a_nyar_akar_28_fok_is_lehet_ma","timestamp":"2019. október. 21. 05:09","title":"Nem tágít a nyár, akár 28 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac5485a-c10e-424c-8d00-bd162b365b91","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Melegrekordok dőltek meg vasárnap, mintegy 10 fokkal volt melegebb az ilyenkor szokásosnál - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap.","shortLead":"Melegrekordok dőltek meg vasárnap, mintegy 10 fokkal volt melegebb az ilyenkor szokásosnál - közölte az Országos...","id":"20191020_Melegrekordok_doltek_meg_vasarnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bac5485a-c10e-424c-8d00-bd162b365b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd3f9b0-f423-47b6-a484-50240950d212","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Melegrekordok_doltek_meg_vasarnap","timestamp":"2019. október. 20. 18:59","title":"Melegrekordok dőltek meg vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnök furcsán igazgatta a haját, miután a női űrséta egyik résztvevője illedelmesen figyelmeztette: téved.","shortLead":"Az amerikai elnök furcsán igazgatta a haját, miután a női űrséta egyik résztvevője illedelmesen figyelmeztette: téved.","id":"20191022_donald_trump_urhajos_noi_urseta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a6fa2db-d300-4793-98dd-2ce920b5dea8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_donald_trump_urhajos_noi_urseta","timestamp":"2019. október. 22. 08:33","title":"Úgy tűnik, Trump beintett az őt korrigáló űrhajósoknak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"856db0c1-370b-4aab-bf48-0bbba2659006","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyilvános a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi és Dokumentumfilm Fesztivál programja. A november közepén induló fesztiválon kiemelt téma lesz a Földünk kizsigerelése, a fake news jelensége és a független média kérdése, valamint igazi szenzáció, hogy ezúttal már VR-szemüveggel is meg tudunk nézni néhány alkotást. ","shortLead":"Nyilvános a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi és Dokumentumfilm Fesztivál programja. A november közepén induló fesztiválon...","id":"20191022_A_jovo_megerkezett_eloszor_lathatunk_VRfilmeket_a_legmenobb_dokumentumfilmes_szemlen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=856db0c1-370b-4aab-bf48-0bbba2659006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de6f642-f40a-482b-a714-1f460334d3a6","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_A_jovo_megerkezett_eloszor_lathatunk_VRfilmeket_a_legmenobb_dokumentumfilmes_szemlen","timestamp":"2019. október. 22. 11:07","title":"A jövő megérkezett: először láthatunk VR-filmeket a legmenőbb dokumentumfilmes szemlén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d3a229-4ee6-45c2-9c4c-01213ec57da6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A különleges leletet egy önkéntes, fémkeresős lelőhely-felderítő találta Baranya megye déli részén.","shortLead":"A különleges leletet egy önkéntes, fémkeresős lelőhely-felderítő találta Baranya megye déli részén.","id":"20191021_Tobb_mint_ketezer_romai_kori_penzerme_kerult_elo_Baranyaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9d3a229-4ee6-45c2-9c4c-01213ec57da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1084dc1-c563-424e-b3cb-4c6d7f6952fd","keywords":null,"link":"/kultura/20191021_Tobb_mint_ketezer_romai_kori_penzerme_kerult_elo_Baranyaban","timestamp":"2019. október. 21. 13:51","title":"Több mint kétezer római kori pénzérme került elő Baranyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3255b960-5ef5-4bb0-a4bc-5472a4dbd582","c_author":"Györfi András - Halász Rita - Pataki Gábor ","category":"gazdasag","description":"A kriptopénzek piacát bemutató sorozatunkban legutóbb beszámoltunk a trónkövetelőkről, a bitcoin után megjelent vezető kriptopénzekről, most pedig felsoroljuk azokat a hasznos információforrásokat és alkalmazásokat, amelyeket érdemes használnunk, ha sikeresek kívánunk lenni ezen a területen.","shortLead":"A kriptopénzek piacát bemutató sorozatunkban legutóbb beszámoltunk a trónkövetelőkről, a bitcoin után megjelent vezető...","id":"201910020_Lenne_kriptospekulans_Adunk_egy_eszkozkeszletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3255b960-5ef5-4bb0-a4bc-5472a4dbd582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1174801-adf9-4f75-a5f8-6c95bbd806ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/201910020_Lenne_kriptospekulans_Adunk_egy_eszkozkeszletet","timestamp":"2019. október. 20. 15:53","title":"Lenne \"kriptospekuláns\"? Adunk egy eszközkészletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f1f09-78e9-49a4-9ccb-27494fea2c05","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Gyökeres átalakulást hoz a kültéri reklámok bizniszében az ellenzék győzelme Budapesten és a Fidesztől elhódított városokban, mert mostantól a települések új irányítói határozhatják meg, hogy kinek hol adnak engedélyt a „településkép védelmében”.","shortLead":"Gyökeres átalakulást hoz a kültéri reklámok bizniszében az ellenzék győzelme Budapesten és a Fidesztől elhódított...","id":"20191022_Eljott_a_plakathaboru_ujabb_felvonasa_Karacsony_lehet_a_tablabiro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f1f09-78e9-49a4-9ccb-27494fea2c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c54ddedc-0bd8-4978-8566-6a3a895768c3","keywords":null,"link":"/360/20191022_Eljott_a_plakathaboru_ujabb_felvonasa_Karacsony_lehet_a_tablabiro","timestamp":"2019. október. 22. 15:30","title":"Eljött a plakátháború újabb felvonása, Karácsony lehet a táblabíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Palkovics László és az Emmi kapná meg az egészségügyi szakképzés területét, ami különösen sértő lenne az onkológus Kásler Miklósra nézve, írja a Népszava.\r

\r

","shortLead":"Palkovics László és az Emmi kapná meg az egészségügyi szakképzés területét, ami különösen sértő lenne az onkológus...","id":"20191021_Ujabb_pofon_Kaslernek__elvesztheti_az_egeszsegugyi_szakkepesitest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e83ea91-7da2-4721-9a5b-f520a06920d5","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Ujabb_pofon_Kaslernek__elvesztheti_az_egeszsegugyi_szakkepesitest","timestamp":"2019. október. 21. 07:23","title":"Újabb pofon Káslernek – elvesztheti az egészségügyi szakképzés területét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]