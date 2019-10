Büntetik a budaörsi Fideszt Wittinghoffék a választási kampány miatt

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7fda308-e546-4741-bc12-5fa53e720705","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Szegeden, Debrecenben és Nyíregyházán jobb levegőt sem venni.","shortLead":"Szegeden, Debrecenben és Nyíregyházán jobb levegőt sem venni.","id":"20191023_levegominoseg_legszennyezettseg_szmog_szallo_por","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7fda308-e546-4741-bc12-5fa53e720705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a675f4-190e-49a6-8cdb-2ed84c28c879","keywords":null,"link":"/elet/20191023_levegominoseg_legszennyezettseg_szmog_szallo_por","timestamp":"2019. október. 23. 14:50","title":"Több helyen még mindig nagyon rossz a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82dc62b6-86da-4d0b-a95c-200d50dc1ff1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb, kriptotermékekre fókuszáló telefonnal rukkolt ki a HTC, ezúttal a vékonyabb pénztárcájú felhasználókra gondolván.","shortLead":"Újabb, kriptotermékekre fókuszáló telefonnal rukkolt ki a HTC, ezúttal a vékonyabb pénztárcájú felhasználókra gondolván.","id":"20191023_htc_exodus_s1_olcsobb_kriptovalutala_kezelo_telefon_blockchain_bitcoin_ethereum_litecoin_banyaszat_telefonnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82dc62b6-86da-4d0b-a95c-200d50dc1ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af7f59c-f0b2-4761-8bf0-995b60055ac8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_htc_exodus_s1_olcsobb_kriptovalutala_kezelo_telefon_blockchain_bitcoin_ethereum_litecoin_banyaszat_telefonnal","timestamp":"2019. október. 23. 14:03","title":"Megérkezett a HTC olcsó androidos mobilja, egy igazi kriptotelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nyírfából készülhetett a ragasztó, ami a neandervölgyi embertől nagyon összetett gondolkodást igényelt. ","shortLead":"Nyírfából készülhetett a ragasztó, ami a neandervölgyi embertől nagyon összetett gondolkodást igényelt. ","id":"20191022_Osi_ragasztot_hasznalhatott_a_neandervolgyi_ember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b529eff-4886-4c0a-8591-741559ac4dff","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_Osi_ragasztot_hasznalhatott_a_neandervolgyi_ember","timestamp":"2019. október. 22. 19:33","title":"Ősi ragasztót használhatott a neandervölgyi ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f2366c-0a3c-41fe-b074-40090444c48d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De a tüntetők öt követeléséből így is csak egy teljesült.","shortLead":"De a tüntetők öt követeléséből így is csak egy teljesült.","id":"20191023_Hivatalosa_is_visszavontak_a_torvenyjavaslatot_amely_miatt_Hongkongban_honapok_ota_tuntetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81f2366c-0a3c-41fe-b074-40090444c48d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc93efbc-9b72-434e-8178-d848864e3042","keywords":null,"link":"/vilag/20191023_Hivatalosa_is_visszavontak_a_torvenyjavaslatot_amely_miatt_Hongkongban_honapok_ota_tuntetnek","timestamp":"2019. október. 23. 13:20","title":"Hivatalosan is visszavonták a törvényjavaslatot, amely miatt Hongkongban hónapok óta tüntetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae0c0f3f-55d1-4f54-896e-de75a37cc917","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Se műszakija, se biztosítása, se kipufogója, se világítása nem volt a kocsinak, csak felemás kopott abroncsai. De \"legalább\" a sofőrnek sem volt jogosítványa.","shortLead":"Se műszakija, se biztosítása, se kipufogója, se világítása nem volt a kocsinak, csak felemás kopott abroncsai. De...","id":"20191024_Mint_az_orvosi_lo_olyan_autot_fogtak_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae0c0f3f-55d1-4f54-896e-de75a37cc917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1993d07a-7ca8-4da8-9fda-dfa962834c49","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_Mint_az_orvosi_lo_olyan_autot_fogtak_a_rendorok","timestamp":"2019. október. 24. 08:52","title":"Mint az állatorvosi ló, olyan autót fogtak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2797440f-b8fa-4053-ad34-0bc8d2b4687c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"November elsején nyit a negyedik Arcadia Játéktermi Kiállítás, amely 300-nál is több gépet, köztük elsősorban flippereket és klasszikus videójáték kabineteket vonultat fel. Minden gép szabadjátékra állítva várja majd a látogatókat. És jön Ori is!","shortLead":"November elsején nyit a negyedik Arcadia Játéktermi Kiállítás, amely 300-nál is több gépet, köztük elsősorban...","id":"20191024_Budapestre_jon_a_Hobbitfilmek_Ori_torpjet_alakito_szinesz__o_lesz_a_jatektermi_kiallitas_sztarvendege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2797440f-b8fa-4053-ad34-0bc8d2b4687c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d01428e0-a633-4a48-b3a2-6ba866bf19d4","keywords":null,"link":"/kultura/20191024_Budapestre_jon_a_Hobbitfilmek_Ori_torpjet_alakito_szinesz__o_lesz_a_jatektermi_kiallitas_sztarvendege","timestamp":"2019. október. 24. 17:36","title":"Budapestre jön a Hobbit-filmek Ori törpjét alakító színész ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"749e796f-4035-4a0c-98ea-ff61898733d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20191023_Igy_emlekezett_Elvis_Presley_1956_hoseire","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=749e796f-4035-4a0c-98ea-ff61898733d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81328a5-78c2-43df-9e41-867c775ba40a","keywords":null,"link":"/kultura/20191023_Igy_emlekezett_Elvis_Presley_1956_hoseire","timestamp":"2019. október. 23. 14:44","title":"Így emlékezett Elvis Presley 1956 hőseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9cb5b2-5476-475e-ade8-e4751c003742","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1956 hősei tudták, ha folytatódik a szovjet világ, a magyar életből semmi nem marad - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Zeneakadémián mondott ünnepi beszédében. Nem úszta meg bekiabálók nélkül: durván 10 ember várta a beszéd végén a kijáratnál.","shortLead":"1956 hősei tudták, ha folytatódik a szovjet világ, a magyar életből semmi nem marad - mondta Orbán Viktor...","id":"20191023_Orban_1956_erkolcsi_kisugarzasa_az_egesz_Foldon_erezheto_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d9cb5b2-5476-475e-ade8-e4751c003742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9dd2bc-f2f7-4eb7-a04c-3690443e9938","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Orban_1956_erkolcsi_kisugarzasa_az_egesz_Foldon_erezheto_volt","timestamp":"2019. október. 23. 21:21","title":"Orbán: 1956 erkölcsi kisugárzása az egész Földön érezhető volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]